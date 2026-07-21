Ludwig rechnet nicht mit Rückzug von WKW-Chef Ruck

Wien - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck (ÖVP). Das hat er am Dienstag im Interview mit der APA betont. Aussagen Rucks, die laut Medienberichten im kleinen Kreis getätigt wurden, sorgen derzeit für Aufsehen. "Ich kenne den Wortlaut dieser Gespräche nicht, ich war ja auch nicht dabei", sagte Ludwig. Er kenne Ruck jedenfalls anders, nämlich als umsichtigen und vertrauensvollen Gesprächspartner.

Asylanträge gingen im ersten Halbjahr um 44 Prozent zurück

Wien - Die Zahl der Asylanträge sinkt weiter. Im ersten Halbjahr beantragten 4.903 Personen in Österreich Asyl, das sind 44 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, in dem rund 8.800 Anträge registriert wurden. Damit setzt sich der seit 2023 anhaltende Rückgang fort. Laut Innenministerium befindet sich die Zahl der Asylanträge derzeit auf dem niedrigsten Niveau seit rund 23 Jahren. Über den Familiennachzug kamen bis Ende Juni nur 48 Personen ins Land.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind mindestens drei Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von zwei Todesopfern und mehreren Verletzten in Saporischschja im Südosten des Landes. Russland habe mit Gleitbomben ein gewöhnliches mehrstöckiges Wohnhaus angegriffen, schrieb er in sozialen Medien. Auch in Cherson im Süden des Landes wurde Selenskyj zufolge durch Gleitbomben und Drohnen ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt.

Familie bei israelischem Luftangriff in Gaza-Stadt getötet

Gaza - Bei einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt sind laut dem palästinensischen Zivilschutz am frühen Dienstagmorgen ein Ehepaar und seine vier Kinder getötet worden. Ob es verletzte Überlebende gab, war zunächst nicht bekannt. Das UNO-Menschenrechtsbüro verurteilte daraufhin die israelische Gewalt im Gazastreifen.

Mini-Hakenkreuze auf Gewehren von Tiroler Schützen entdeckt

Innsbruck/Traunstein - Im Fall jener 34 Langwaffen von Tiroler Schützen, die im Juni von der deutschen Polizei beschlagnahmt worden waren, hat die Exekutive bei zwölf kleine historische Kennzeichnungen aus der NS-Zeit im Format fünf mal fünf Millimeter gefunden. Die Waffen waren bei einer Kontrolle eines Reisebusses im "Kleinen Deutschen Eck" beschlagnahmt worden. Während in Innsbruck die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz eingestellt wurden, dauerten sie in Bayern an.

Erste Schritte bei "Pilotzonen" im Südlibanon

Beirut/Jerusalem - Im Südlibanon hat die Umsetzung einer zwischen Israel und dem Libanon vereinbarten Sicherheitsregelung begonnen. Pilotzonen seien gemäß einem trilateralen Rahmenabkommen in den Orten Froun, Srifa und Zawtar al-Gharbiyeh etabliert worden, teilte das US-Außenministerium mit. Im Rahmen der Regelung begann Libanons Armee nach eigenen Angaben mit der Verlegung von Truppen nach Zawtar al-Gharbiyeh. Israelische Streitkräfte hätten allerdings während des Einsatzes das Feuer eröffnet.

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red