Jenseits des reinen Spiels: Johannes Krisch ist tot

Wien - Der Schauspieler Johannes Krisch ist am Montagfrüh in einem Wiener Spital im Alter von 59 Jahren gestorben. Das gab das Theater in der Josefstadt gegenüber der APA bekannt. Mit seinem markanten Auftreten und Gesicht hatte sich Krisch den Ruf als einer der wesentlichen Charakterdarsteller des Landes erarbeitet, der sowohl auf der Bühne als auch im Film seine Wirkung entfalten konnte. Der Wiener war langjähriges Ensemblemitglied am Burgtheater und am Theater in der Josefstadt.

Ringen um Wehrdienstreform bis zum letzten Moment

Salzburg/Wien - Die Regierungsparteien haben vor dem Ministerrat am Montag in Salzburg weiter um eine Reform von Wehr- und Zivildienst gerungen. Am Vormittag wurde noch eifrig verhandelt, Einigung gab es vorerst keine. Geplant war jedoch, diese gemeinsam mit einem Entwurf zum Social-Media-Verbot bei der in der Schwarzenberg-Kaserne in Wals-Siezenheim angesetzten Pressekonferenz nach dem Ministerrat zu präsentieren.

Leichter Optimismus der Einsatzkräfte bei Waldbränden

Bordeaux/Madrid - Bei den Waldbränden in Südeuropa bleibt die Lage prekär, insbesondere im Südwesten Frankreichs. Bei Bordeaux versuchte die Feuerwehr am Montag unter Hochdruck, die Waldbrände unter Kontrolle zu bringen. Die ganze Nacht hindurch kämpften die Einsatzkräfte gegen das Flammenmeer. "Das ist ein so großer Brand, wie man ihn noch nie gesehen hat", sagte der Bürgermeister des Vororts Cestas, Jerome Steffe. Laut Präfektur Bordeaux blieb die Lage in der Nacht aber "insgesamt stabil".

Zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf Rostow

Belgorod - Die Ukraine und Russland melden wieder gegenseitige Angriffe. Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die südrussische Stadt Rostow am Don wurden nach Angaben des Gouverneurs zwei Menschen getötet. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, zwei davon befänden sich in einem kritischen Zustand. Herabfallende Drohnentrümmer hätten an mehreren Orten Brände verursacht, darunter in Lagerhäusern. In der russischen Stadt Belgorod wurden nach Behördenangaben zwölf Menschen verletzt.

CSD-Anschlag - Terrorismusexperte sieht schwere Versäumnisse

Berlin/Karlsruhe - Nach dem Anschlag am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) hat der Terrorismusexperte Rolf Tophoven den zuständigen deutschen Justizbehörden schwere Versäumnisse vorgeworfen. "Dieser spezielle Angriff wäre zu vermeiden gewesen", sagte der Experte vom Institut für Terrorismusforschung und Sicherheitspolitik in Essen am Montag der Nachrichtenagentur AFP. "Der Mann hätte nicht freigelassen werden dürfen."

Umstrittener Leichenpräparator Gunther von Hagens gestorben

Heidelberg - Der Leichenpräparator Gunther von Hagens ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren, wie die Deutsche Presse-Agentur aus seinem Umfeld erfuhr. Von Hagens litt schon viele Jahre an einer Parkinson-Erkrankung. Der Mediziner entwickelte in den 1970er-Jahren in Heidelberg eine Konservierungstechnik von Leichen zu anatomischen Präparaten, die weltweit Millionen durch seine Körperwelten-Ausstellungen bekannt wurde.

Mann nach Stromschlag auf Eisenbahn-Waggon in Wiener Spital

Wien - Im Bereich des Bahnhofs Kaiserebersdorf in Wien-Simmering ist am Sonntag ein Verletzter auf den Gleisen aufgefunden worden. Der Bahnverkehr wurde eingestellt, bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte leisteten der Zeuge und ein weiterer Mann Erste Hilfe. Der 32-Jährige dürfte laut Polizei auf einen abgestellten Waggon geklettert sein, dort erlitt er einen Stromschlag. Er befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand auf der Intensivstation eines Wiener Spitals.

Monsun in Pakistan fordert bereits über 100 Menschenleben

Islamabad - Infolge schwerer Monsunregenfälle sind in Pakistan seit Ende Juni nach offiziellen Angaben 107 Menschen zu Tode gekommen. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien zehn Menschen, darunter vier Kinder, ums Leben gekommen, meldete die nationale Katastrophenschutzbehörde am Sonntagabend. In der Monsunzeit in den Sommermonaten kommt es vorübergehend zu besonders heftigen Regenfällen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red