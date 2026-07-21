Asylanträge gingen im ersten Halbjahr um 44 Prozent zurück

Wien - Die Zahl der Asylanträge sinkt weiter. Im ersten Halbjahr beantragten 4.903 Personen in Österreich Asyl, das sind 44 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, in dem rund 8.800 Anträge registriert wurden. Damit setzt sich der seit 2023 anhaltende Rückgang fort. Laut Innenministerium befindet sich die Zahl der Asylanträge derzeit auf dem niedrigsten Niveau seit rund 23 Jahren. Über den Familiennachzug kamen bis Ende Juni nur 48 Personen ins Land.

Drittes Todesopfer nach Verkehrsunfall auf A1 in NÖ

Oed-Öhling - Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) bei Oed-Oehling im Bezirk Amstetten von Samstagfrüh gibt es ein drittes Todesopfer. Die 82-Jährige, die im betroffenen Pkw auf der Rückbank gesessen war, erlag Polizeiangaben vom Dienstag zufolge im Kepler Universitätsklinikum in Linz ihren schweren Verletzungen. Männer im Alter von 44 und 74 Jahren waren am Samstag noch an der Unfallstelle gestorben.

Vermittler wollen neue Waffenruhe im Iran-Krieg

Teheran/Washington - Während die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten andauern, bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe. Katar, Ägypten, Pakistan und andere regionale Vermittler hätten beiden Kriegsparteien einen Vorschlag für eine zehntägige Waffenruhe unterbreitet, berichteten das US-Nachrichtenportal "Axios" und das "Wall Street Journal". Unterdessen wehrte Jordanien erneut einen iranischen Beschuss ab.

Libanons Präsident Aoun trifft Trump in Washington

Beirut/Washington - Libanons Präsident Joseph Aoun wird am Dienstag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erwartet. Es ist der erste Besuch eines libanesischen Staatschefs im Weißen Haus seit 2009. Im Mittelpunkt der Gespräche steht der aktuelle Konflikt zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon. Die US-Regierung vermittelt derzeit zwischen Israel und dem Libanon. Ziel der Gespräche ist eine dauerhafte Waffenruhe Israels mit der Hisbollah.

Urlauberpaar bei Messerattacke in Athen verletzt

Athen - Ein Mann hat Dienstagfrüh nahe dem Eingang zur Touristenattraktion Akropolis in der griechischen Hauptstadt Athen mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und anschließend ein Touristenpaar angegriffen und verletzt. Nach Berichten griechischer Medien wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Er soll ein der Polizei bekannter, psychisch kranker 60 Jahre alter Mann sein, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERT News unter Berufung auf Polizeikreise.

Britischer Premier kündigt Entlastung bei Stromrechnungen an

London - Die Regierung des neuen britischen Premierministers Andy Burnham will die Mehrwertsteuer auf Stromrechnungen von Privathaushalten streichen. Die Maßnahme solle zum 1. Oktober in Kraft treten, teilte der Regierungssitz Downing Street am Dienstag mit. Finanziert werde sie im laufenden Haushaltsjahr durch den Verzicht auf das 1,8 Milliarden Pfund (2,12 Mrd. Euro) teure Programm für digitale Arbeitnehmerausweise.

Weniger Waldbrände im Amazonas 2025

Bras�lia - Die Waldbrände im brasilianischen Amazonasgebiet sind 2025 auf ein historisches Tief zurückgegangen. Insgesamt brannten gut drei Millionen Hektar ab, die bisher kleinste Fläche seit Beginn der Aufzeichnungen 1983, wie das Überwachungsnetzwerk MapBiomas am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr waren knapp 16 Millionen Hektar abgebrannt, das war der bisherige Höchststand.

Swiss zieht alkoholisierte Piloten vor Flug aus dem Verkehr

Genf/Zürich - Zwei offenbar alkoholisierte Piloten sind vor einem Flug aus Genf bei der Lufthansa-Tochter Swiss aus dem Verkehr gezogen worden. Crew-Mitglieder hatten Stunden vor dem Flug im Mai Alarm geschlagen, teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit. Sie informierten Vorgesetzte. Die Swiss habe die Piloten noch im Hotel vor der Abreise zum Flughafen aus dem Einsatz genommen und durch andere ersetzt, teilte das Unternehmen mit.

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red