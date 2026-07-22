Explosionen in Teheran nach neuen US-Angriffen

Teheran - Das US-Militär hat die elfte Nacht in Folge militärische Ziele im Iran angegriffen. Erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation ist auch wieder die Flugabwehr in Teheran aktiviert worden. Im Nordosten der Hauptstadt waren dumpfe Detonationen zu hören, berichtete ein dpa-Reporter. Iranische Staatsmedien sprachen von Flugabwehrfeuer in verschiedenen Bezirken der Stadt. Die bisher letzten Angriffe auf Teheran hatte es Anfang Juni gegeben, damals attackierte Israel die Stadt.

Verheerender Waldbrand im Süden Frankreichs unter Kontrolle

St. Tropez - Die französische Feuerwehr hat am Mittwoch einen verheerenden Waldbrand im Süden des Landes unter Kontrolle gebracht. "Momentan ist das Feuer auf seinen bisherigen Bereich begrenzt, das heißt, es breitet sich kaum noch aus", erklärte der örtliche Feuerwehrchef Eric Grohin zu dem Brand, der am Dienstag in der Nähe von Cotignac nordöstlich von Marseille ausgebrochen war und hunderte Menschen zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen hatte.

Selenskyj entlässt Armeechef Syrskyj

Kiew (Kyjiw)/Wien - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach tagelangem Druck von Demonstranten Armeechef Olexander Syrskyj entlassen. Neuer Oberbefehlshaber werde Mychajlo Drapatyj, teilte Selenskyj am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Der Präsident hatte zunächst trotz Kritik an seinem seit 2024 eingesetzten Oberkommandierenden festgehalten, nachdem er vorige Woche den populären Politiker Mychajlo Fedorow als Verteidigungsminister entlassen hatte.

Hitler-Geburtshaus in Braunau ist jetzt ein Polizeizentrum

Braunau am Inn - Das Polizeizentrum im umgebauten Hitler-Geburtshaus in Braunau nimmt seinen Betrieb auf. Nach jahrelangem Ringen um eine adäquate Nutzung wurde das Gebäude äußerlich verändert und innerlich modernisiert. In den vergangenen Wochen hat die Exekutive den Bau nach und nach bezogen, am Mittwoch wird das neue Zentrum feierlich eröffnet - in der Hoffnung, ihm seine Anziehungskraft als "brauner" Wallfahrtsort zu nehmen.

Van der Bellen eröffnet die 80. Bregenzer Festspiele

Bregenz - Präsident Alexander Van der Bellen eröffnet am Mittwoch die 80. Bregenzer Festspiele. Als Herzstück des Festivals feiert am Abend die erste Seebühnen-Inszenierung von Verdis "La Traviata" Premiere. Im Festspielhaus wird ab Donnerstag Leoš Jan�čeks Oper "Die Ausflüge des Herrn Brouček" gezeigt. Bis 23. August stehen knapp 80 Veranstaltungen auf dem Programm, 228.000 Tickets sind aufgelegt, 188.000 davon für das Spiel auf dem See. Diese waren bereits zu Ostern ausverkauft.

Norwegen gedenkt der Terroranschläge vor 15 Jahren

Oslo - Die Menschen in Norwegen erinnern am Mittwoch an die 77 Todesopfer der Terroranschläge in Oslo und auf der Insel Ut�ya vor 15 Jahren. Auf einer Gedenkveranstaltung sprechen Vertreterinnen von Selbsthilfegruppen und Ministerpräsident Jonas Gahr St�re. Danach werden die Namen der Getöteten verlesen und Kränze niedergelegt. Anschließend gibt es einen Gottesdienst in der Domkirche, zu dem König Harald V. und Königin Sonja erwartet werden. Auch Überlebende kommen zu Wort.

Prozess gegen Maduro soll im Juni 2027 beginnen

New York - Der gestürzte venezolanische Präsident Nicolas Maduro und die US-Staatsanwaltschaft haben für den Prozess wegen Drogenhandels gegen ihn einen Beginn im Juni 2027 angeregt. Der gemeinsame Vorschlag geht aus einem am Dienstag bei einem Bundesgericht in Manhattan eingereichten Antrag hervor. Eine Anhörung in dem Fall ist für Mittwoch angesetzt, der zuständige Richter muss dem Zeitplan noch zustimmen.

Haushaltsenergie im Juni billiger - Treibstoffe gaben nach

Wien - Nach den Preissteigerungen der vergangenen Monate ist Haushaltsenergie in Österreich im Juni wieder günstiger geworden. Der Energiepreisindex (EPI) sank laut Österreichischer Energieagentur im Monatsabstand um 3,1 Prozent. Verantwortlich dafür waren Preisrückgänge bei Heizöl und Treibstoffen durch eine kurzzeitige Entspannung an den Rohölmärkten. Im Jahresvergleich blieb Energie mit einem Plus von 5,4 Prozent jedoch ein wesentlicher Inflationstreiber.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red