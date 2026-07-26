Ringen um Wehrdienstreform bis zum letzten Moment

Wien - Die Regierungsparteien ringen offenbar bis zuletzt um eine Reform von Wehr- und Zivildienst. Eine Einigung soll gemeinsam mit einem Entwurf zum Social-Media-Verbot beim Sommerministerrat am Montag in Salzburg präsentiert werden. Darauf deutet schon der Ort für die Zusammenkunft hin: Die Regierung trifft sich in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim. Am Sonntag wurde allerdings noch bis in den Abend unter Einbeziehung der Koalitionsspitzen verhandelt.

Berliner CSD-Angreifer bei Polizeieinsatz erschossen

Berlin - Der mutmaßliche Angreifer auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin ist bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Das bestätigte die Berliner Polizei am Sonntagabend auf der Plattform X. Der Gesuchte sei in einer Kleingartenanlage in Spandau mit einer "Stichwaffe" auf die Einsatzkräfte zugelaufen und daraufhin erschossen worden. Die Ermittlungen zu dem Anschlag am Rande des CSD übernahm die Bundesanwaltschaft als oberste Anklagebehörde in Deutschland.

Mehr als 300.000 auf Flucht vor Waldbränden in Südeuropa

Bordeaux - Die Waldbrände in Südeuropa nehmen immer besorgniserregendere Ausmaße an. Mittlerweile sind mehr als 300.000 Menschen auf der Flucht vor den Flammen. Im Südwesten Frankreichs haben sich am Sonntag die Feuer weiter ausgebreitet, die Flammen sind bis 15 Kilometer an die Grenzen des Großraums der Stadt Bordeaux herangerückt. In Spanien wurden im Großraum Madrid und nahe der Stadt Valencia knapp 75.000 Menschen vorsorglich evakuiert.

Iran und USA setzen Angriffe aus

Teheran/Maskat - Die USA und der Iran haben ihre gegenseitigen Angriffe ausgesetzt und bemühen sich um Verhandlungen. US-Präsident Donald Trump will seinem UNO-Botschafter zufolge der Diplomatie eine Chance geben. "Er gibt den Gesprächen etwas Raum, er lässt ihnen ein wenig Zeit", sagte Botschafter Mike Waltz am Sonntag dem Sender Fox News. Der Iran werde seine Angriffe aussetzen, solange die USA die ihren unterbrächen, sagte zudem ein iranischer Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Taifun "Noul" forderte erste Menschenleben

Peking/Manila - Der Taifun "Noul" ist am Sonntag über einen Teil Südchinas hinweggezogen und hat starken Wind und heftige Regenfälle mitgebracht. Das Zentrum des Taifuns überquerte das Land in der Nähe der Stadt Pinghai in der Provinz Guangdong etwa 80 Kilometer nordöstlich von Hongkong. "Noul" erreichte demnach Windgeschwindigkeiten von 162 Stundenkilometern und ist damit der bisher stärkste Taifun in China in diesem Jahr. Auf den Philippinen wurden drei Menschen durch den Taifun getötet.

Venedig kassierte dank Tagestouristen fünf Mio. Euro

Venedig - Die Tagesgebühr für Touristen, die seit April an 60 Tagen eingehoben wurde, hat der Gemeinde Venedig bisher Einnahmen in Höhe von 5 Mio. Euro beschert. 650.000 Personen zahlten die Sonderabgabe von fünf Euro, die alle Besuchenden zahlen müssen, die zwischen 8.30 Uhr und 16.00 Uhr in die Lagunenstadt wollen, teilte die Gemeinde Venedig am Sonntag mit. Dafür mussten sie im Vorfeld im Internet einen QR-Code erwerben, der an den Zugangspunkten zur Stadt kontrolliert wurde.

Brasilien ruft seinen Botschafter aus Argentinien zurück

Bras�lia/Buenos Aires - Nach dem umstrittenen Auftritt des argentinischen Präsidenten Javier Milei bei der Nominierung des rechtsgerichteten brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Fl�vio Bolsonaro hat Brasilien seinen Botschafter in Buenos Aires zu Konsultationen zurückgerufen. Dies berichteten unter anderem CNN Brasil unter Berufung auf das brasilianische Außenministerium sowie argentinische Medien.

Die nächste Hitze-Welle bringt bis zu 38 Grad

Wien - In der kommenden Woche wird es wieder heiß. Wie die Geosphere Austria am Sonntag ankündigte, bringt die nächste Hitzewelle in der zweiten Wochenhälfte bis zu 38 Grad, wobei man im östlichen Flachland am meisten schwitzen wird. Die sogenannten Hundstage - der Zeitraum zwischen 23. Juli und 23. August - machen also ihrem Namen vorerst alle Ehre.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red