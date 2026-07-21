Frankreichs Senat für Social-Media-Verbot unter 15 Jahren

Paris - Frankreich könnte das erste EU-Land werden, das ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren einführt. Der französische Senat stimmte am Dienstagnachmittag mit breiter Mehrheit für den entsprechenden Gesetzesvorschlag. Bei der für den Abend geplanten Abstimmung der Nationalversammlung galt eine Zustimmung ebenfalls als sicher. Auf Wunsch von Präsident Emmanuel Macron soll das neue Gesetz bereits nach den Sommerferien in Kraft treten.

Ludwig rechnet nicht mit Rückzug von WKW-Chef Ruck

Wien - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck (ÖVP). Das hat er am Dienstag im Interview mit der APA betont. Aussagen Rucks, die laut Medienberichten im kleinen Kreis getätigt wurden, sorgen derzeit für Aufsehen. "Ich kenne den Wortlaut dieser Gespräche nicht, ich war ja auch nicht dabei", sagte Ludwig. Er kenne Ruck jedenfalls anders, nämlich als umsichtigen und vertrauensvollen Gesprächspartner.

Houthi: Sechs Schiffe zur Umkehr gezwungen

Sanaa/Riad - Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz hat nach eigenen Angaben sechs Schiffe im Rahmen ihrer verkündeten "Blockade" innerhalb von 24 Stunden zur Umkehr gezwungen. Das berichtete die von der Miliz kontrollierte Nachrichtenagentur Saba unter Berufung auf deren Militärkreise. Zwei mit saudi-arabischem Rohöl beladene Tanker drehten im Roten Meer um. Sie nahmen am Dienstag Kurs auf den Suezkanal statt auf die Meerenge von Bab el-Mandab, um die jemenitische Küste zu meiden.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind mindestens drei Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von zwei Todesopfern und mehreren Verletzten in Saporischschja im Südosten des Landes. Russland habe mit Gleitbomben ein gewöhnliches mehrstöckiges Wohnhaus angegriffen, schrieb er in sozialen Medien. Auch in Cherson im Süden des Landes wurde Selenskyj zufolge durch Gleitbomben und Drohnen ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt.

150 Millionen Kinder weltweit chronisch mangelernährt

Köln - Die Zahl hungernder Menschen weltweit ist 2025 das dritte Jahr in Folge zurückgegangen, bei der Ernährung von Kindern gibt es jedoch kaum Fortschritte. 150 Millionen Kinder sind chronisch mangelernährt, wie es in dem Bericht "The State of Food Security and Nutrition in the World 2026" (Sofi 2026) heißt, der am Dienstag von fünf Organisationen der Vereinten Nationen gemeinsam veröffentlicht wurde, darunter das Kinderhilfswerk UNICEF.

Spanien will Rauchverbot in Schanigärten und an Stränden

Madrid/Wien - Die spanische Regierung hat einen Gesetzentwurf für ein Rauchverbot in öffentlichen Außenbereichen wie Caf�- und Restaurantterrassen, Parks und Stränden beschlossen. Ziel des Gesetzes sei es, das bereits geltende Rauchverbot für Innenräume auszuweiten, "um die öffentliche Gesundheit besser zu schützen und auf eine tabakfreie Generation hinzuwirken", sagte Gesundheitsministerin M�nica Garc�a nach der Billigung des Entwurfs durch das Kabinett am Dienstag vor Journalisten.

Erste Schritte bei "Pilotzonen" im Südlibanon

Beirut/Jerusalem - Im Südlibanon hat die Umsetzung einer zwischen Israel und dem Libanon vereinbarten Sicherheitsregelung begonnen. Pilotzonen seien gemäß einem trilateralen Rahmenabkommen in den Orten Froun, Srifa und Zawtar al-Gharbiyeh etabliert worden, teilte das US-Außenministerium mit. Im Rahmen der Regelung begann Libanons Armee nach eigenen Angaben mit der Verlegung von Truppen nach Zawtar al-Gharbiyeh. Israelische Streitkräfte hätten allerdings während des Einsatzes das Feuer eröffnet.

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red