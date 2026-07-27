Ringen um Wehrdienstreform bis zum letzten Moment

Wien - Die Regierungsparteien ringen offenbar bis zuletzt um eine Reform von Wehr- und Zivildienst. Eine Einigung soll gemeinsam mit einem Entwurf zum Social-Media-Verbot beim Sommerministerrat am Montag in Salzburg präsentiert werden. Darauf deutet schon der Ort für die Zusammenkunft hin: Die Regierung trifft sich in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim. Am Sonntag wurde allerdings noch bis in den Abend unter Einbeziehung der Koalitionsspitzen verhandelt.

Berliner CSD-Angreifer bei Polizeieinsatz erschossen

Berlin - Der mutmaßliche Angreifer auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin ist bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Das bestätigte die Berliner Polizei am Sonntagabend auf der Plattform X. Der Gesuchte sei in einer Kleingartenanlage in Spandau mit einer "Stichwaffe" auf die Einsatzkräfte zugelaufen und daraufhin erschossen worden. Die Ermittlungen zu dem Anschlag am Rande des CSD übernahm die Bundesanwaltschaft als oberste Anklagebehörde in Deutschland.

Mehr als 300.000 auf Flucht vor Waldbränden in Südeuropa

Bordeaux - Die Waldbrände in Südeuropa nehmen immer besorgniserregendere Ausmaße an. Mittlerweile sind mehr als 300.000 Menschen auf der Flucht vor den Flammen. Im Südwesten Frankreichs haben sich am Sonntag die Feuer weiter ausgebreitet, die Flammen sind bis 15 Kilometer an die Grenzen des Großraums der Stadt Bordeaux herangerückt. In Spanien wurden im Großraum Madrid und nahe der Stadt Valencia knapp 75.000 Menschen vorsorglich evakuiert.

Zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf Rostow

Belgorod - Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die südrussische Stadt Rostow am Don werden nach Angaben des Gouverneurs zwei Menschen getötet. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, zwei davon befänden sich in einem kritischen Zustand, teilte Juri Sljussar auf Telegram mit. Herabfallende Drohnentrümmer hätten an mehreren Orten Brände verursacht, darunter in Lagerhäusern. Bei einem Drohnenangriff auf die russische Stadt Belgorod wurden nach Behördenangaben zwölf Menschen verletzt.

Selenskyj am Montag in Großbritannien zu Besuch

London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist am Montag nach Großbritannien. Er ist der erste internationale Besucher des neuen Premierministers Andy Burnham. Burnham und Selenskyj werden sich voraussichtlich auf einem Marinestützpunkt treffen. Dort werden sie sich dem Büro des Premierministers zufolge darüber informieren, wie von Großbritannien geleitete Ausbildungsprogramme zur Stärkung der ukrainischen Streitkräfte beitragen.

Nur 313 Anträge auf Teilpension im ersten Halbjahr

Wien - Die mit Jahresbeginn eingeführte Teilpension stößt auf relativ geringes Interesse. Im ersten Halbjahr stellten nur 313 Personen einen Antrag auf Teilpension, wie Daten der Pensionsversicherungsträger zeigen. Bei der Pensionsversicherung (PVA) wurden 289 Anträge gestellt, in 118 Fällen wurde die Teilpension zuerkannt. Bei der Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) gab es 19 Anträge, 5 bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB).

Ölpreise fallen wegen Hoffnung auf Entspannung im Iran-Krieg

Tokio - Die Ölpreise sind zu Beginn des asiatischen Handels am Montag um mehr als fünf Prozent gefallen. Händler schöpften nach zwei Nächten ohne neue US-Angriffe auf den Iran Hoffnung auf eine Entspannung und mögliche neue Verhandlungen zwischen Washington und Teheran. Der Preis für ein Barrel der Nordsee-Referenzsorte Brent sank um 5,58 Prozent auf 91,38 Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 5,46 Prozent auf 84,43 Dollar.

Iran und USA setzen Angriffe aus

Teheran/Maskat - Die USA und der Iran haben ihre gegenseitigen Angriffe ausgesetzt und bemühen sich um Verhandlungen. US-Präsident Donald Trump will seinem UNO-Botschafter zufolge der Diplomatie eine Chance geben. "Er gibt den Gesprächen etwas Raum, er lässt ihnen ein wenig Zeit", sagte Botschafter Mike Waltz am Sonntag dem Sender Fox News. Der Iran werde seine Angriffe aussetzen, solange die USA die ihren unterbrächen, sagte zudem ein iranischer Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red