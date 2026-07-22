Hitler-Geburtshaus in Braunau ist jetzt ein Polizeizentrum

Braunau am Inn - Das Hitler-Geburtshaus in Braunau ist seit Mittwoch offiziell ein Polizeizentrum. Nach jahrelangem Ringen um eine adäquate Nutzung wurde das Gebäude, das in rechtsextremen Kreisen als Wallfahrtsort gilt, umgebaut - äußerlich verändert und innerlich modernisiert. In den vergangenen Wochen hat die Exekutive das Gebäude nach und nach bezogen, Mittwochvormittag ist das Zentrum von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) feierlich eröffnet worden.

Explosionen in Teheran nach neuen US-Angriffen

Teheran - Das US-Militär hat die elfte Nacht in Folge militärische Ziele im Iran angegriffen. Erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation ist auch wieder die Flugabwehr in Teheran aktiviert worden. Im Nordosten der Hauptstadt waren dumpfe Detonationen zu hören, berichtete ein dpa-Reporter. Iranische Staatsmedien sprachen von Flugabwehrfeuer in verschiedenen Bezirken der Stadt. Im Gegenzug griff der Iran die Golfregion wieder mit Drohnen an.

Geschlossene WG für unmündige Intensivtäter nun in Betrieb

Wien - Nach mehreren Verzögerungen hat die viel diskutierte "Auszeit-WG" für strafunmündige Intensivtäter in Wien-Simmering nun ihren Betrieb aufgenommen. Wie ein Sprecher der zuständigen Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) der APA bestätigte, sei vor rund einer Woche ein 13-jähriges Kind eingezogen. Falldetails wurden "aus Gründen des Kinderschutzes" nicht genannt. Laut APA-Informationen soll es sich jedenfalls um einen Buben handeln.

Causa Ruck beschädigt breite Teile der Politik

Wien - Die Causa des Wiener Wirtschaftskammer und ÖVP-Wirtschaftsbundchefs beschädigt fast die gesamte politische Welt, speziell aber auch jene vermeintlich gewichtigen Player, die bisher implizit - vor allem aber vergeblich - Rucks Rücktritt gefordert haben. Einen Nutzen kann es für die Freiheitlichen und in gewissem Maße auch für die NEOS und Grünen geben. Das geht aus Aussagen von Politikwissenschafterinnen und Politikwissenschaftern in Medien vom Mittwoch hervor.

Fast 1.000 Ebola-Tote im Kongo

Kinshasa/Bunia/Kampala - In der Demokratischen Republik Kongo sind bereits knapp 1.000 Menschen nachweislich an Ebola gestorben. Das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit des zentralafrikanischen Landes teilte mit, die Zahl der bestätigten Todesfälle betrage aktuell 999. Zudem seien derzeit 2.473 Menschen an Ebola erkrankt, während 737 Patienten in Isolation behandelt würden. Nach Angaben der Behörde werden derzeit 82 Prozent aller Kontakte von bestätigten Ebola-Fällen nachverfolgt.

Entlassener Armeechef sieht Ukraine in der Offensive

Kiew (Kyjiw) - Der frühere Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, sieht Kiew in der Offensive im Abwehrkampf gegen Russland. "Ich übergebe meinem Nachfolger eine Armee, die nicht nur die Verteidigung hält, sondern sich auch im Offensivmodus befindet - mit Initiative, mit Struktur und mit Menschen, die wissen, wie man den Feind besiegt", teilte er mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte ihn nach tagelangem Druck von Demonstranten am Dienstag entlassen.

Norwegen erinnert an die Terroranschläge vor 15 Jahren

Oslo - In Norwegen haben die Gedenkveranstaltungen für die 77 Todesopfer der Terroranschläge in Oslo und auf der Insel Ut�ya begonnen. An der Gedenkstätte im Osloer Regierungsviertel wurden die Namen der Getöteten verlesen. Ministerpräsident Jonas Gahr St�re und der Vorsitzende der Jugendorganisation der norwegischen Sozialdemokraten (AUF), Gaute B�rstad Skjerv�, legten Kränze nieder. An einem Gedenkgottesdienst im Dom nahmen König Harald V. und Königin Sonja teil.

OpenAI verübte KI-gesteuerten Hackerangriff

San Francisco - Der US-Konzern OpenAI hat die Verantwortung für einen Hackerangriff auf die KI-Plattform Hugging Face in der vergangenen Woche übernommen. Einige der fortschrittlichsten KI-Modelle des Unternehmens seien bei einem Sicherheitstest aus einer eigentlich abgeschotteten Umgebung ausgebrochen, teilte OpenAI am Dienstag mit. Sie hätten sich demnach Zugang zum Internet verschafft und die Infrastruktur von Hugging Face kompromittiert, um ein Testziel zu erreichen.

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red