Industrie und Politik wenden sich gegen WKW-Chef Ruck

Wien - In der Causa um den Chef der Wiener Wirtschaftskammer und des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes, Walter Ruck, wird die Kritik immer lauter. Nachdem sich Ruck laut weiteren Leaks auch herb über Industrievertreter sowie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) geäußert haben soll, sieht die Industriellenvereinigung ihr Vertrauen "zutiefst erschüttert". Hattmannsdorfer übt, wie immer weitere Teile der ÖVP, Kritik an Ruck. Auch in Oberösterreich gibt man sich düpiert.

Asylanträge gingen im ersten Halbjahr um 44 Prozent zurück

Wien - Die Zahl der Asylanträge sinkt weiter. Im ersten Halbjahr beantragten 4.903 Personen in Österreich Asyl, das sind 44 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, in dem rund 8.800 Anträge registriert wurden. Damit setzt sich der seit 2023 anhaltende Rückgang fort. Laut Innenministerium befindet sich die Zahl der Asylanträge derzeit auf dem niedrigsten Niveau seit rund 23 Jahren. Über den Familiennachzug kamen bis Ende Juni nur 48 Personen ins Land.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind mindestens drei Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von zwei Todesopfern und mehreren Verletzten in Saporischschja im Südosten des Landes. Russland habe mit Gleitbomben ein gewöhnliches mehrstöckiges Wohnhaus angegriffen, schrieb er in sozialen Medien. Auch in Cherson im Süden des Landes wurde Selenskyj zufolge durch Gleitbomben und Drohnen ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt.

Kleingarten-Ermittlungen gegen Nevrivy eingestellt

Wien - Die Ermittlungen gegen den Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) wegen des Ankaufs eines Kleingartens sind eingestellt worden. Das hat sein Rechtsanwalt Volkert Sackmann der APA am Dienstag mitgeteilt. Der SPÖ-Politiker war der Anstiftung zum Amtsmissbrauch und der verbotenen Intervention verdächtigt worden. Die Staatsanwaltschaft informierte via Aussendung ebenfalls über die Einstellung des Verfahrens, die auch weitere Personen betrifft.

Deal von Russmedia und Moser-Holding von BWB genehmigt

Innsbruck/Schwarzach/Österreich - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die De facto-Übernahme der Tiroler Moser Holding, zu der unter anderem die "Tiroler Tageszeitung" gehört, durch die Vorarlberger Russmedia unter Auflagen genehmigt. Dies teilte die Behörde am Dienstag mit. Aus wettbewerblicher Sicht habe der geplante Zusammenschluss "nach eingehender Prüfung keine Bedenken" aufgeworfen, hieß es. Russmedia übernimmt 77 Prozent der Anteile an der Moser Holding, die Gründerfamilie Moser steigt aus.

Post baut Geschäft in Serbien mit Übernahme aus

Wien - Die Österreichische Post treibt ihr Geschäft im internationalen Paketgeschäft voran. Der teilstaatliche Konzern übernimmt den serbischen Paketdienstleister D Express samt eigenem Logistikzentrum in Belgrad, 27 Zustellbasen und rund 1.300 Beschäftigten, teilte die Post am Dienstag mit. D Express soll mit der serbischen Post-Tochter City Express zu einem Unternehmen fusioniert werden. Dadurch soll einer der führenden privaten Paketdienstleister Serbiens entstehen.

Indische Jugendbewegung sagt Protestmärsche ab

Neu-Delhi - Die "Kakerlaken"-Jugendbewegung in Indien hat nach gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei weitere Protestmärsche zum Parlament in Neu-Delhi abgesagt. Die regierungskritischen Proteste sollen jedoch fortgesetzt werden, teilte die Gruppe am Dienstag mit. Nachdem am Montag Tausende auf die Straße gegangen waren, versammelten sich am Dienstag bei Nieselregen noch knapp 500 Demonstrierende im Zentrum von Neu-Delhi. Auch Premier Narendra Modi schaltete sich in den Konflikt ein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red