Causa Ruck - ÖVP schließt Kammer-Chef aus Partei aus

Wien - Die ÖVP hat den nach der Veröffentlichung von Gesprächsprotokollen unter Druck geratenen Chef des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes und der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, aus der Partei ausgeschlossen. Das teilte die Partei am Freitagabend mit. Zuvor hatte der Parteivorstand rund zwei Stunden per Videocall zu der Causa getagt. Die Wiener Wirtschaftskammer teilte am Abend mit, "eine Berufung dagegen" zu prüfen.

Zehntausende wegen Waldbränden in Südeuropa evakuiert

Paris/Bordeaux/Madrid - Die Waldbrand-Situation in Südeuropa nimmt immer dramatischere Ausmaße an. In Frankreich und Spanien mussten am Freitag rund 90.000 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden, unter ihnen viele Urlauber. Während in Frankreich vor allem die Atlantikküste rund um Bordeaux betroffen war, wüteten in Spanien mehrere Feuer nahe der Hauptstadt Madrid und ein großes in der Provinz Guadalajara.

USA: Feuerwehr fand sechs tote Kinder in abgebranntem Haus

Chicago - In einem abgebrannten Wohnhaus im US-Staat Michigan sind Medienberichten zufolge acht Tote entdeckt worden, darunter sechs Kinder. Einige der Opfer, die wohl alle zur gleichen Familie gehörten, wiesen Schussverletzungen auf, wie die TV-Sender ABC News und CBS News sowie die "New York Times" unter Berufung auf Behördenangaben berichteten. Die Kinder seien vermutlich zwischen 5 und 15 Jahre alt.

Sporrer hat offene Ohren für "Jugendgerichtshof Plus"

Wien - Für Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) war die 2003 vom damaligen Justizminister Dieter Böhmdorfer (FPÖ) vorgenommene Auflösung des Jugendgerichtshofs in Wien "ein großer Fehler". Ein eigenes Jugendgericht samt Haftanstalt, wo alle Ebenen an einem Standort versammelt waren, habe ausgezeichnet funktioniert. Insofern könne sie der Forderung von Generalprokuratorin Margit Wachberger nach einem "Jugendgerichtshof Plus" als zweitem Strafgericht in Wien "viel abgewinnen".

UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk wiedergewählt

New York/Genf/Wien - Der österreichische Spitzendiplomat Volker Türk ist trotz Widerstands aus Russland, den USA und Israel für weitere vier Jahre als UNO-Hochkommissar für Menschenrechte gewählt worden. 144 und damit die große Mehrheit der Staaten gaben Türk am Freitag in der UNO-Generalversammlung ihre Stimme. Zehn stimmten gegen ihn und 13 enthielten sich. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hatte Türk, dessen Mandat im Oktober endet, für eine weitere volle Amtszeit vorgeschlagen.

Weltstrafgericht: Chefankläger Khan muss gehen

New York/Den Haag - In der Affäre um Missbrauchsvorwürfe ist der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Karim Khan, entlassen worden. Die Vertragsstaaten des Weltstrafgerichts stimmten in New York mehrheitlich für seine Amtsenthebung, hieß es in einer Pressemitteilung der Versammlung. Die Vertragsstaaten, von denen 82 für seine Entlassung stimmten, attestierten ihm "schweres Fehlverhalten sowie eine schwerwiegende Verletzung seiner Amtspflichten". Die US-Regierung begrüßte dies.

Venezuela tritt aus Internationalem Strafgerichtshof aus

Caracas/Den Haag - Venezuela hat seinen Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) angekündigt. Auf Anweisung der amtierenden Präsidentin Delcy Rodr�guez habe Venezuela dem UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres "seine feste und unwiderrufliche Entscheidung mitgeteilt, (...) den endgültigen Austritt aus dem IStGH einzuleiten", erklärte der venezolanische Außenminister F�lix Plasencia auf der Plattform X.

Erdbeben im Raum Feldkirch in Vorarlberg

Feldkirch - Nicht nur am Semmering, auch im Raum Feldkirch in Vorarlberg hat am Freitag die Erde gebebt. Wie der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) meldete, waren um 18.33 Uhr die Erschütterungen in der näheren Umgebung teilweise deutlich zu spüren. Die Magnitude wurde vorerst mit 2,8 ausgewiesen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red