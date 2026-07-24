Causa Ruck - ÖVP-Ethikrat für Sanktionen

Wien - Der ÖVP-Ethikrat hat sich am Freitagnachmittag für Sanktionen "bis hin zum Ausschluss" aus der Partei gegen den Chef der Wiener Wirtschaftskammer und des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbunds Walter Ruck ausgesprochen. Am Abend wird der Bundesvorstand der ÖVP tagen, um das weitere Vorgehen in der Causa zu beraten. Mangels "eindeutig klarstellender Feststellung" seitens Rucks müsse der Ethikrat davon ausgehen, dass dessen medial kolportierte Aussagen korrekt wiedergegeben wurden.

Mindestens zehn Tote bei russischem Luftangriff auf Kiew

St. Petersburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Raketenangriff in der ukrainischen Hauptstadt-Region Kiew sind mindestens zehn Menschen getötet und fast 100 weitere Menschen verletzt worden. Der Angriff mit einer ballistischen Rakete traf demnach ein Gelände, auf dem eine Veranstaltung der Rüstungsindustrie stattfand, wie ukrainische Behörden und Branchenvertreter am Freitag mitteilten. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte via Telegram, ein Rettungseinsatz in der Region Kiew sei im Gange.

Waldbrände in Frankreich - Zehntausende evakuiert

Paris/Bordeaux - Der Waldbrand an Frankreichs Atlantikküste greift weiter um sich und führt zur Evakuierung weiterer Orte und Tausender weiterer Touristen. Inzwischen wurden in der Region bei Bordeaux 44.000 Menschen evakuiert, teilte die Präfektur am Freitagnachmittag mit. Das Feuer habe sich auf 12.500 Hektar Fläche ausgedehnt und 53 Häuser zerstört. Die Feuerwehr sei mit 1.000 Einsatzkräften, neun Löschflugzeugen und zwei -hubschraubern im Einsatz. Bisher wurden 42 Feuerwehrleute verletzt.

Wehrpflicht-Verhandlungen auch am Wochenende

Wien - Zwar soll die Reform der Wehrpflicht beim Sommerministerrat am Montag in einer Salzburger Kaserne präsentiert werden, in trockenen Tüchern ist sie aber noch lange nicht. Derzeit verhandeln die Koalitionsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS weiterhin über die konkrete Ausgestaltung. Knackpunkt ist derzeit, wie mit dem Zivildienst umgegangen wird. Wie aus allen Parteien zu hören war, dürfte auch am Wochenende weiter verhandelt werden.

Anfragebeantwortung zeigt hohe Suizidrate in U-Haft

Wien - In Österreichs Gefängnissen sind zwischen 2015 und 2024 387 Menschen gestorben, 101 davon in Folge eines Suizids. 72 der verstorbenen Häftlinge befanden sich in Untersuchungshaft, von ihnen starben 38 durch Suizid - das war mehr als jeder zweite, wie das Studierendenmagazin "Campus a" nach einer Anfragebeantwortung gemäß Informationsfreiheitsgesetz durch das österreichische Justizministerium berichtete. Die Volksanwaltschaft forderte erneut eine bessere Suizidprävention.

Weltstrafgericht-Chefankläger Khan könnte entlassen werden

Den Haag/New York - Die Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofes sind in New York zu einer Sondersitzung über die Zukunft von Chefankläger Karim Khan zusammengekommen. Die Delegierten der insgesamt 125 Mitglieder entscheiden vor dem Hintergrund der Vorwürfe sexueller Übergriffe über seine Entlassung. Der britische Jurist weist alle Vorwürfe entschieden zurück. Mit einer Ergebnisverkündung wird am späten Abend (MESZ) gerechnet.

Mann stach in Deutschland Ehefrau nieder und zündete sie an

Stuttgart - Nach der Messerattacke auf eine Frau in einem Stuttgarter Einkaufszentrum ist ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den tatverdächtigen Ehemann erlassen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Mann einen Tag nach der Attacke einem Haftrichter vorgeführt. Den Ermittlungen zufolge sind der 54-Jährige und das 47 Jahre alte Opfer verheiratet, aber getrennt lebend.

Tötung von Bibern soll in Vorarlberg erlaubt werden

Bregenz - Künftig sollen in Vorarlberg pro Jahr bis zu 23 Biber getötet werden können. Das geht aus der neuen Bibermanagementverordnung (BMVO) hervor, die am Freitag präsentiert wurde. Sie soll eine "umfassende und praxistaugliche gesetzliche Grundlage für den Umgang mit dem Europäischen Biber" bieten, hieß es. Man gebe Betroffenen damit ein konkretes und rechtssicheres Werkzeug in die Hand, sagte Landesrat Christian Gantner (ÖVP). Die BMVO geht nun für sechs Wochen in Begutachtung.

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red