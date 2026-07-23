EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google

Mountain View - Wegen unfairer Geschäftspraktiken verhängt die Europäische Union gegen Google eine Strafe von 890 Millionen Euro. Der US-Konzern hat aus Sicht der EU-Kommission mit seiner Suchmaschine sowie dem App-Marktplatz Google Play Wettbewerbsregeln verletzt und seine Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt. Mit der Strafe riskiert Brüssel neue Spannungen mit Washington. US-Präsident Donald Trump hatte die EU-Digitalgesetze wiederholt scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht.

Kiew: Ex-Verteidigungsminister will zurück ins Amt

Kiew (Kyjiw) - Vor dem Hintergrund neu angekündigter Proteste besteht der entlassene ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow auf seiner Rückkehr ins Amt. "Heute gibt es im Staat nur drei Posten, außer auf dem Schlachtfeld, die den Kriegsverlauf real beeinflussen: der Präsident der Ukraine, der Verteidigungsminister und der Oberkommandierende der Streitkräfte", sagte Fedorow Journalisten. Er sei deshalb mit keinem anderen Amt als dem des Verteidigungsministers einverstanden.

Aufbegehren gegen Walter Ruck in ÖVP wird lauter

Wien/Innsbruck - Während der Wiener ÖVP-Wirtschaftsbund zur Causa ihres Chefs Walter Ruck weiter schweigt, mehren sich kritische Wortmeldungen aus der eigenen Partei des WK-Präsidenten. Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler forderte Ruck am Donnerstag zum Rücktritt auf. Die Causa schade der ÖVP, so Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner. Wie Bundeskanzler ÖVP-Chef Christian Stocker vor Journalisten in Innsbruck erklärte, werde am Freitag der Parteivorstand in der Causa tagen.

Trump droht Iran und Houthi mit "militärischer Bestrafung"

Washington/Sanaa/Riad - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit einer militärischen Reaktion, sollten die Houthi-Rebellen im Jemen erneut angreifen. Die USA würden den Iran zur Verantwortung ziehen, da die Houthi Stellvertreter des Landes seien, schrieb Trump auf seiner Internet-Plattform Truth Social. Es könne eine "erhebliche militärische Bestrafung" gegen den Iran und die Houthi verhängt werden. Zuvor hatten die Houthi nach eigenen Angaben zwei saudi-arabische Schiffe beschossen.

Koalition ringt um Einigung auf Wehrdienstreform

Wien/Salzburg/Innsbruck - Die Regierung ringt weiter um eine Einigung in puncto Wehrdienstreform. Im Fokus steht das von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ins Spiel gebrachte "6 plus 3"-Kompromissmodell für die Wehrpflicht. Dessen Umsetzung werde weder an SPÖ noch NEOS scheitern, hieß es seitens der beiden Parteien zur APA. Stocker selbst ging bei einem Medientermin am Donnerstag in Innsbruck in Sachen Wehrdienst von einer Lösung bis zum Sommerministerrat am Montag in Salzburg aus.

Festnahme nach tödlicher Messerattacke in Bank

Regensburg - Nach einer tödlichen Messerattacke in einer Bank in Regensburg in Deutschland am Donnerstag ist der mutmaßliche Angreifer festgenommen worden. Der Verdächtige habe sich zunächst mit weiteren Menschen im Gebäude befunden, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Spezialkräfte rückten an und brachten zwei Menschen aus dem Gebäude, der Bereich um die Filiale wurde weiträumig abgesperrt.

Zug mit hunderten Fahrgästen in NÖ evakuiert

Prinzersdorf/Wien - Ein Zug mit rund 500 bis 600 Fahrgästen ist am Donnerstag in der Nähe des Bahnhofs Prinzersdorf (Bezirk St. Pölten) evakuiert worden. Aufgrund eines technischen Problems mit dem sogenannten Stromabnehmer bei der Garnitur war ein Railjet auf der Weststrecke stehen geblieben, bestätigte ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf APA-Anfrage einen ORF-Bericht. Weil dort kein Bahnsteig vorhanden war, wurden die Fahrgäste mithilfe der Feuerwehr zum Bahnhof gebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red