Eine Tote bei Angriff auf Berliner CSD - Islamist flüchtig

Berlin - Nach dem Angriff am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin hat die Polizei nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Verdächtigen identifiziert und fahndet nach ihm. "Der Mann ist polizeibekannt und wird der islamistischen Szene in Berlin zugerechnet", sagte Polizeisprecher Florian Nath. Bei der Attacke Samstagabend wurde eine Frau getötet. Sie erlag an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen. Der Zustand der weiteren mindestens 16 Verletzten war unklar.

Laut Klitschko Brände in Kiew nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - In der Nacht auf Sonntag ist es nach russischen Angriffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew laut Bürgermeister Vitali Klitschko in mindestens drei Bezirken zu Bränden gekommen. Demnach hätten herabstürzende Trümmerteile die Feuer ausgelöst. Die russischen Streitkräfte griffen die Stadt der ukrainischen Luftwaffe zufolge mit ballistischen Raketen an. Augenzeugen hörten mehrfache Explosionen. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor.

Salzburger Festspiele werden nun offiziell eröffnet

Salzburg - Die Salzburger Festspiele werden am Sonntag um 11.00 Uhr mit einem Festakt in der Felsenreitschule von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält die belarussische Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikowa. Die 44-jährige Flötistin, Dirigentin und Kulturmanagerin saß wegen ihres Engagements gegen das Regime von Diktator Alexander Lukaschenko fünf Jahre lang in ihrer Heimat im Gefängnis.

Einsatz von Gesichtserkennung bei Klimademo rechtswidrig

Wien - Der Einsatz von automatisierten Gesichtserkennungen bei einer Klimademo war rechtswidrig. Im März 2023 wurden mehrere Aktivisten angehalten und, als diese sich nicht ausweisen wollten, von Polizeibeamten fotografiert und später wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Danach stellte sich heraus, dass zur Identifikation KI verwendet wurde. Wie die Datenschutzbehörde nun in einem der APA vorliegenden Bescheid festhält, fehlte für diesen Schritt die Rechtsgrundlage.

Europaministerin Bauer will weniger EU-Kommissare

Wien - Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat eine Debatte über die Zahl der EU-Kommissare angestoßen. Sie frage sich, "ob diese exorbitant hohe Zahl an Kommissaren mit all den Stäben und Dienststellen wirklich nötig ist", sagte Bauer im Interview mit der deutschen "Welt am Sonntag". Derzeit stellt jedes der 27 Mitgliedsländer einen EU-Kommissar oder eine EU-Kommissarin, aus Österreich ist dies EU-Migrationskommissar Magnus Brunner. Sie sind europäischen Interessen verpflichtet.

15 Festnahmen bei einwanderungskritischen Demos in Glasgow

Glasgow - Die schottische Polizei hat bei einwanderungskritischen Protesten in Glasgow an der Westküste des Landes 15 Menschen festgenommen. Die Menschen wurden wegen Körperverletzung, Besitz von Angriffswaffen und anderer Verstöße gegen die öffentliche Ordnung festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei einem Aufeinandertreffen der einwanderungskritischen Demonstranten mit Gegendemonstranten sei es zu "erheblichen Unruhen" gekommen.

So viele Masern-Fälle in USA wie seit 35 Jahren nicht mehr

Washington - Die Zahl der Maserninfektionen in den USA ist auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten gestiegen. Mehr als 2.300 Fälle in 45 US-Staaten sind in diesem Jahr bereits dokumentiert, wie aus Zahlen der Gesundheitsbehörde CDC und der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht. Das sind den Daten zufolge bereits mehr als im gesamten Jahr 2025. Damals waren es laut CDC 2.289 Fälle gewesen - und schon das waren mehr als in den Jahrzehnten zuvor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red