Sporrer will Laiengerichtsbarkeit "neu denken"

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) kann sich eine Reform der Laiengerichtsbarkeit vorstellen. Klar sei für sie jedoch: "Mein Ziel ist grundsätzlich, die Laiengerichtsbarkeit beizubehalten, weil es eine wichtige demokratische Errungenschaft war. Aber man muss sich natürlich anschauen, bei welchen Delikten", sagte sie im APA-Sommerinterview. Immer wieder kritisieren Standesvertreter und Rechtsexperten, dass sich die Entscheidungen von Geschworenen kaum überprüfen lassen.

Zwei Tote bei ukrainischen Angriffen gegen Russland

Belgorod/Kiew (Kyjiw) - Bei ukrainischen Angriffen in der russischen Grenzregion Belgorod und auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Das teilten die Behörden der Regionen am Donnerstag mit. Im Bezirk Schebekino in der Region Belgorod griff eine ukrainische Drohne nach Behördenangaben ein Fahrzeug an. Ein Mann wurde dabei getötet, ein weiterer verletzt. Auch auf der Krim wurde bei einem ukrainischen Angriff ein Mensch getötet.

Lawrow und Rubio in Manila sprachen über Krieg in Ukraine

Manila - Die Außenminister der USA und Russlands, Marco Rubio und Sergej Lawrow, sind russischen Medienberichten zufolge in Manila zusammengekommen. Die Begegnung habe am Rande eines Treffens des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) in der philippinischen Hauptstadt stattgefunden und mehr als eineinhalb Stunden gedauert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Thema sei die Ukraine gewesen, berichtete die Agentur RIA unter Berufung auf das russische Außenministerium.

Auch Wallner sieht in Causa Ruck Schaden für ÖVP

Wien - Nachdem das Schweigen nach einer Sitzung des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes am Mittwoch zur Causa ihres Chefs Walter Ruck nicht lauter hätte ausfallen können, haben sich unterdessen kritische Worte aus der eigenen Partei des Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten gemehrt. So meint Vorarlbergs ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner in Interviews, dass "alles miteinander sehr chaotisch wirkt". Es ergebe sich "kein gutes Bild", der Volkspartei helfe die Causa "überhaupt nicht".

Neue US-Angriffe auf den Iran

Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben wieder militärische Ziele im Iran attackiert. Diese hätten um 17.30 US-Ostküstenzeit (23.30 MESZ) begonnen, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom auf der Plattform X mit. Ziel sei es, die Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen, Handelsschiffe und zivile Seeleute zu bedrohen. Es ist die zwölfte Nacht in Folge, in der die USA die Islamische Republik angriffen.

18-Jähriger in Tirol bei Bergtour tödlich verunglückt

Innsbruck - Ein 18-jähriger Ungar ist Mittwochnachmittag bei einer Bergtour auf der Innsbrucker Nordkette tödlich verunglückt. Der junge Mann war beim Abstieg in sehr steilem, grasigem und felsdurchsetztem Gelände rund 150 bis 200 Meter abgestürzt und in einer Schotterrinne leblos liegen geblieben. Zuvor hatten der Ungar und zwei gleichaltrige Landsmänner im Bereich des "Kemacher" die Orientierung verloren.

Marianne Mendt eröffnet das 17. Wiener Popfest

Wien - Das Wiener Popfest startet am Donnerstag in seine 17. Ausgabe. Am und rund um den Karlsplatz treten bis Sonntag rund 50 heimische Acts von etablierten Musikschaffenden bis zu Neuentdeckungen bei Gratis-Eintritt auf. Herzstück ist erneut die Seebühne vor der Karlskirche. Eröffnet wird das Event von der "Mutter des Austropop" Marianne Mendt um 18.30 Uhr. Danach folgen Dialektsängerin Anna Buchegger, das Burschen-Duo Lusterboden und Latinpopperin Tamara Flores.

Hitze trocknet Europas Böden aus

London - Die anhaltende Hitze und Trockenheit der vergangenen Monate hat laut einer Studie als Folge des Klimawandels die Dürre in Europa weiter verstärkt. Ausschlaggebend ist nicht allein der Niederschlagsmangel, sondern vor allem die durch Hitze dramatisch gestiegene Verdunstung, wie die Forschungsergebnisse der World Weather Attribution (WWA) aufzeigen.

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red