EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google

Mountain View - Wegen unfairer Geschäftspraktiken verhängt die Europäische Union gegen Google eine Strafe von 890 Millionen Euro. Der US-Konzern hat aus Sicht der EU-Kommission mit seiner Suchmaschine sowie dem App-Marktplatz Google Play Wettbewerbsregeln verletzt und seine Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt. Mit der Strafe riskiert Brüssel neue Spannungen mit Washington. US-Präsident Donald Trump hatte die EU-Digitalgesetze wiederholt scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht.

Blinken: Trump ist im Iran in der "Eskalationsfalle"

Salzburg - Laut dem ehemaligen US-Außenminister Antony Blinken befindet sich US-Präsident Donald Trump in einer "Eskalationsfalle" im Krieg gegen den Iran. "Wir haben ein riesiges Munitionsproblem, Trump will auch deswegen einen Deal, raus aus dem Krieg", sagte er am Donnerstag bei seinem Auftritt beim Salzburg Summit der Industriellenvereinigung (IV). Er appellierte außerdem an Europa, mehr politische Kohäsion zu schaffen und industriepolitisch aktiv zu werden.

Kuwait meldet Drohnenangriffe - US-Rakete auf Iran-Insel

Kuwait-Stadt - Kuwait hat neue Luftangriffe auf sein Staatsgebiet gemeldet. Der Grenzposten al-Abdali an der Grenze zum Irak sei Donnerstagabend "erneut Ziel feindlicher Drohnenangriffe" geworden, erklärte die Armee des Golfstaats. Die Angriffe verursachten demnach Sachschäden, Opfer gab es aber keine. Das iranische Nachrichtenportal Tasnim meldete, dass eine US-Rakete einen Ort nahe der Stadt Susa auf der Golfinsel Qeshm in der Straße von Hormuz getroffen habe, der Schaden werde geprüft.

Kiew: Ex-Verteidigungsminister will zurück ins Amt

Kiew (Kyjiw) - Vor dem Hintergrund neu angekündigter Proteste besteht der entlassene ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow auf seiner Rückkehr ins Amt. "Heute gibt es im Staat nur drei Posten, außer auf dem Schlachtfeld, die den Kriegsverlauf real beeinflussen: der Präsident der Ukraine, der Verteidigungsminister und der Oberkommandierende der Streitkräfte", sagte Fedorow Journalisten. Er sei deshalb mit keinem anderen Amt als dem des Verteidigungsministers einverstanden.

Trump wird nach Schussvorfall zu Presse-Dinner erwartet

Washington - Drei Monate nach einem Schusswaffenvorfall bei einem Gala-Dinner der US-Presse in Washington mit Donald Trump wird der US-Präsident zum Nachholtermin erwartet. Der Republikaner will Freitagabend bei der Gala eine Rede halten, wie er im Voraus angekündigt hatte. Ende April hatte ein bewaffneter 31-Jähriger in dem Hotel, in dem das Abendessen in Anwesenheit Trumps abgehalten wurde, eine Sicherheitsschleuse gestürmt. Er erreichte den Ballsaal nicht, es fielen jedoch Schüsse.

Weltstrafgericht-Chefankläger Khan könnte entlassen werden

Den Haag - Die Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofes entscheiden am Freitag in New York über die Entlassung von Chefankläger Karim Khan, dem sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden. Der britische Jurist weist alle Vorwürfe entschieden zurück. Die seit zwei Jahren schwelende Affäre belastet das Gericht mit Sitz in Den Haag schwer, das unter großem politischen Druck vor allem der USA steht.

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red