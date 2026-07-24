USA kündigen Zölle gegen 60 Handelspartner an

Washington - Wegen angeblich unzureichender Maßnahmen gegen Zwangsarbeit hat die US-Regierung auf die Einfuhren von 60 Handelspartnern einen Zoll von zehn bzw. 12,5 Prozent angekündigt. Darunter fallen auch bestimmte Produkte aus der Europäische Union, teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer mit. Die Aufschläge treten in der Nacht auf Freitag (6.00 MESZ) in Kraft. Gleichzeitig läuft ein bisher geltender weltweiter Sonderzoll von zehn Prozent auf US-Importe aus.

Paris bittet EU wegen Bränden um Hilfe

Paris - Die Waldbrand-Situation in Frankreich wird immer dramatischer: Allein in der Region Nouvelle-Aquitaine im bei Touristen sehr beliebten Südwesten des Landes loderten in der Nacht auf Freitag zwei heftige Feuer, die nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten. Knapp 30.000 Menschen mussten dort evakuiert werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gab bekannt, dass er die Europäische Union um Hilfe gebeten habe.

DÖW-Leiter Kranebitter für Identitären-Verbot

Wien - Eigentlich wollten die rechtsextremen Identitären am Samstag in Wien demonstrieren. Am Donnerstag stand fest: Die Demo wurde polizeilich untersagt. Für Andreas Kranebitter, Leiter des Dokumentationsarchives des österreichischen Widerstandes, ein "großer Erfolg". Allerdings: "Nicht nur die Demo, sondern die Identitären als solche sollten verboten werden", betonte er im APA-Sommerinterview. Außerdem lobte er die Arbeit der Bundesregierung am Aktionsplan gegen Rechtsextremismus.

USA nahmen 13. Nacht in Folge Ziele im Iran ins Visier

Teheran - Das US-Militär hat wieder militärische Ziele im Iran angegriffen - die 13. Nacht in Folge. Die jüngste Angriffswelle begann um 2.15 Ortszeit im Iran, wie das für die Region zuständige US-Kommando Centcom über die Plattform X mitteilte, und endete nach rund zwei Stunden wieder. Die US-Streitkräfte nahmen unter anderem Kommandozentralen, Drohnenlager und Küstenüberwachungsanlagen ins Visier. Örtliche Medien meldeten mehrere Explosionen.

Preis für Brent-Rohöl stieg über 100 Dollar

Wien - Die erneute Eskalation im Iran-Krieg hat die Öl- und Spritpreise wieder stark steigen lassen. Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist am Donnerstagnachmittag auf über 100 Dollar (87,7 Euro) je Barrel (159 Liter) gestiegen. Damit setzt sich der Preisanstieg angesichts der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg fort. Am Mittwoch kostete Diesel im österreichweiten Median 2,009 Euro je Liter und Benzin 1,878 Euro, geht aus Daten der E-Control hervor.

Erdbeben der Stärke 4,5 beim Semmering

Gloggnitz - In der Nacht auf Freitag hat sich im Grenzgebiet von Niederösterreich und der Steiermark beim Semmering ein Erdbeben der Stärke 4,5 ereignet. Es trat um 1:59 Uhr acht Kilometer südwestlich von Gloggnitz bzw. 15 Kilometer östlich von Mürzzuschlag auf, informierte Geosphere Austria. Laut dem Erdbebendienst kann es bei dieser Magnitude im Epizentralbereich vereinzelt zu leichten Schäden kommen. Die Herdtiefe betrug vier Kilometer.

Trump kündigt Xi-Besuch für den 24. September an

Washington - US-Präsident Donald Trump will bei einem Besuch seines Kollegen Xi Jinping am 24. September in den USA auch über Künstliche Intelligenz beraten. "Präsident Xi kommt am 24. September, und wir haben bereits über Künstliche Intelligenz gesprochen, als ich in Peking war, und wir werden das Thema erneut aufgreifen." US-Außenminister Marco Rubio und sein chinesischer Kollege Wang Yi hatten am Mittwoch über die Notwendigkeit gesprochen, Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.

Trump wird nach Schussvorfall zu Presse-Dinner erwartet

Washington - Drei Monate nach einem Schusswaffenvorfall bei einem Gala-Dinner der US-Presse in Washington mit Donald Trump wird der US-Präsident zum Nachholtermin erwartet. Der Republikaner will Freitagabend bei der Gala eine Rede halten, wie er im Voraus angekündigt hatte. Ende April hatte ein bewaffneter 31-Jähriger in dem Hotel, in dem das Abendessen in Anwesenheit Trumps abgehalten wurde, eine Sicherheitsschleuse gestürmt. Er erreichte den Ballsaal nicht, es fielen jedoch Schüsse.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red