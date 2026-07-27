Ringen um Wehrdienstreform bis zum letzten Moment

Wien - Die Regierungsparteien ringen offenbar bis zuletzt um eine Reform von Wehr- und Zivildienst. Eine Einigung soll gemeinsam mit einem Entwurf zum Social-Media-Verbot beim Sommerministerrat am Montag in Salzburg präsentiert werden. Darauf deutet schon der Ort für die Zusammenkunft hin: Die Regierung trifft sich in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim. Am Sonntag wurde allerdings noch bis in den Abend unter Einbeziehung der Koalitionsspitzen verhandelt.

Mehr als 1.400 Tote bei Ebola-Ausbruch im Kongo

Kinshasa/Bunia/Kampala - Die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo dehnt sich weiter aus. 1.405 Menschen sind seit Ende April nachweislich an dem Virus gestorben, wie aus Zahlen der kongolesischen Gesundheitsbehörden hervorgeht. Die Zahl der im Labor bestätigten Infektionen stieg auf 3.200 an. Den Behördenangaben zufolge liegt die Todesrate derzeit bei 43,9 Prozent - das bedeutet, fast die Hälfte aller nachgewiesenen Ansteckungen endete tödlich.

Zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf Rostow

Belgorod - Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die südrussische Stadt Rostow am Don wurden nach Angaben des Gouverneurs zwei Menschen getötet. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, zwei davon befänden sich in einem kritischen Zustand, teilte Juri Sljussar auf Telegram mit. Herabfallende Drohnentrümmer hätten an mehreren Orten Brände verursacht, darunter in Lagerhäusern. Bei einem Drohnenangriff auf die russische Stadt Belgorod wurden nach Behördenangaben zwölf Menschen verletzt.

Selenskyj am Montag in Großbritannien zu Besuch

London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist am Montag nach Großbritannien. Er ist der erste internationale Besucher des neuen Premierministers Andy Burnham. Burnham und Selenskyj werden sich voraussichtlich auf einem Marinestützpunkt treffen. Dort werden sie sich dem Büro des Premierministers zufolge darüber informieren, wie von Großbritannien geleitete Ausbildungsprogramme zur Stärkung der ukrainischen Streitkräfte beitragen.

Reichsbrücke stürzte vor 50 Jahren ein

Wien - Vor 50 Jahren hat ein Unglück die Wiener geschockt: Am 1. August 1976 brach die Reichsbrücke ein. In den frühen Morgenstunden stürzte das Bauwerk in die Donau und riss einen Pkw und einen Bus mit sich in die Tiefe. Der junge Autofahrer starb, der Buslenker konnte unverletzt geborgen werden, weil sein Fahrzeug zwar ebenfalls in die Donau stürzte, jedoch nicht versank, sondern auf der Brückenruine stehen blieb.

Mindestens zwei Tote nach Schüssen in Innenstadt von Seattle

Seattle - Bei Schüssen nahe des berühmten Wahrzeichens Space Needle in der US-Großstadt Seattle sind US-Medien zufolge zwei Menschen getötet worden. Mindestens vier weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind, wie die Medien am Sonntag (Ortszeit) berichteten und eine Krankenhaussprecherin mitteilte. Die Bürgermeisterin der Stadt, Katie Wilson, gab bekannt, dass es nach dem Vorfall eine Festnahme gegeben habe.

Flugbegleiter erkrankt: Notlandung eines Fluges in Dublin

Rom/Dublin - Ein Boeing 787-9 Dreamliner der American Airlines auf dem Flug von Rom-Fiumicino nach Philadelphia hat am Samstag eine außerplanmäßige Landung in Dublin durchgeführt, nachdem ein Großteil der Kabinenbesatzung während des Fluges über gesundheitliche Beschwerden geklagt hatte. Nach Angaben von Luftfahrtexperten befand sich die Maschine bereits rund drei Stunden in der Luft, als die Piloten wegen eines medizinischen Notfalls an Bord entschieden, den Flug nach Dublin umzuleiten.

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red