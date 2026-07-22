Hitler-Geburtshaus in Braunau ist jetzt ein Polizeizentrum

Braunau am Inn - Das Hitler-Geburtshaus in Braunau ist seit Mittwoch offiziell ein Polizeizentrum. Nach jahrelangem Ringen um eine adäquate Nutzung wurde das Gebäude, das in rechtsextremen Kreisen als Wallfahrtsort gilt, umgebaut - äußerlich verändert und innerlich modernisiert. In den vergangenen Wochen hat die Exekutive das Gebäude nach und nach bezogen, Mittwochvormittag ist das Zentrum von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) feierlich eröffnet worden.

Geschlossene WG für unmündige Intensivtäter nun in Betrieb

Wien - Nach mehreren Verzögerungen hat die viel diskutierte "Auszeit-WG" für strafunmündige Intensivtäter in Wien-Simmering nun ihren Betrieb aufgenommen. Wie ein Sprecher der zuständigen Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) der APA bestätigte, sei vor rund einer Woche ein 13-jähriges Kind eingezogen. Falldetails wurden "aus Gründen des Kinderschutzes" nicht genannt. Laut APA-Informationen soll es sich jedenfalls um einen Buben handeln.

Debatte um Spritpreisbremse nimmt wieder Fahrt auf

Wien - Die erneute Eskalation im Iran-Krieg hat die Öl- und Spritpreise zuletzt wieder stark steigen lassen. Am Dienstag kostete Diesel im österreichweiten Median 1,989 Euro je Liter und Benzin 1,864 Euro, geht aus Daten der E-Control hervor. Eine Ausweitung der Spritpreisbremse wird nun politisch wieder debattiert. Ein öffentliches Bekenntnis dazu kommt aber bisher von keiner der drei Regierungsparteien. Erste Verhandlungen soll es geben, hieß es aus Koalitionskreisen zu "Ö1".

EU einig bei "Chatkontrolle": Scan-Erlaubnis kommt wieder

Brüssel - Im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch sollen Messengerdienste in der EU bald wieder in privaten Chats nach Hinweisen suchen dürfen. In der Debatte um die sogenannte Chatkontrolle einigten sich Vertreter der Mitgliedsländer auf eine befristete Ausnahme von europäischen Datenschutzregeln, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur sagten. Davor hatte bereits das EU-Parlament für das Vorhaben gestimmt.

Umbruch an ukrainischer Militärspitze

Kiew (Kyjiw) - Mit einem abrupten Generationswechsel an der Armeespitze will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitten im Krieg den öffentlich eskalierten Streit zwischen Modernisierern und Traditionalisten beenden. Nach tagelangen Straßenprotesten übernahm der 43 Jahre alte Generalmajor Mychajlo Drapatyj am Mittwoch die Führung über die ukrainischen Streitkräfte. Selenskyj hatte den bisherigen Oberkommandierenden Olexander Syrskyj (60) am Dienstag entlassen.

Causa Ruck beschädigt breite Teile der Politik

Wien - Die Causa des Wiener Wirtschaftskammer und ÖVP-Wirtschaftsbundchefs beschädigt fast die gesamte politische Welt, speziell aber auch jene vermeintlich gewichtigen Player, die bisher implizit - vor allem aber vergeblich - Rucks Rücktritt gefordert haben. Einen Nutzen kann es für die Freiheitlichen und in gewissem Maße auch für die NEOS und Grünen geben. Das geht aus Aussagen von Politikwissenschafterinnen und Politikwissenschaftern in Medien vom Mittwoch hervor.

Rauchende Patientin in Grazer Spital bei Verpuffung verletzt

Graz - Eine 73-jährige Patientin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Graz ist in der Nacht auf Mittwoch bei einer Explosion, an der sie selbst schuld war, verletzt worden. Die Frau hatte im Patientenzimmer geraucht, während sie eine Sauerstoff-Nasenbrille trug. Die glimmende Zigarette setzte den Sauerstoff in Brand und es kam zu einer Verpuffung, bestätigte das Krankenhaus einen Bericht der "Kleinen Zeitung".

Stress verändert Essverhalten der Österreicher

Österreich - Bei 71 Prozent hat Stress Auswirkungen auf das Essverhalten. Das hat die repräsentative Marketagent-Umfrage "Wie is(s)t Österreich?" der Krüger Group GmbH aus dem Frühjahr 2026 ergeben. In intensiven Arbeitsphasen würde rund ein Viertel der Befragten zu Snacks greifen, um Energie zu tanken, hieß es bei einem Pressetermin am Mittwoch in Wien. Besonders junge Menschen würden einen Zusammenhang zwischen Essgewohnheiten und Stress erkennen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red