Vermittler wollen neue Waffenruhe im Iran-Krieg

Teheran/Washington - Während die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten andauern, bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe. Katar, Ägypten, Pakistan und andere regionale Vermittler hätten beiden Kriegsparteien einen Vorschlag für eine zehntägige Waffenruhe unterbreitet, berichteten das US-Nachrichtenportal "Axios" und das "Wall Street Journal". Unterdessen wehrten Jordanien, Bahrain und Kuwait erneut einen iranischen Beschuss ab.

Industrie hat kein Vertrauen mehr in Wiener Kammerchef Ruck

Wien - Die Causa des Chefs der Wiener Wirtschaftskammer und des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes, Walter Ruck, sorgt weiter für Wirbel. Nachdem sich Ruck laut weiteren Leaks auch herb über Industrievertreter sowie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) geäußert haben soll, gibt es nun Reaktionen darauf. Das Vertrauen in Ruck sei "zutiefst erschüttert", so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Hattmannsdorfer stört sich mehr an Rucks Politikbild als dessen Aussagen über ihn.

Asylanträge gingen im ersten Halbjahr um 44 Prozent zurück

Wien - Die Zahl der Asylanträge sinkt weiter. Im ersten Halbjahr beantragten 4.903 Personen in Österreich Asyl, das sind 44 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, in dem rund 8.800 Anträge registriert wurden. Damit setzt sich der seit 2023 anhaltende Rückgang fort. Laut Innenministerium befindet sich die Zahl der Asylanträge derzeit auf dem niedrigsten Niveau seit rund 23 Jahren. Über den Familiennachzug kamen bis Ende Juni nur 48 Personen ins Land.

Kleingarten-Ermittlungen gegen Nevrivy eingestellt

Wien - Die Ermittlungen gegen den Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) wegen des Ankaufs eines Kleingartens sind eingestellt worden. Das hat sein Rechtsanwalt Volkert Sackmann der APA am Dienstag mitgeteilt. Der SPÖ-Politiker war der Anstiftung zum Amtsmissbrauch und der verbotenen Intervention verdächtigt worden. Die Staatsanwaltschaft informierte via Aussendung ebenfalls über die Einstellung des Verfahrens, die auch weitere Personen betrifft.

Britischer Premier kündigt Entlastung bei Stromrechnungen an

London - Die Regierung des neuen britischen Premierministers Andy Burnham will die Mehrwertsteuer auf Stromrechnungen von Privathaushalten streichen. Die Maßnahme solle zum 1. Oktober in Kraft treten, teilte der Regierungssitz Downing Street am Dienstag mit. Finanziert werde sie im laufenden Haushaltsjahr durch den Verzicht auf das 1,8 Milliarden Pfund (2,12 Mrd. Euro) teure Programm für digitale Arbeitnehmerausweise. Prüfen will Burnham einen Preisdeckel für Bustickets.

Deal von Russmedia und Moser-Holding von BWB genehmigt

Innsbruck/Schwarzach/Österreich - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die De facto-Übernahme der Tiroler Moser Holding, zu der unter anderem die "Tiroler Tageszeitung" gehört, durch die Vorarlberger Russmedia unter Auflagen genehmigt. Dies teilte die Behörde am Dienstag mit. Aus wettbewerblicher Sicht habe der geplante Zusammenschluss "nach eingehender Prüfung keine Bedenken" aufgeworfen, hieß es. Russmedia übernimmt 77 Prozent der Anteile an der Moser Holding, die Gründerfamilie Moser steigt aus.

Drittes Todesopfer nach Verkehrsunfall auf A1 in NÖ

Oed-Öhling - Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) bei Oed-Oehling im Bezirk Amstetten von Samstagfrüh gibt es ein drittes Todesopfer. Die 82-Jährige, die im betroffenen Pkw auf der Rückbank gesessen war, erlag Polizeiangaben vom Dienstag zufolge im Kepler Universitätsklinikum in Linz ihren schweren Verletzungen. Männer im Alter von 44 und 74 Jahren waren am Samstag noch an der Unfallstelle gestorben.

Toter bei Wohnhausbrand im Bezirk Tulln

Fels am Wagram - Der Brand eines Wohnhauses in Fels am Wagram (Bezirk Tulln) hat am Dienstag ein Todesopfer gefordert. Entsprechende Medienberichte bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage. Der Besitzer des Objekts dürfte sich in das in Flammen stehende Gebäude begeben und dort Löschversuche unternommen haben. Im Haus wurde der 1977 geborene Mann letztlich leblos entdeckt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red