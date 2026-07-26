Eine Tote bei Angriff auf Berliner CSD - Islamist flüchtig

Berlin - Nach dem Angriff am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin hat die Polizei nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Verdächtigen identifiziert und fahndet nach ihm. "Der Mann ist polizeibekannt und wird der islamistischen Szene in Berlin zugerechnet", sagte Polizeisprecher Florian Nath. Bei der mit einem in die Menschenmenge rasenden weißen Kastenwagen durchgeführten Attacke wurde am Samstagabend eine Frau getötet. Weitere 16 Menschen wurden verletzt.

Iran stoppt Schiffe in Straße von Hormuz

Teheran/Maskat - Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben sechs Handelsschiffe vor einer Durchfahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormuz gestoppt. Die Garden erklärten laut der ihnen nahe stehenden Agentur Tasnim, sie setzten die Kontrolle über ein 240.000 Quadratkilometer großes Gebiet im Persischen Golf und der Straße von Hormuz durch. Diese Fläche entspricht etwa drei Mal dem österreichischen Staatsgebiet.

Laut Klitschko Brände in Kiew nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - In der Nacht auf Sonntag ist es nach russischen Angriffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew laut Bürgermeister Vitali Klitschko in mindestens drei Bezirken zu Bränden gekommen. Demnach hätten herabstürzende Trümmerteile die Feuer ausgelöst. Die russischen Streitkräfte griffen die Stadt der ukrainischen Luftwaffe zufolge mit ballistischen Raketen an. Augenzeugen hörten mehrfache Explosionen. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor.

Europaministerin Bauer will weniger EU-Kommissare

Wien - Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat eine Debatte über die Zahl der EU-Kommissare angestoßen. Sie frage sich, "ob diese exorbitant hohe Zahl an Kommissaren mit all den Stäben und Dienststellen wirklich nötig ist", sagte Bauer im Interview mit der deutschen "Welt am Sonntag". Derzeit stellt jedes der 27 Mitgliedsländer einen EU-Kommissar oder eine EU-Kommissarin, aus Österreich ist dies EU-Migrationskommissar Magnus Brunner. Sie sind europäischen Interessen verpflichtet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red