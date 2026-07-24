Causa Ruck - ÖVP-Ethikrat für Sanktionen

Wien - Der ÖVP-Ethikrat hat sich am Freitagnachmittag für Sanktionen "bis hin zum Ausschluss" aus der Partei gegen den Chef der Wiener Wirtschaftskammer und des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbunds Walter Ruck ausgesprochen. Am Abend wird der Bundesvorstand der ÖVP tagen, um das weitere Vorgehen in der Causa zu beraten. Mangels einer "eindeutig klarstellender Feststellung" seitens Rucks müsse der Ethikrat davon ausgehen, dass dessen medial kolportierte Aussagen korrekt wiedergegeben wurden.

Mindestens zehn Tote bei russischem Luftangriff auf Kiew

St. Petersburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Raketenangriff in der ukrainischen Hauptstadt-Region Kiew sind mindestens zehn Menschen getötet und fast 100 weitere Menschen verletzt worden. Der Angriff mit einer ballistischen Rakete traf demnach ein Gelände, auf dem eine Veranstaltung der Rüstungsindustrie stattfand, wie ukrainische Behörden und Branchenvertreter am Freitag mitteilten. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte via Telegram, ein Rettungseinsatz in der Region Kiew sei im Gange.

Doskozil nach Kehlkopfentfernung zurück in Öffentlichkeit

Eisenstadt - Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat sich nach seiner Kehlkopfentfernung im April am Freitag zum ersten Mal öffentlich zu Wort gemeldet. Doskozil besitzt nun eine Stimmprothese und klingt damit recht tief. Das Luftholen, das ihm vor der Operation bereits sehr schwer fiel, fällt nun weg. Der Landeshauptmann erklärte, sich laufend mit der Nachrichtenlage auseinandergesetzt und sich mitunter geärgert zu haben - etwa über die Gesundheitspolitik.

Varta von Austro-Investor Tojner meldet Insolvenz an

Ellwangen/Wien - Der deutsche Batteriehersteller Varta, an dem der österreichische Investor Michael Tojner zu 50 Prozent beteiligt ist, hat beim Amtsgericht Stuttgart Insolvenz angemeldet. Ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung wurde bereits bewilligt, teilte ein Sprecher von Tojners Montana-Gruppe mit. Tojner und der Sportwagenbauer Porsche, der die anderen 50 Prozent hält, waren laut Medienberichten nicht mehr bereit, das neuerlich in Schieflage geratene Unternehmen zu finanzieren.

Notre-Dame in Paris erhält im Herbst neue Fenster

Paris - Die bei einem Brand im Jahr 2019 schwer beschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame soll im Herbst neue Fenster erhalten. Die sechs von der Künstlerin Claire Tabouret entworfenen Glasfenster werden zwischen Oktober und November eingebaut und im Dezember der Öffentlichkeit präsentiert, wie die für die Restaurierungsarbeiten zuständige Behörde am Donnerstag mitteilte. Das Vorhaben wird von einigen Denkmalschützern kritisiert.

Pakistan: Tote bei Islamisten-Angriff auf Sicherheitskräfte

Dera Ismail Khan - Militante Islamisten haben bei einem Überfall auf Sicherheitskräfte im Nordwesten Pakistans nach offiziellen Angaben mindestens 15 Menschen getötet. Unter den Toten seien zwölf Soldaten, teilte das Militär am Freitag mit. Die Extremisten hätten in der Nacht einen Kontrollposten von Militär und Polizei im Bezirk Tank nahe der afghanischen Grenze attackiert. Die pakistanischen Taliban (TTP) reklamierten den Anschlag für sich.

Spaltung bei Polens rechtskonservativer PiS-Partei

Warschau - In Polen ist die rechtskonservative Oppositionspartei PiS nach einem Richtungsstreit zerbrochen. Der ehemalige Ministerpräsident Mateusz Morawiecki muss die Partei nach einem Machtkampf gegen Parteichef Jaroslaw Kaczynski verlassen. Zusammen mit Morawiecki gehen nach dessen Angaben 40 Abgeordnete. Ob er eine eigene Partei gründen will, ließ er offen. Was ist los in der einst mächtigen Partei, die Polen von 2015 bis 2023 regierte und in einen Dauerclinch mit der EU führte?

Wehrpflicht-Verhandlungen auch am Wochenende

Wien - Zwar soll die Reform der Wehrpflicht beim Sommerministerrat am Montag in einer Salzburger Kaserne präsentiert werden, in trockenen Tüchern ist sie aber noch lange nicht. Derzeit verhandeln die Koalitionsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS weiterhin über die konkrete Ausgestaltung. Knackpunkt ist derzeit, wie mit dem Zivildienst umgegangen wird. Wie aus allen Parteien zu hören war, dürfte auch am Wochenende weiter verhandelt werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red