Leichter Optimismus bei Waldbränden in Südeuropa

Bordeaux/Madrid - Bei den Waldbränden in Südeuropa bleibt die Lage prekär, insbesondere im Südwesten Frankreichs. Bei Bordeaux versuchte die Feuerwehr am Montag unter Hochdruck, die Waldbrände unter Kontrolle zu bringen. Die ganze Nacht hindurch kämpften die Einsatzkräfte gegen das Flammenmeer. "Das ist ein so großer Brand, wie man ihn noch nie gesehen hat", sagte der Bürgermeister des Vororts Cestas, Jerome Steffe. Laut Präfektur Bordeaux blieb die Lage in der Nacht aber "insgesamt stabil".

Sommerbuchungen haben noch Luft nach oben

Wien - Die aktuelle Buchungslage in den heimischen Hotels ist laut Österreichischer Hotelvereinigung durchwachsen. "Es ist nicht so, dass alle jammern", sagte deren Sprecher Martin Stanits zur APA. Der Start in den Sommer sei nicht überall zufriedenstellend gelaufen, die Nachfrage im Juli und August sei gut. Gebucht wird auch recht kurzfristig: "Ist man etwa auf 85 Prozent des Vorjahresniveaus, kann es schon sein, dass es noch voll wird - das war vor ein paar Jahren noch nicht so."

Jenseits des reinen Spiels: Johannes Krisch ist tot

Wien - Der Schauspieler Johannes Krisch ist am Montagfrüh in einem Wiener Spital im Alter von 59 Jahren gestorben. Das gab das Theater in der Josefstadt gegenüber der APA bekannt. Mit seinem markanten Auftreten und Gesicht hatte sich Krisch den Ruf als einer der wesentlichen Charakterdarsteller des Landes erarbeitet, der sowohl auf der Bühne als auch im Film seine Wirkung entfalten konnte. Der Wiener war langjähriges Ensemblemitglied am Burgtheater und am Theater in der Josefstadt.

Marterbauer mit Update zu Krebserkrankung

Salzburg/Österreich - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Montag beim Sommerministerrat der Regierung in Salzburg einen ersten öffentlichen Auftritt nach Bekanntgabe seiner Krebserkrankung absolviert. Er habe "vor zwei Wochen mit einer Chemotherapie begonnen, die sehr gut verlaufen ist". Im Anschluss war er im Waldviertel ein "paar Tage auf Urlaub". Er fühle sich "sehr fit", sagte Marterbauer am Rande des Sommerministerrats.

Porsche streicht bis 2035 insgesamt rund 9.000 Stellen

Stuttgart - Der kriselnde Autobauer Porsche will in den kommenden Jahren rund 5.000 weitere Stellen abbauen. Die Mitarbeitenden sollen über Fluktuation, Altersteilzeit und Aufhebungsverträge sozialverträglich ausscheiden, wie das Unternehmen und der Porsche-Betriebsrat am Montag nach einer Betriebsversammlung im Stammwerk Stuttgart mitteilten. Zusammen mit dem im vergangenen Jahr beschlossenen Wegfall müssen damit rund 8.900 Beschäftigte das Unternehmen verlassen.

Tiroler Fernpass am Samstag erneut Schauplatz von Demos

Nassereith/Imst/Reutte - Die stark frequentierte Tiroler Fernpassstraße (B179) ist kommenden Samstag aufgrund von Demonstrationen erneut rund zwei Stunden lang - von 9.45 bis 12.00 Uhr - für den Verkehr gesperrt. Eine Bürgerinitiative macht dabei erneut vor allem gegen das "Fernpasspaket" der schwarz-roten Tiroler Landesregierung mobil. Das Paket wurde im Vorfeld der Demos auch von der Alpenkonvention-Rechtsservicestelle CIPRA kritisiert. Sie sah den Fernpasstunnel-Bau im Widerspruch zur Konvention.

CSD-Anschlag - Terrorismusexperte sieht schwere Versäumnisse

Berlin/Karlsruhe - Nach dem Anschlag am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) hat der Terrorismusexperte Rolf Tophoven den zuständigen deutschen Justizbehörden schwere Versäumnisse vorgeworfen. "Dieser spezielle Angriff wäre zu vermeiden gewesen", sagte der Experte vom Institut für Terrorismusforschung und Sicherheitspolitik in Essen am Montag der Nachrichtenagentur AFP. "Der Mann hätte nicht freigelassen werden dürfen."

Mehrere tote Zivilisten nach ukrainischem Angriff

Belgorod - Bei ihrer Abwehr der russischen Invasion hat die Ukraine das Hinterland des Gegners erneut mit Hunderten Kampfdrohnen angegriffen. Dabei kamen in der südrussischen Hafenstadt Rostow am Don mindestens fünf Zivilisten ums Leben, als eine Drohne in ein Hochhaus einschlug, wie Gouverneur Juri Sljussar mitteilte. Zunächst war von zwei Toten die Rede, dann wurden drei weitere Leichen in den Trümmern entdeckt, darunter ein Kind. Weitere fünf Menschen seien verletzt worden.

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red