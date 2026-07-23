EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google

Mountain View - Wegen unfairer Geschäftspraktiken verhängt die Europäische Union gegen Google eine Strafe von 890 Millionen Euro. Der US-Konzern hat aus Sicht der EU-Kommission mit seiner Suchmaschine sowie dem App-Marktplatz Google Play Wettbewerbsregeln verletzt und seine Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt. Mit der Strafe riskiert Brüssel neue Spannungen mit Washington. US-Präsident Donald Trump hatte die EU-Digitalgesetze wiederholt scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht.

EU-Botschafter einigen sich auf neue Russland-Sanktionen

Brüssel/Wien - Die EU-Botschafter haben Donnerstagfrüh in Brüssel nach zähem Ringen eine Einigung auf das 21. Sanktionspaket gegen Russland erzielt. Es ist das größte seit vier Jahren. Das schriftliche Verfahren zur Verabschiedung wird Donnerstagnachmittag eingeleitet. Nach dem Vorschlag für die neuen Sanktionen letzten Monat hatten mehrere Mitgliedstaaten Einspruch erhoben, darunter Österreich wegen der Raiffeisenbank International (RBI). Der Ölpreisdeckel wird um ein Jahr verlängert.

Angeklagte falsche Beauty-Ärztin "wollte niemandem weh tun"

Wien - Am Wiener Landesgericht hat am Donnerstag der Prozess gegen eine falsche Beauty-Ärztin begonnen, die zahlreichen Patientinnen schwere Gesundheitsschäden zugefügt haben soll. Neben schwerer Körperverletzung in 39 Fällen und minder schwerer Körperverletzung in über einem Dutzend weiteren Fällen legt die Anklage der Frau Kurpfuscherei, Untreue und schweren gewerbsmäßigen Betrug zur Last. "Ich wollte niemandem weh tun", gab die Angeklagte in ihrer Einvernahme zu Protokoll.

Aufbegehren gegen Walter Ruck in ÖVP steigt weiter

Wien - Während der Wiener ÖVP-Wirtschaftsbund zur Causa ihres Chefs Walter Ruck weiter schweigt, mehren sich kritische Wortmeldungen aus der eigenen Partei des Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten. Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler forderte Ruck am Donnerstag zum Rücktritt auf. Die Causa schade der ÖVP, meinte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner. Als erste für einen Parteiausschluss sprach sich die Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec aus.

AK: Steuersenkung auf Lebensmittel erreicht Kunden

Wien - Die seit 1. Juli geltende Mehrwertsteuersenkung für ausgewählte Grundnahrungsmittel dürfte von vielen Supermärkten an die Kunden weitergegeben werden. Zu dem Schluss kommen zwei Überprüfungen der Arbeiterkammern (AK) Wien und Steiermark. Bereits Anfang des Monats war die Nationalbank (OeNB) zu einem ähnlichen Schluss gekommen. Für bestimmte Lebensmittel gilt seit 1. Juli nurmehr ein Steuersatz von 4,9 Prozent, nach zuvor zehn Prozent.

Tote bei ukrainischen Angriffen gegen Russland

Belgorod/Kiew (Kyjiw) - Bei ukrainischen Gegenangriffen sind in Russland und auf der besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim nach russischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Durch einen Drohnenangriff sei ein Brand in einem Wohnhaus in einem Vorort von Woronesch ausgebrochen, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Alexander Gussew, bei Telegram. Ein Dreijähriger sei dabei ums Leben gekommen. Seine Eltern wurden demnach verletzt.

Arzt nach Tod von Krebspatientin vor Welser Gericht

Wels - Der Prozess gegen einen Allgemeinmediziner wegen grob fahrlässiger Tötung im Landesgericht Wels ist am Donnerstag vertagt worden. Der Arzt soll einer 44-jährigen Krebspatientin mehrere nicht evidenzbasierte Wirkstoffe empfohlen sowie zwei Medikamente im Off-Label-Use verschrieben haben, was laut Staatsanwaltschaft zu einem Multiorganversagen führte. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig.

Neuer ungarischer Innenminister P�sfai in Wien

Wien - Der neue ungarische Innenminister G�bor P�sfai ist am Donnerstag von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfangen worden. Es handelt sich um das erste offizielle Treffen der beiden Amtskollegen in Wien und die zweite offizielle Auslandsreise von P�sfai seit seinem Amtsantritt, teilte das Innenministerium der APA mit. Bei dem Arbeitsgespräch ging es um die Bekämpfung der organisierten Schlepperkriminalität, den Schutz der EU-Außengrenzen sowie die sogenannten Return Hubs.

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red