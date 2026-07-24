USA kündigen Zölle gegen 60 Handelspartner an

Washington - Wegen angeblich unzureichender Maßnahmen gegen Zwangsarbeit hat die US-Regierung auf die Einfuhren von 60 Handelspartnern einen Zoll von zehn bis 12,5 Prozent angekündigt. Darunter fallen auch bestimmte Produkte aus der Europäischen Union, teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer mit. Nach Ansicht von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr fällt das Ergebnis für Europa aber zumindest "ein bisschen besser aus als befürchtet".

Kreuzfahrtschiff stieß gegen Schleuse Freudenau in Wien

Wien - Ein Flusskreuzfahrtschiff, die "MS Anna Katharina", mit etwa 200 Personen an Bord ist Freitagfrüh bei der Schleuse Freudenau in Wien gegen die Kaimauer sowie ein Schleusentor geprallt. Dabei wurden 14 Personen leicht verletzt, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf der APA. Die Passagiere, vor allem Österreicher und Deutsche, dürften durch die Erschütterung gestürzt sein. Allerdings ging niemand über Bord, das Schiff schlug auch nicht leck.

Rumänien schießt erstmals Drohne über seinem Luftraum ab

Bukarest - Rumänien hat erstmals eine in den Luftraum des Landes eingedrungene, aller Wahrscheinlichkeit nach russische Drohne abgeschossen. Wie Staatspräsident Nicusor Dan am Freitagvormittag bekannt gab, hat ein F16-Kampfjet der rumänischen Luftwaffe gegen 11.00 Uhr eine in den Luftraum des Landes eingedrungene Drohne abgeschossen, die in Richtung der südöstlichen Kleinstadt Buzau unterwegs war.

37-Jährige in Tirol bei Bergtour tödlich verunglückt

Eben am Achensee - Eine 37-jährige Deutsche ist am Donnerstag bei einer Bergtour im Karwendelgebirge im Gemeindegebiet von Eben am Achensee in Tirol (Bezirk Schwaz) tödlich verunglückt. Die Frau war zunächst mit dem Mountainbike unterwegs gewesen und stieg dann zu Fuß Richtung Montscheinspitze auf. Eine Wandergruppe fand die Frau schließlich abends leblos in einer Rinne. Der alarmierte Notarzt stellte nur noch den Tod der Frau fest, sie wurde mit dem Hubschrauber geborgen.

Ruck vor Parteiausschluss aus ÖVP

Wien - In der ÖVP wird der Parteiausschluss des Chefs der Wiener Wirtschaftskammer und des ÖVP-Wirtschaftsbunds Walter Ruck vorbereitet. Zunächst wird sich am Freitag der Ethikrat mit der Causa beschäftigen, am Abend tagt dann der Bundesparteivorstand. Dabei dürfte der Ausschluss Rucks aus der ÖVP beschlossen werden - allerdings bedeutet das nicht, dass Ruck seinen Hut nehmen muss.

Deutschlands Kanzler Merz baut sein Kabinett um

Berlin - Nach gut einem Jahr Regierungszeit der schwarz-roten Koalition in Deutschland bildet Kanzler Friedrich Merz sein Kabinett um. Die bisherige Gesundheitsministerin Nina Warken wird neue Chefin des Kanzleramts und damit seine engste Mitarbeiterin, kündigte Merz am Freitag an. Als Gesundheitsminister folgt ihr der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nach. Die geplante Neubesetzung des Bundesverkehrsministeriums ist noch offen.

"Größter" Waldbrand der Saison in Frankreich

Paris - Angesichts eines heftigen Waldbrandes an der französischen Atlantikküste werden rund Zehntausende evakuiert. "Etwa 40.000 Menschen wurden bereits in Sicherheit gebracht oder werden es derzeit", sagte Frankreichs Innenminister Laurent Nu�ez mit Blick auf den Flächenbrand in der Nähe der Bucht von Arcachon am Freitag. Opfer seien bisher nicht verzeichnet worden.

VW-Chef Blume will Sparpaket bis Jahresende festzurren

Wolfsburg - VW-Chef Oliver Blume strebt eine Verabschiedung seines neuen Sparpakets für den Konzern noch in diesem Jahr an. Sein Ziel sei es, dazu bis Jahresende Beschlüsse im Aufsichtsrat zu treffen, sagte Blume am Freitag. "Wir gehen davon aus, dass wir bis Jahresende dort ein großes Stück weiter sind." Werksschließungen soll es zumindest bis 2030 aber keine geben. Zuvor hatte der Autobauer für das zweite Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verkündet.

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red