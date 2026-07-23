Sporrer will Laiengerichtsbarkeit "neu denken"

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) kann sich eine Reform der Laiengerichtsbarkeit vorstellen. Klar sei für sie jedoch: "Mein Ziel ist grundsätzlich, die Laiengerichtsbarkeit beizubehalten, weil es eine wichtige demokratische Errungenschaft war. Aber man muss sich natürlich anschauen, bei welchen Delikten", sagte sie im APA-Sommerinterview. Immer wieder kritisieren Standesvertreter und Rechtsexperten, dass sich die Entscheidungen von Geschworenen kaum überprüfen lassen.

Neue US-Angriffe auf den Iran

Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben wieder militärische Ziele im Iran attackiert. Diese hätten um 17.30 US-Ostküstenzeit (23.30 MESZ) begonnen, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom auf der Plattform X mit. Ziel sei es, die Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen, Handelsschiffe und zivile Seeleute zu bedrohen. Es ist die zwölfte Nacht in Folge, in der die USA die Islamische Republik angriffen.

Falscher Schönheitsärztin drohen in Wien mehrere Jahre Haft

Wien - Am Donnerstag wird am Wiener Landesgericht gegen eine falsche Beauty-Ärztin verhandelt, die zahlreichen Patientinnen schwere Gesundheitsschäden zugefügt haben soll. Neben schwerer Körperverletzung in 39 Fällen und minder schwerer Körperverletzung in Dutzenden weiteren Fällen legt die Anklage der Frau Kurpfuscherei, Untreue und schweren gewerbsmäßigen Betrug zur Last. Im Fall einer anklagekonformen Verurteilung drohen der 45-Jährigen bis zu zehn Jahre Haft.

Google-Mutter Alphabet übertrifft Erwartungen

Mountain View - Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 119,8 Milliarden Dollar (104,92 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von knapp 117 Milliarden Dollar gerechnet.

US-Prozess gegen Maduro beginnt am 1. Juni 2027

New York - Die USA machen dem abgesetzten venezolanischen Präsidenten Nicol�s Maduro ab dem 1. Juni 2027 den Prozess. Ein Bundesgericht in New York setzte den Termin am Mittwoch in Anwesenheit Maduros fest. Dem 63-Jährigen droht eine lebenslange Haftstrafe wegen "Drogenterrorismus". Die Staatsanwaltschaft wirft Maduro und seiner 69 Jahre alten Ehefrau Cilia Flores vor, sich an der Spitze Venezuelas mit Drogenkartellen verbündet und tonnenweise Kokain in die USA geschmuggelt zu haben.

Causa Ruck beschädigt breite Teile der Politik

Wien - Die Causa des Wiener Wirtschaftskammer und ÖVP-Wirtschaftsbundchefs Walter Ruck beschädigt fast die gesamte politische Welt, speziell aber jene vermeintlich gewichtigen Player, die bisher implizit - vor allem aber vergeblich - Rucks Rücktritt gefordert haben. Nutzen kann es der FPÖ und in gewissem Maße auch NEOS und Grünen, wie Politikwissenschafterinnen und Politikwissenschaftern in Medien meinten. Kritik an Ruck übte indes auch Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ).

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red