Causa Ruck - ÖVP schließt Kammer-Chef aus Partei aus

Wien - Die ÖVP hat den nach der Veröffentlichung von Gesprächsprotokollen unter Druck geratenen Chef des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes und der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, aus der Partei ausgeschlossen. Das teilte die Partei am Freitagabend mit. Zuvor hatte der Parteivorstand rund zwei Stunden per Videocall zu der Causa getagt. Die Wiener Wirtschaftskammer teilte am Abend mit, "eine Berufung dagegen" zu prüfen.

Über 160.000 Menschen wegen Bränden in Südeuropa evakuiert

Bordeaux/Madrid - Beispiellose Waldbrände in Frankreich und Spanien haben am Freitag mehr als 160.000 Menschen zur Flucht gezwungen. Behördenangaben zufolge wurden im Südwesten Frankreichs bisher rund 141.000 Menschen evakuiert. In Spanien wurden laut dem Innenministerium alleine im Raum der Hauptstadt Madrid rund 25.000 Menschen zur Evakuierung aufgefordert. Den Behörden zufolge war das Feuer dort "nicht zu löschen".

Korosec offen für Debatte über höheres Antrittsalter

Wien - Die Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec (ÖVP) zeigt sich offen für eine Debatte über eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters - zumindest für jene, die später anfangen zu arbeiten. Ausschlaggebend sein dürfe aber nicht das Geburtsdatum, sondern die Berufsjahre, so Korosec im APA-Gespräch. Enttäuscht reagiert sie auf die Ergebnisse der Verhandlungen zur Gesundheitsreform. "Es muss mehr kommen, wir brauchen Reformen", fordert die Wiener ÖVP-Gesundheitssprecherin.

Sporrer hat offene Ohren für "Jugendgerichtshof Plus"

Wien - Für Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) war die 2003 vom damaligen Justizminister Dieter Böhmdorfer (FPÖ) vorgenommene Auflösung des Jugendgerichtshofs in Wien "ein großer Fehler". Ein eigenes Jugendgericht samt Haftanstalt, wo alle Ebenen an einem Standort versammelt waren, habe ausgezeichnet funktioniert. Insofern könne sie der Forderung von Generalprokuratorin Margit Wachberger nach einem "Jugendgerichtshof Plus" als zweitem Strafgericht in Wien "viel abgewinnen".

Paramount setzt Warner-Übernahme vorerst aus

New York - Der Hollywood-Konzern Paramount setzt den geplanten Kauf des Konkurrenten Warner Brothers nach Wettbewerbsklagen von zwölf US-Bundesstaaten und der Drehbuchautoren-Gewerkschaft vorerst aus. Die mehr als 100 Milliarden Dollar (87,90 Mrd. Euro) schwere Übernahme soll erst nach einer Entscheidung zu den Klagen oder spätestens am 1. Juni 2027 weiter vorangetrieben werden, wie am Freitag aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Zahl der Pflegegeldbezieher erneut gestiegen

Wien - Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist auch im Juni im Jahresvergleich etwas angestiegen. Mit insgesamt 508.897 Anspruchsberechtigten lag die Zahl um 1,5 Prozent über jener des Vergleichszeitraums des Vorjahres (501.205). Gegenüber dem Vormonat Mai (508.245) gab es ein minimales Plus. Damit blieb die Bezieher-Zahl weiterhin über einer halben Million Betroffenen.

Mehr Unternehmensgründungen im ersten Halbjahr

Wien - Der Boom bei den Unternehmensgründungen in Österreich setzt sich fort. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 ist die Zahl der neu gegründeten Firmen (ohne Personenbetreuer) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,5 Prozent auf 21.718 gestiegen. Bereits im Jahr 2025 hatte die Wirtschaftskammer (WKÖ) bei österreichweit knapp 40.000 neuen Betrieben von einem "Gründerboom" gesprochen.

Trump will mit Warnschildern missliebiges Museum brandmarken

Washington - US-Präsident Donald Trump will ein ihm missliebiges Museum zur amerikanischen Geschichte mit Warnschildern vor dem Eingang brandmarken. Entlang der Wege, die zum National Museum of American History in Washington führen, sollen die Hinweistafeln angebliche Falschinformationen in Ausstellungen korrigieren, wie aus einer vom Weißen Haus veröffentlichten Anordnung Trumps hervorgeht. Damit werde die "ideologische Vereinnahmung" des Museums gekontert, hieß es zur Begründung.

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red