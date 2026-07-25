Causa Ruck - ÖVP schließt Kammer-Chef aus Partei aus

Wien - Die ÖVP hat den nach der Veröffentlichung von Gesprächsprotokollen unter Druck geratenen Chef des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes und der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, aus der Partei ausgeschlossen. Das teilte die Partei am Freitagabend mit. Zuvor hatte der Parteivorstand rund zwei Stunden per Videocall zu der Causa getagt. Die Wiener Wirtschaftskammer teilte am Abend mit, "eine Berufung dagegen" zu prüfen.

Brände in Südeuropa nehmen immer dramatischere Ausmaße an

Bordeaux/Madrid - Die verheerenden Waldbrände in Südeuropa halten am Samstag die Behörden und Löschtrupps weiter in Atem. Im Südwesten Frankreichs wurde eine der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte des Landes ausgelöst. Besonders betroffen ist das südwestfranzösische D�partement Gironde rund um Bordeaux, wo die Flammen weiter außer Kontrolle sind. Wegen der heranrückenden Brände wurden dort bereits mindestens 110.000 Menschen in Sicherheit gebracht.

Balkenhol-Skulpturen erzählen in Salzburg von großer Oper

Salzburg - Figaro, Elektra, Don Giovanni, Turandot, Othello und Carmen: Das sind jene sechs Opernfiguren, die seit heute, Samstag, den Salzburger Residenzplatz bevölkern. Der renommierte Bildhauer Stephan Balkenhol, dessen als Goldene Kugel bekannte Skulptur "Sphaera" am nahe gelegenen Kapitelplatz zu den beliebtesten Fotomotiven der Stadt gehört, hat die bis zu zwei Meter großen und farbenfrohen Bronzeskulpturen aus der Opernwelt geschaffen. Sie sind bis Anfang September zu sehen.

Gouverneur: Acht Tote bei Angriff auf russisches Ferienlager

Sumy - Bei einem nächtlichen Angriff auf ein Ferienlager im russisch besetzten Teil der ukrainischen Region Saporischschja sind nach russischen Angaben acht Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien zwei Kinder, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur Jewgeni Balizki über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Zvuor waren bei einem Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy nach Angaben lokaler Behörden drei Menschen getötet worden.

UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk wiedergewählt

New York/Genf/Wien - Der österreichische Spitzendiplomat Volker Türk ist trotz Widerstands aus Russland, den USA und Israel für weitere vier Jahre als UNO-Hochkommissar für Menschenrechte gewählt worden. 144 und damit die große Mehrheit der Staaten gaben Türk am Freitag in der UNO-Generalversammlung ihre Stimme. Zehn stimmten gegen ihn und 13 enthielten sich. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hatte Türk, dessen Mandat im Oktober endet, für eine weitere volle Amtszeit vorgeschlagen.

Houthi-Miliz im Jemen gibt Angriff auf Saudi-Arabien bekannt

Sanaa - Nach einem Angriff der von Saudi-Arabien angeführten Koalition auf Stellungen der pro-iranischen Houthi-Miliz im Jemen haben die Houthis eine Vergeltungsattacke auf Saudi-Arabien bekanntgegeben. Ein "jemenitischer Raketenangriff" habe Brände in der Stadt Jizan am Roten Meer im Süden Saudi-Arabiens ausgelöst, erklärten die offiziellen Houthi-Medien am Samstag im Onlinedienst Telegram.

Insolvenzentgeltfonds fehlen Mittel

Wien - Meldet ein Arbeitgeber Insolvenz an, deckt der Insolvenzentgeltfonds (IEF) die Ansprüche der Arbeitnehmer - Löhne, Urlaubsersatzleistungen und Abfertigungen - ab. Doch nun wird es für den IEF finanziell eng, berichten "Kronen Zeitung" und "Kurier" am Samstag. Verfügte der Fonds Anfang des Jahres noch über 385 Mio. Euro, sollen es Prognosen zufolge Ende des Jahres laut "Kurier" nur noch 30 Mio. Euro sein. Für das Jahr 2027 ergibt sich eine Finanzierungslücke von 160 Mio. Euro.

Stauschwerpunkt im Urlaubsreiseverkehr in Kärnten

Wien - Starker Ferienreiseverkehr hat am Samstag auf den viel befahrenen Routen Richtung Süden für Staus und Kolonnenbildung gesorgt. Stauschwerpunkt war dabei die Karawanken Autobahn (A11), wo sich um 10.00 Uhr vor dem Karawankentunnel Autofahrende mehr als eine Stunde bei der Ausreise aus Kärnten nach Slowenien gedulden mussten, berichtete die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Die Kolonnen standen sieben Kilometer weit zurück.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red