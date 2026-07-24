Mindestens zehn Tote bei russischem Luftangriff auf Kiew

St. Petersburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Raketenangriff in der ukrainischen Hauptstadt-Region Kiew sind mindestens zehn Menschen getötet und fast 100 weitere Menschen verletzt worden. Der Angriff mit einer ballistischen Rakete traf demnach ein Gelände, auf dem eine Veranstaltung der Rüstungsindustrie stattfand, wie ukrainische Behörden und Branchenvertreter am Freitag mitteilten. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte via Telegram, ein Rettungseinsatz in der Region Kiew sei im Gange.

Causa Ruck - ÖVP-Ethikrat für Sanktionen

Wien - Der ÖVP-Ethikrat hat sich am Freitagnachmittag für Sanktionen "bis hin zum Ausschluss" aus der Partei gegen den Chef der Wiener Wirtschaftskammer und des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbunds Walter Ruck ausgesprochen. Am Abend wird der Bundesvorstand der ÖVP tagen, um das weitere Vorgehen in der Causa zu beraten. Mangels "eindeutig klarstellender Feststellung" seitens Rucks müsse der Ethikrat davon ausgehen, dass dessen medial kolportierte Aussagen korrekt wiedergegeben wurden.

Zehntausende wegen Waldbränden in Südeuropa evakuiert

Paris/Bordeaux/Madrid - Die Waldbrand-Situation in Südeuropa nimmt immer dramatischere Ausmaße an. In Frankreich und Spanien mussten am Freitag rund 90.000 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden, unter ihnen viele Urlauber. Während in Frankreich vor allem die Atlantikküste rund um Bordeaux betroffen war, wüteten in Spanien mehrere Feuer nahe der Hauptstadt Madrid und ein großes in der Provinz Guadalajara.

Weltstrafgericht: Chefankläger Khan muss gehen

New York/Den Haag - Der unter Druck geratene Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), Karim Khan, muss gehen. Von 125 Vertragsstaaten stimmten rund 80 dafür, den britischen Juristen endgültig seines Postens zu entheben, verlautete am Freitag aus diplomatischen Kreisen in New York. Der heute 56-jährige Khan hatte sein Amt wegen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens bereits vor gut einem Jahr vorerst niedergelegt, die Anschuldigungen allerdings zurückgewiesen.

Erdbeben im Raum Feldkirch in Vorarlberg

Feldkirch - Nicht nur am Semmering, auch im Raum Feldkirch in Vorarlberg hat am Freitag die Erde gebebt. Wie der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) meldete, waren um 18.33 Uhr die Erschütterungen in der näheren Umgebung teilweise deutlich zu spüren. Die Magnitude wurde vorerst mit 2,8 ausgewiesen.

Alphaville-Auftritt in Wien kurzfristig abgesagt

Wien - Ein für Freitagabend in Wien geplanter Auftritt der 80er-Pop-Band Alphaville musste kurzfristig abgesagt werden. Er habe sich eine Rippe gebrochen und sei deshalb nicht bühnentauglich, schilderte Sänger Marian Gold in einem Videobeitrag auf Facebook. Daher könne er nicht beim "Forever Young Festival" auftreten, das auf der Donauinsel mit Künstlern wie Limahl, Peter Schilling und Paul Young über die Bühne ging, die die 1980er-Jahre prägten.

50 Tote bei Überschwemmungen und Erdrutschen in Indien

Neu-Delhi - Bei Überschwemmungen und Erdrutschen nach heftigen Monsunregenfällen sind seit Mitte Juli im nördlichen indischen Bundesstaat Assam mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl nannte ein Beamter des Katastrophenschutzes des Bundesstaats. Der Regierungschef Assams, Himanta Biswa Sarma, sprach auf der Plattform X von einer anhaltend düsteren Situation.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red