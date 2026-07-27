Regierung einigte sich auf Verlängerung des Wehrdienstes

Salzburg/Wien/Wals-Siezenheim - Die Regierung hat sich beim Sommerministerrat auf eine Reform der Wehrpflicht geeinigt. Künftig soll der Grundwehrdienst sechs plus drei Monate dauern. Ebenfalls ausgeweitet wird der Zivildienst - und zwar auf neun plus zwei Monate. Die Verlängerung um zwei Monate soll zunächst auf freiwilliger Basis erfolgen. Falls sich jedoch zu wenige Stellungspflichtige für den Präsenzdienst melden, soll ein Mechanismus greifen und die zwei Monate obligatorisch werden.

Gesetzesentwurf zu Social-Media-Verbot in Begutachtung

Wals-Siezenheim - Der Gesetzesentwurf zum Social-Media-Mindestalter ab 14 Jahren wird am (heutigen) Montag in Begutachtung und an die EU-Kommission zur Notifizierung geschickt. Das hat die Bundesregierung beim Sommerministerrat in Wals-Siezenheim bekanntgegeben. Damit soll der Zugang für Kinder zu Plattformen, die auf Suchtmechanismen basieren, beschränkt werden, hieß es. Betroffen sind unter anderem TikTok, Instagram, YouTube und Snapchat. Messenger-Dienste wie WhatsApp sind nicht umfasst.

Trump: Angriffspause im Iran für Verhandlungen

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben die jüngsten Angriffe im Iran vorerst gestoppt, um laufenden Verhandlungen eine weitere Chance zu geben. "Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran", sagte Trump der Website "Axios". Zugleich drohte er mit erneut "sehr starker militärischer Gewalt" für den Fall, dass die Gespräche ergebnislos bleiben. Der Iran bestritt hingegen, dass aktuell Verhandlungen mit den USA stattfinden.

Lenzing verkauft Standort in Heiligenkreuz im Burgenland

Wien/Lenzing/Heiligenkreuz im Lafnitztal - Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing baut weltweit bis Ende 2027 rund 2.000 Jobs ab. Das bestätigte CEO Georg Kasperkovitz Montagabend gegenüber der APA. An den Standorten Heiligenkreuz im Burgenland und in Grimsby in England läuft die Faserproduktion bis Ende 2027 aus. Sie sollen verkauft werden. Für die betroffenen Mitarbeitenden in Heiligenkreuz, wo noch 285 Menschen arbeiten, gelte ein existenter Sozialplan. Man sucht einen Käufer, um möglichst viele Jobs zu halten.

Trump empfängt Selenskyj im Weißen Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump empfängt am Dienstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Dabei geht es um die aktuelle Lage in dem mehr als vierjährigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Beziehungen zwischen Trump und Selenskyj hatten sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. Der US-Präsident lobte den Ukrainer als "mutig".

Netanyahu trifft Trump in Washington

Washington - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu kommt am Dienstag nach Angaben seines Büros mit US-Präsident Donald Trump in Washington zusammen. Es wäre das siebente Treffen der beiden Politiker seit dem Wiedereinzug des US-Präsidenten ins Weiße Haus im Jänner 2025. Die Beziehung zwischen Netanyahu und Trump hatte sich zuletzt wegen unterschiedlicher Vorstellungen im Iran-Krieg abgekühlt.

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red