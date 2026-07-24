Ruck ist verwundert über ÖVP-Ausschlusspläne

Wien - Der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, der seit einigen Tagen wegen kolportierter, im kleinen Kreis getätigter Aussagen in der Kritik steht, hat sich am Freitag "verwundert" über Parteiausschluss-Pläne gezeigt. Laut Wiener Wirtschaftsbund hat Ruck dies in einem Schreiben an den ÖVP-Bundesparteivorstand zum Ausdruck gebracht, der am Freitagabend tagen soll. Ruck beklagt in dem Brief eine "Kampagne" gegen die Selbstverwaltung und gegen seine Person.

Kreuzfahrtschiff stieß gegen Schleuse Freudenau in Wien

Wien - Ein Flusskreuzfahrtschiff, die "MS Anna Katharina", mit etwa 200 Personen an Bord ist Freitagfrüh bei der Schleuse Freudenau in Wien gegen die Kaimauer sowie ein Schleusentor geprallt. Dabei wurden 14 Personen leicht verletzt, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf der APA. Die Passagiere, vor allem Österreicher und Deutsche, dürften durch die Erschütterung gestürzt sein. Allerdings ging niemand über Bord, das Schiff schlug auch nicht leck.

Varta von Austro-Investor Tojner meldet Insolvenz an

Ellwangen/Wien - Der deutsche Batteriehersteller Varta, an dem der österreichische Investor Michael Tojner zu 50 Prozent beteiligt ist, hat Insolvenz angemeldet. Die entsprechenden Anträge würden derzeit von der zuständigen Richterin geprüft, bestätigte eine Sprecherin des Amtsgerichts in Stuttgart. Tojner und der Sportwagenbauer Porsche, der die anderen 50 Prozent hält, waren laut Medienberichten nicht mehr zu einer Kapitalspritze für das neuerlich in Schieflage geratene Unternehmen bereit.

Trudeau fordert von Europa harte Kante gegenüber der USA

Wien/Washington - Der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau warnt Europa davor, der US-Regierung unter Donald Trump Zugeständnisse zu machen. Wer die USA beschwichtigen wolle, werde feststellen, dass sie "immer mehr wollen", erklärte er am Freitag beim Salzburg Summit der Industriellenvereinigung (IV). Zudem mahnte er vor einem Erodieren der regelbasierten Weltordnung, einem Erstarken des iranischen Regimes und einem auch noch so geringen Kriegsgewinn Russlands in der Ukraine.

Erneut gegenseitige Angriffe zwischen Russland und Ukraine

St. Petersburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Ukraine-Krieg ist weiterhin von wechselseitigen Angriffen zwischen dem Aggressor Russland und der Ukraine geprägt. Erst nahm die Ukraine in der Nacht auf Donnerstag mit Hunderten Drohnen erneut den größten russischen Online-Versandhändler ins Visier. Am Vormittag waren dann in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mehrere Explosionen zu hören. Die ukrainische Flugabwehr war im Einsatz. Nach den Angriffen auf verschiedenen Schauplätzen wurden insgesamt elf Todesopfer gemeldet.

Tourismus startet mit leichtem Plus in den Sommer

Wien - Der heimische Tourismus ist heuer etwas besser in die Sommersaison gestartet als 2025. In den ersten beiden Monaten Mai und Juni erhöhte sich die Zahl der Nächtigungsbuchungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent auf 22,35 Millionen, wie aus vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria vom Freitag hervorgeht. Der Mai war stark gebucht, doch im Juni gab es ein massives Minus von 5,7 Prozent. Pfingsten fiel heuer in den Mai und im Vorjahr in den Juni.

Waldbrände in Frankreich - Zehntausende evakuiert

Paris - Wegen der sich weiter unkontrolliert ausdehnenden Waldbrände an Frankreichs Atlantikküste werden insgesamt rund 63.000 Menschen evakuiert. An der Küste bei Bordeaux müssen weitere 20.000 Menschen zehn am Becken von Arcachon gelegene Orte verlassen, wie Frankreichs Innenminister Laurent Nu�ez am Freitag sagte. 20.000 Menschen waren bereits vor allem von Campingplätzen und Ferienanlagen evakuiert worden. Von Cap Ferret aus wurden für die Evakuierung auch Schiffe eingesetzt.

Stadt Wien setzt nach Asbestfunden Sofortmaßnahmen

Wien - Die Stadt Wien setzt nach Funden von asbesthaltigem Gesteinsmaterial in einzelnen Straßenabschnitten Sofortmaßnahmen. Das teilte die Magistratsabteilung (MA) 28 für Straßenverwaltung und Straßenbau am Freitag per Aussendung mit. Die betroffenen Bereiche werden vorsorglich mit einem Asphaltüberzug beziehungsweise einer Deckschicht versiegelt. Unabhängige Laboruntersuchungen hatten demnach Hinweise der Umwelt-NGO Greenpeace auf Asbestfunde in Straßenbelägen bestätigt.

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red