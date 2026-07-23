EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google

Mountain View - Wegen unfairer Geschäftspraktiken verhängt die Europäische Union gegen Google eine Strafe von 890 Millionen Euro. Der US-Konzern hat aus Sicht der EU-Kommission mit seiner Suchmaschine sowie dem App-Marktplatz Google Play Wettbewerbsregeln verletzt und seine Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt. Mit der Strafe riskiert Brüssel neue Spannungen mit Washington. US-Präsident Donald Trump hatte die EU-Digitalgesetze wiederholt scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht.

Identitären-Demo polizeilich untersagt

Wien - Die für Samstag geplante Demonstration der rechtsextremen Identitären in der Wiener Innenstadt wurde von der Polizei untersagt. Bereits vergangene Woche spekulierten Medien, dass dieser Schritt bevor stehen könnte. Zuletzt hieß es von der LPD Wien, man prüfe noch. Am Donnerstagnachmittag gab Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Anfrage bekannt, dass man die Demo untersagt habe, da für die Route bereits eine Gegendemonstration angemeldet war.

Aufbegehren gegen Walter Ruck in ÖVP wird lauter

Wien - Während der Wiener ÖVP-Wirtschaftsbund zur Causa ihres Chefs Walter Ruck weiter schweigt, mehren sich kritische Wortmeldungen aus der eigenen Partei des Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten, der sich bisher nicht bewegt. Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler forderte Ruck am Donnerstag zum Rücktritt auf. Die Causa schade der ÖVP, so Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner. Als erste für einen Parteiausschluss sprach sich Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec aus.

20.000 Menschen bei Waldbrand in Frankreich evakuiert

Bordeaux - Wegen eines sich weiter ausdehnenden Waldbrandes an der französischen Atlantikküste bei Bordeaux sind inzwischen fast 20.000 Menschen vorsorglich evakuiert worden. Betroffen seien vor allem Urlauber von zahlreichen Ferienzentren und Campingplätzen, teilte die Präfektur des Departements Gironde am Donnerstag mit. Außerdem wurden Bewohner verschiedener Orte evakuiert. Bisher sei niemand verletzt worden, betonte die Präfektur.

AK: Steuersenkung auf Lebensmittel erreicht Kunden

Wien - Die seit 1. Juli geltende Mehrwertsteuersenkung für ausgewählte Grundnahrungsmittel dürfte von vielen Supermärkten an die Kunden weitergegeben werden. Zu dem Schluss kommen zwei Überprüfungen der Arbeiterkammern (AK) Wien und Steiermark. Bereits Anfang des Monats war die Nationalbank (OeNB) zu einem ähnlichen Schluss gekommen. Für bestimmte Lebensmittel gilt seit 1. Juli nurmehr ein Steuersatz von 4,9 Prozent, nach zuvor zehn Prozent.

Schutz für Straßenarbeiter: Tests von Warnsystem ausgeweitet

Wien/Teesdorf - Der Testbetrieb des kamerabasierten KI-Kollisionswarnsystems "CollisionEye", das Mitarbeiter von Asfinag und ÖAMTC bei der Arbeit auf der Straße schützen soll, wird ausgeweitet. Durch ein lautes Hupsignal werden unaufmerksame Fahrer, die sich einem Pannenfahrzeug nähern, vom Kollisionskurs abgebracht. Arbeiter werden durch einen Vibrationsalarm gewarnt, wie am Donnerstag im Fahrtechnikzentrum Teesdorf demonstriert wurde. Im Juni seien dadurch zehn Unfälle verhindert worden.

Mutter in der Steiermark ging mit Kindern auf Diebestouren

Liezen - Eine 51-jährige, mehrfache Mutter in der Steiermark soll gemeinsam mit ihren minderjährigen Kindern auf Diebestour gegangen sein. Es war vor allem an den Wochenenden eine Art Freizeitbeschäftigung für den 15 bis 18 Jahre alten Nachwuchs, so die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. Die suchtmittelabhängige Frau bestreitet die Vorwürfe, doch ihre Kinder legten teilweise umfassende Geständnisse ab. Demnächst muss sie sich in Leoben vor Gericht verantworten.

Trump droht Iran und Houthi mit "militärischer Bestrafung"

Washington/Sanaa/Riad - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit einer militärischen Reaktion, sollten die Houthi-Rebellen im Jemen erneut angreifen. Die USA würden den Iran zur Verantwortung ziehen, da die Houthi Stellvertreter des Landes seien, schrieb Trump auf seiner Internet-Plattform Truth Social. Es könne eine "erhebliche militärische Bestrafung" gegen den Iran und die Houthi verhängt werden. Zuvor hatten die Houthi nach eigenen Angaben zwei saudi-arabische Schiffe beschossen.

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red