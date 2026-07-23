EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google

Mountain View - Wegen unfairer Geschäftspraktiken verhängt die Europäische Union gegen Google eine Strafe von 890 Millionen Euro. Der US-Konzern hat aus Sicht der EU-Kommission mit seiner Suchmaschine sowie dem App-Marktplatz Google Play Wettbewerbsregeln verletzt und seine Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt. Mit der Strafe riskiert Brüssel neue Spannungen mit Washington. US-Präsident Donald Trump hatte die EU-Digitalgesetze wiederholt scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht.

Aufbegehren gegen Walter Ruck in ÖVP wird lauter

Wien/Innsbruck - Während der Wiener ÖVP-Wirtschaftsbund zur Causa ihres Chefs Walter Ruck weiter schweigt, mehren sich kritische Wortmeldungen aus der eigenen Partei des WK-Präsidenten. Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler forderte Ruck am Donnerstag zum Rücktritt auf. Die Causa schade der ÖVP, so Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner. Wie Bundeskanzler ÖVP-Chef Christian Stocker vor Journalisten in Innsbruck erklärte, werde am Freitag der Parteivorstand in der Causa tagen.

Koalition ringt um Einigung auf Wehrdienstreform

Wien/Salzburg/Innsbruck - Die Regierung ringt weiter um eine Einigung in puncto Wehrdienstreform. Im Fokus steht das von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ins Spiel gebrachte "6 plus 3"-Kompromissmodell für die Wehrpflicht. Dessen Umsetzung werde weder an SPÖ noch NEOS scheitern, hieß es seitens der beiden Parteien zur APA. Stocker selbst ging bei einem Medientermin am Donnerstag in Innsbruck in Sachen Wehrdienst von einer Lösung bis zum Sommerministerrat am Montag in Salzburg aus.

Blinken: Trump ist im Iran in der "Eskalationsfalle"

Salzburg - Laut dem ehemaligen US-Außenminister Antony Blinken befindet sich US-Präsident Donald Trump in einer "Eskalationsfalle" im Krieg gegen den Iran. "Wir haben ein riesiges Munitionsproblem, Trump will auch deswegen einen Deal, raus aus dem Krieg", sagte er am Donnerstag bei seinem Auftritt beim Salzburg Summit der Industriellenvereinigung (IV). Er appellierte außerdem an Europa, mehr politische Kohäsion zu schaffen und industriepolitisch aktiv zu werden.

Preis für Brent-Rohöl stieg über 100 Dollar

Wien - Die erneute Eskalation im Iran-Krieg hat die Öl- und Spritpreise wieder stark steigen lassen. Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist am Donnerstagnachmittag auf über 100 Dollar (87,7 Euro) je Barrel (159 Liter) gestiegen. Damit setzt sich der Preisanstieg angesichts der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg fort. Am Mittwoch kostete Diesel im österreichweiten Median 2,009 Euro je Liter und Benzin 1,878 Euro, geht aus Daten der E-Control hervor.

Jordanien und Kuwait wehren iranische Angriffe ab

Teheran/Amman/Kuwait-Stadt - Nach den jüngsten US-Angriffen auf den Iran haben Jordanien und Kuwait iranische Angriffe auf ihr Staatsgebiet abgewehrt. Die jordanische Armee erklärte, sie habe am Donnerstagmorgen drei iranische Raketen abgeschossen, eine vierte sei in unbewohntem Gebiet niedergegangen. Zudem habe sie sechs Drohnen abgeschossen. Die iranischen Revolutionsgarden reklamierten Attacken auf einen in Kuwait gelegenen US-Luftwaffenstützpunkt für sich, wie das Staatsfernsehen berichtete.

Justizgewerkschaft will gegen Zulagenstreichung protestieren

Wien - Im Streit um die Zulagenstreichung bei den Diplomrechtspflegern rüstet sich die Justizgewerkschaft nach einer ersten ergebnislosen Verhandlungsrunde mit dem Justizministerium für Proteste. Wegen der "Blockadehaltung des Dienstgebers" wurde beim GÖD-Präsidium um Streikfreigabe angesucht, schrieb der Vorsitzende Werner Gschwandtner am Donnerstag im GÖD-Newsletter. Weitere Verhandlungen sollen auf höchster Ebene stattfinden. Das Ressort sieht seinen Spielraum "eng begrenzt".

Identitären-Demo polizeilich untersagt

Wien - Die für Samstag geplante Demonstration der rechtsextremen Identitären in der Wiener Innenstadt wurde von der Polizei untersagt. Bereits vergangene Woche spekulierten Medien, dass dieser Schritt bevor stehen könnte. Zuletzt hieß es von der LPD Wien, man prüfe noch. Am Donnerstagnachmittag gab Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Anfrage bekannt, dass man die Demo untersagt habe, da für die Route bereits eine Gegendemonstration angemeldet war.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red