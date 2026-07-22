Geschlossene WG für unmündige Intensivtäter nun in Betrieb

Wien - Nach mehreren Verzögerungen hat die "Auszeit-WG" für strafunmündige Intensivtäter in Wien-Simmering nun ihren Betrieb aufgenommen. Wie ein Sprecher der zuständigen Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) der APA bestätigte, sei vor rund einer Woche ein 13-jähriges Kind eingezogen. Konkrete Falldetails wurden "aus Gründen des Kinderschutzes" nicht genannt. Laut APA-Informationen soll es sich bei dem Kind jedenfalls um einen Buben handeln.

Explosionen in Teheran nach neuen US-Angriffen

Teheran - Das US-Militär hat die elfte Nacht in Folge militärische Ziele im Iran angegriffen. Erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation ist auch wieder die Flugabwehr in Teheran aktiviert worden. Im Nordosten der Hauptstadt waren dumpfe Detonationen zu hören, berichtete ein dpa-Reporter. Iranische Staatsmedien sprachen von Flugabwehrfeuer in verschiedenen Bezirken der Stadt. Im Gegenzug griff der Iran die Golfregion wieder mit Drohnen an.

Norwegen erinnert an die Terroranschläge vor 15 Jahren

Oslo - In Norwegen haben die Gedenkveranstaltungen für die 77 Todesopfer der Terroranschläge in Oslo und auf der Insel Ut�ya begonnen. An der Gedenkstätte im Osloer Regierungsviertel wurden die Namen der Getöteten verlesen. Ministerpräsident Jonas Gahr St�re und der Vorsitzende der Jugendorganisation der norwegischen Sozialdemokraten (AUF), Gaute B�rstad Skjerv�, legten Kränze nieder. "Norwegen trauert seit 15 Jahren", sagte Skjerv�, der das Massaker auf Ut�ya überlebt hat.

Autoparkplätze beanspruchen österreichweit 31.700 Hektar

Graz/Wien - Parkende Autos brauchen viel Platz. Wie viel das österreichweit ist, hat die Studie "Parking Space Insight (PSI)" erhoben. 13,6 Millionen Stellplätze wurden erfasst, der Großteil davon sind offene, ebenerdige Parkplätze abseits der Straße. Jeder achte Parkplatz befindet sich in Parkhäusern, Tiefgaragen und Privatgaragen, rund zehn Prozent liegen direkt am Straßenrand, teilte die TU Graz am Mittwoch per Aussendung mit. Insgesamt werden 31.700 Hektar dafür beansprucht.

Entlassener Armeechef sieht Ukraine in der Offensive

Kiew (Kyjiw) - Der frühere Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, sieht Kiew in der Offensive im Abwehrkampf gegen Russland. "Ich übergebe meinem Nachfolger eine Armee, die nicht nur die Verteidigung hält, sondern sich auch im Offensivmodus befindet - mit Initiative, mit Struktur und mit Menschen, die wissen, wie man den Feind besiegt", teilte er mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte ihn nach tagelangem Druck von Demonstranten am Dienstag entlassen.

Hitler-Geburtshaus in Braunau ist jetzt ein Polizeizentrum

Braunau am Inn - Das Hitler-Geburtshaus in Braunau ist seit Mittwoch offiziell ein Polizeizentrum. Nach jahrelangem Ringen um eine adäquate Nutzung wurde das Gebäude, das in rechtsextremen Kreisen als Wallfahrtsort gilt, umgebaut - äußerlich verändert und innerlich modernisiert. In den vergangenen Wochen hat die Exekutive das Gebäude nach und nach bezogen, Mittwochvormittag ist das Zentrum von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) feierlich eröffnet worden.

OpenAI verübte KI-gesteuerten Hackerangriff

San Francisco - Der US-Konzern OpenAI hat die Verantwortung für einen Hackerangriff auf die KI-Plattform Hugging Face in der vergangenen Woche übernommen. Einige der fortschrittlichsten KI-Modelle des Unternehmens seien bei einem Sicherheitstest aus einer eigentlich abgeschotteten Umgebung ausgebrochen, teilte OpenAI am Dienstag mit. Sie hätten sich demnach Zugang zum Internet verschafft und die Infrastruktur von Hugging Face kompromittiert, um ein Testziel zu erreichen.

Labor-Test: Schwermetalle und PFAS in Kinder-Klebetattos

Linz/Wien - Greenpeace und die Arbeiterkammer Oberösterreich haben Klebetattoos für Kinder auf Chemikalien testen lassen. Das Ergebnis: 13 der 15 getesteten Produkte seien nicht empfehlenswert. Das Labor wies 31, teils in der EU verbotene Chemikalien wie Weichmacher, Schwermetalle sowie PFAS nach. Zwar würden einzelne gesetzliche Grenzwerte eingehalten, doch es fehle der Schutz vor dem "kombinierten Chemikalien-Cocktail", hieß es in einer Aussendung der Organisationen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red