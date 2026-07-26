Islamist nach CSD-Attacke mit einer Toten identifiziert

Berlin - Nach dem Angriff am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin hat die Polizei nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Verdächtigen identifiziert. "Der Mann ist polizeibekannt und wird der islamistischen Szene in Berlin zugerechnet", sagte Polizeisprecher Florian Nath. Bei der Attacke Samstagabend wurde eine Frau getötet. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb. Angaben zum aktuellen Zustand der mindestens 16 Verletzten machte Nath keine.

Weiterer Evakuierungsaufruf wegen Bränden bei Bordeaux

Bordeaux - Angesichts der beispiellosen Waldbrände nahe der Stadt Bordeaux im Südwesten Frankreichs haben die Behörden des D�partements Gironde 55.000 weitere Menschen zur Evakuierung aufgefordert. Die Entscheidung sei "angesichts des Wiederaufflammens des Brandes" getroffen worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Damit überschritt die Zahl der wegen der Brände im D�partement Gironde evakuierten Menschen deutlich die Marke von 200.000.

USA und Iran verschärfen Seekonflikt

Sanaa - Der im Zuge des Iran-Kriegs entstandene Schifffahrts-Konflikt hat sich erneut verschärft. US-Streitkräfte beschossen nach eigenen Angaben einen Tanker in der Straße von Hormuz, der ihre Blockade iranischer Häfen durchbrechen wollte. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten am Samstag, sie hätten vier Schiffe an der wichtigen Meerenge gestoppt. Unterdessen meldete die vom Iran unterstützte jemenitische Houthi-Miliz einen Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien.

Rund 270.000 Menschen auf Flucht vor Bränden in Südeuropa

Bordeaux/Madrid - Die beispiellosen Waldbrände in Frankreich und Spanien haben nach offiziellen Angaben bis Samstag rund 270.000 Menschen in die Flucht getrieben. In Südwestfrankreich brannte im D�partement Gironde bisher eine Fläche von der vierfachen Größe der Hauptstadt Paris ab, wie Innenminister Laurent Nu�ez sagte. In Spanien kam ein Mensch nahe Valencia ums Leben, bei dem Brand nahe Madrid gab es keine Entwarnung. In beiden Ländern waren weiter hunderte Feuerwehrleute im Einsatz.

Einsatz von Gesichtserkennung bei Klimademo rechtswidrig

Wien - Der Einsatz von automatisierten Gesichtserkennungen bei einer Klimademo war rechtswidrig. Im März 2023 wurden mehrere Aktivisten angehalten und, als diese sich nicht ausweisen wollten, von Polizeibeamten fotografiert und später wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Danach stellte sich heraus, dass zur Identifikation KI verwendet wurde. Wie die Datenschutzbehörde nun in einem der APA vorliegenden Bescheid festhält, fehlte für diesen Schritt die Rechtsgrundlage.

Salzburger Festspiele werden nun offiziell eröffnet

Salzburg - Die Salzburger Festspiele werden am Sonntag um 11.00 Uhr mit einem Festakt in der Felsenreitschule von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält die belarussische Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikowa. Die 44-jährige Flötistin, Dirigentin und Kulturmanagerin saß wegen ihres Engagements gegen das Regime von Diktator Alexander Lukaschenko fünf Jahre lang in ihrer Heimat im Gefängnis.

Kiew unter russischem Raketenbeschuss

Kiew (Kyjiw) - Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen an. Das teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Herabfallende Trümmerteile lösen nach Angaben des Bürgermeisters in mindestens drei Bezirken Brände aus.

Polizist und 24-Jähriger bei Schüssen in Bregenz verletzt

Bregenz - Bei einem Polizeieinsatz nach einer gefährlichen Drohung in Bregenz hat am Samstagmittag ein Cobra-Beamter von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht, ein Cobra-Beamter und ein 24-jähriger Mann wurden verletzt. Die Einsatzkräfte waren alarmiert worden, weil der 24-Jährige seine Mutter bedroht haben soll, so die Polizei am Samstagnachmittag in einem Pressegespräch. Da der Mann auch Beamte bedroht habe, wurde das Einsatzkommando Cobra gerufen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red