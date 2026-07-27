Regierung einigte sich auf Verlängerung des Wehrdienstes

Salzburg/Wien/Wals-Siezenheim - Die Regierung hat sich beim Sommerministerrat auf eine Reform der Wehrpflicht geeinigt. Künftig soll der Grundwehrdienst sechs plus drei Monate dauern. Ebenfalls ausgeweitet wird der Zivildienst - und zwar auf neun plus zwei Monate. Die Verlängerung um zwei Monate soll zunächst auf freiwilliger Basis erfolgen. Falls sich jedoch zu wenige Stellungspflichtige für den Präsenzdienst melden, soll ein Mechanismus greifen und die zwei Monate obligatorisch werden.

Gesetzesentwurf zu Social-Media-Verbot in Begutachtung

Wals-Siezenheim - Der Gesetzesentwurf zum Social-Media-Mindestalter ab 14 Jahren wird am (heutigen) Montag in Begutachtung und an die EU-Kommission zur Notifizierung geschickt. Das hat die Bundesregierung beim Sommerministerrat in Wals-Siezenheim bekanntgegeben. Damit soll der Zugang für Kinder zu Plattformen, die auf Suchtmechanismen basieren, beschränkt werden, hieß es. Betroffen sind unter anderem TikTok, Instagram, YouTube und Snapchat. Messenger-Dienste wie WhatsApp sind nicht umfasst.

Leichter Optimismus bei Waldbränden in Südeuropa

Bordeaux/Madrid - Bei den Waldbränden in Südeuropa bleibt die Lage prekär, insbesondere im Südwesten Frankreichs. Bei Bordeaux versuchte die Feuerwehr am Montag unter Hochdruck, die Waldbrände unter Kontrolle zu bringen. Die ganze Nacht hindurch kämpften die Einsatzkräfte gegen das Flammenmeer. "Das ist ein so großer Brand, wie man ihn noch nie gesehen hat", sagte der Bürgermeister des Vororts Cestas, Jerome Steffe. Laut Präfektur Bordeaux blieb die Lage in der Nacht aber "insgesamt stabil".

Jenseits des reinen Spiels: Johannes Krisch ist tot

Wien - Der Schauspieler Johannes Krisch ist am Montagfrüh in einem Wiener Spital im Alter von 59 Jahren gestorben. Das gab das Theater in der Josefstadt gegenüber der APA bekannt. Mit seinem markanten Auftreten und Gesicht hatte sich Krisch den Ruf als einer der wesentlichen Charakterdarsteller des Landes erarbeitet, der sowohl auf der Bühne als auch im Film seine Wirkung entfalten konnte. Der Wiener war langjähriges Ensemblemitglied am Burgtheater und am Theater in der Josefstadt.

Waldbrände in Portugal ausgebrochen

Lissabon - Nach Spanien und Frankreich sind auch in Portugal mehrere Waldbrände ausgebrochen. Mehr als tausend Einsatzkräfte kämpften am Montagnachmittag gegen die Flammen in Buschlandschaften im Zentrum und im Norden des Landes, wie die Behörden mitteilten. Rund zwanzig Löschflugzeuge und Hubschrauber waren im Einsatz. Die größten Brände breiten sich den Angaben zufolge bei Braga und Bragan�a im Norden sowie bei Santar�m im Zentrum des Landes aus.

Tiroler Fernpass am Samstag erneut Schauplatz von Demos

Nassereith/Imst/Reutte - Die stark frequentierte Tiroler Fernpassstraße (B179) ist kommenden Samstag aufgrund von Demonstrationen erneut rund zwei Stunden lang - von 9.45 bis 12.00 Uhr - für den Verkehr gesperrt. Eine Bürgerinitiative macht dabei vor allem gegen das "Fernpasspaket" der schwarz-roten Tiroler Landesregierung mobil. Das Paket wurde im Vorfeld der Demos auch von der Alpenkonvention-Rechtsservicestelle CIPRA kritisiert. Sie sah den Fernpasstunnel-Bau im Widerspruch zur Konvention.

UNO: Mögliche Kriegsverbrechen Israels im Libanon

Beirut - Das UNO-Menschenrechtsbüro hat großflächige Verstöße israelischer Streitkräfte gegen das humanitäre Völkerrecht im Libanon dokumentiert. Einige davon könnten Kriegsverbrechen darstellen, sagte UNO-Hochkommissar Volker Türk am Montag in Beirut. Anhaltende israelische Luftangriffe, Artilleriebeschuss und der Einsatz von Waffen mit Sprengwirkung in dicht besiedelten Gebieten hätten hohe zivile Opferzahlen, weitreichende Zerstörung und Massenvertreibungen verursacht.

Selenskyj als erster ausländischer Staatschef bei Burnham

Portsmouth - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist als erster internationaler Gast von Großbritanniens neuem Premier Andy Burnham empfangen worden. Die Wahl des Besuchers sei kein Zufall gewesen, sagte Burnham beim Treffen in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth, wo er den Ukrainer auf einem Marinestützpunkt im Schatten des Flugzeugträgers "HMS Queen Elizabeth" begrüßte. Man wolle die klare Botschaft senden, dass Großbritannien zu 100 Prozent an der Seite der Ukraine stehe.

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red