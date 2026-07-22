KHM und Veronika Sandbichler trennen sich einvernehmlich

Wien - Der arbeitsrechtliche Konflikt zwischen der Führung des Kunsthistorischen Museums (KHM) und der seit Ende März dienstfrei gestellten Direktorin des Innsbrucker Schlosses Ambras, Veronika Sandbichler, nimmt eine letzte Wendung: Beide Parteien informierten am Mittwochabend über eine einvernehmliche Beendigung ihres Dienstverhältnisses, wie es in einer gemeinsamen Aussendung hieß. Über die Einzelheiten der Vereinbarung wurde Vertraulichkeit vereinbart.

Causa Ruck beschädigt breite Teile der Politik

Wien - Die Causa des Wiener Wirtschaftskammer und ÖVP-Wirtschaftsbundchefs Walter Ruck beschädigt fast die gesamte politische Welt, speziell aber jene vermeintlich gewichtigen Player, die bisher implizit - vor allem aber vergeblich - Rucks Rücktritt gefordert haben. Nutzen kann es der FPÖ und in gewissem Maße auch NEOS und Grünen, wie Politikwissenschafterinnen und Politikwissenschaftern in Medien meinten. Kritik an Ruck übte indes auch Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ).

EU ringt weiter um neue Russland-Sanktionen

Brüssel/Wien - Die EU-Botschafter ringen am Mittwochnachmittag in Brüssel weiter um eine Einigung auf das 21. Sanktionspaket gegen Russland. Nach dem Vorschlag für die neuen Sanktionen letzten Monat hatten mehrere Mitgliedstaaten Einspruch erhoben, darunter Österreich wegen der Raiffeisenbank International (RBI). Zuletzt spießte es sich laut Ratskreisen an Griechenland, das Beschränkungen seiner Schifffahrt und das geplante Verbot für den Transit von russischem Flüssiggas (LNG) ablehnte.

Koalition feilscht weiter um Details bei Wehrpflicht

Wien/Salzburg - Die von der Regierung angepeilte Reform der Wehrpflicht dürfte bald konkret werden: Eine endgültige Reform könnte am kommenden Montag beim Sommerministerrat in der Schwarzenbergkaserne in Salzburg präsentiert werden. Allerdings wird weiterhin um die konkrete Ausgestaltung der Reform gefeilscht. Sind sich ÖVP und SPÖ weitgehend einig, hakt es noch an NEOS, die sich am Mittwoch zu Sitzungen - auch zu diesem Thema - zusammenfanden.

"Trainsurfer" nach Vorfall in Koralmtunnel ausgeforscht

St. Paul/Lavanttal - Nach einem lebensgefährlichen Vorfall mit "Trainsurfern" am Samstagabend, bei dem drei Personen außen auf einem Zug der Koralmbahn mitgefahren sein sollen, hat die Polizei die Tatverdächtigen ausgeforscht. Ein 19-jähriger Wiener wurde laut Landespolizeidirektion Kärnten bereits befragt. Bei den anderen beiden Verdächtigen handelt es sich um einen 17-Jährigen und einen 20-Jährigen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt einen Bericht der "Kleine Zeitung".

Ukraine setzt Lager von russischem Versandhändler in Brand

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei neuen ukrainischen Drohnenangriffen auf Zentren des größten russischen Online-Versandhändlers und auf ein Öllager sind laut Behörden zwei Menschen getötet und mindestens 14 weitere verletzt worden. Getroffen worden seien Logistikzentren in Krasnodar und Newinnomyssk im Süden Russlands, teilte die Gründerin der Firma Wildberries, Tatjana Kim, bei Telegram am Mittwoch mit. In sozialen Netzwerken kursierten nicht überprüfte Aufnahmen, die die Großbrände zeigen sollen.

Wöginger blitzte bei OGH mit Beschwerde ab

Wien - Ex-ÖVP-Klubobmann August Wöginger ist mit einer Beschwerde vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) gegen das Vorgehen der Staatsanwaltschaft im erstinstanzlichen Linzer "Postenschacher-Prozess" abgeblitzt. Wöginger hatte die Erneuerung des Strafverfahrens gefordert, weil er sich in seinem Grundrecht auf ein faires Verfahren verletzt sah. Die Beschwerde wurde vom OGH zurückgewiesen, wie zunächst der "Standard" (online) am Mittwoch berichtete.

Knapp 5.800 Tote durch Hitzewelle im Juni in Frankreich

Paris - Die Hitzewelle ab Mitte Juni hat in Frankreich nach vorläufigen Berechnungen der Gesundheitsbehörden 5.764 Menschen das Leben gekostet. Im Zeitraum vom 17. Juni bis zum 2. Juli, als in Frankreich Hitzerekorde gebrochen und vielfach Temperaturen über 40 Grad erreicht wurden, habe die Sterblichkeit um 36 Prozent höher gelegen als üblich, teilten die staatlichen Gesundheitsbehörden unter Bezugnahme auf vorläufige Daten mit.

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red