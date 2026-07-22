Causa Ruck beschädigt breite Teile der Politik

Wien - Die Causa des Wiener Wirtschaftskammer und ÖVP-Wirtschaftsbundchefs Walter Ruck beschädigt fast die gesamte politische Welt, speziell aber jene vermeintlich gewichtigen Player, die bisher implizit - vor allem aber vergeblich - Rucks Rücktritt gefordert haben. Nutzen kann es der FPÖ und in gewissem Maße auch NEOS und Grünen, wie Politikwissenschafterinnen und Politikwissenschaftern in Medien meinten. Kritik an Ruck übte indes auch Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ).

US-Prozess gegen Maduro beginnt am 1. Juni 2027

New York - Die USA machen dem abgesetzten venezolanischen Präsidenten Nicol�s Maduro ab dem 1. Juni 2027 den Prozess. Ein Bundesgericht in New York setzte den Termin am Mittwoch in Anwesenheit Maduros fest. Dem 63-Jährigen droht eine lebenslange Haftstrafe wegen "Drogenterrorismus". Die Staatsanwaltschaft wirft Maduro und seiner 69 Jahre alten Ehefrau Cilia Flores vor, sich an der Spitze Venezuelas mit Drogenkartellen verbündet und tonnenweise Kokain in die USA geschmuggelt zu haben.

EU ringt weiter um neue Russland-Sanktionen

Brüssel/Wien - Die EU-Botschafter ringen am Mittwochnachmittag in Brüssel weiter um eine Einigung auf das 21. Sanktionspaket gegen Russland. Nach dem Vorschlag für die neuen Sanktionen letzten Monat hatten mehrere Mitgliedstaaten Einspruch erhoben, darunter Österreich wegen der Raiffeisenbank International (RBI). Zuletzt spießte es sich laut Ratskreisen an Griechenland, das Beschränkungen seiner Schifffahrt und das geplante Verbot für den Transit von russischem Flüssiggas (LNG) ablehnte.

Falscher Schönheitsärztin drohen in Wien mehrere Jahre Haft

Wien - Am Donnerstag wird am Wiener Landesgericht gegen eine falsche Beauty-Ärztin verhandelt, die zahlreichen Patientinnen schwere Gesundheitsschäden zugefügt haben soll. Neben schwerer Körperverletzung in 39 Fällen und minder schwerer Körperverletzung in Dutzenden weiteren Fällen legt die Anklage der Frau Kurpfuscherei, Untreue und schweren gewerbsmäßigen Betrug zur Last. Im Fall einer anklagekonformen Verurteilung drohen der 45-Jährigen bis zu zehn Jahre Haft.

Tod von Migranten: Mexiko stellt Strafanzeigen in den USA

Mexiko-Stadt - Mexiko geht in den USA rechtlich gegen zahlreiche Todesfälle mexikanischer Migranten vor, die im Zusammenhang mit Einsätzen oder im Gewahrsam der US-Einwanderungsbehörden gestorben sind. Das mexikanische Außenministerium teilte am Mittwoch mit, dass es insgesamt 20 Strafanzeigen bei den zuständigen Staatsanwaltschaften der USA eingereicht habe. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte den Schritt Anfang Juli angekündigt.

Marianne Mendt eröffnet das 17. Wiener Popfest

Wien - Das Wiener Popfest startet am Donnerstag in seine 17. Ausgabe. Am und rund um den Karlsplatz treten bis Sonntag rund 50 heimische Acts von etablierten Musikschaffenden bis zu Neuentdeckungen bei Gratis-Eintritt auf. Herzstück ist erneut die Seebühne vor der Karlskirche. Eröffnet wird das Event von der "Mutter des Austropop" Marianne Mendt um 18.30 Uhr. Danach folgen Dialektsängerin Anna Buchegger, das Burschen-Duo Lusterboden und Latinpopperin Tamara Flores.

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red