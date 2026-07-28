Für Tanner war Wehrdienstreform "äußerst schwere Geburt"

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat sich nach dem erzielten Kompromiss zur Wehrdienstreform zufrieden über das Erreichte gezeigt. "Es war eine äußerst schwere Geburt", sagte sie am Dienstag im APA-Interview. Letztlich sei es aber gelungen, einen Konsens zu erzielen, "der in jedem Fall mehr an Sicherheit bringt und für die Landesverteidigung etwas ist, das es seit über drei Jahrzehnten nicht gegeben hat". Darunter die Wiedereinführung verpflichtender Milizübungen.

Teilerfolge bei Waldbränden, aber Sorge wegen Hitze

Bordeaux - Bei den Waldbränden in Südeuropa haben die Einsatzkräfte sowohl im Südwesten Frankreichs als auch im Umfeld der spanischen Hauptstadt Madrid Teilerfolge erzielt. Der riesige Waldbrand bei Bordeaux wurde in der Nacht auf Dienstag eingedämmt. Die Lage bleibe aber schwierig, sagte die Senatorin für das Departement Gironde, Nathalie Delattre, am Dienstag dem Sender BFM TV. Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska sprach von einer "positiven Nacht".

Wegwerfwirtschaft am Welterschöpfungstag in der Kritik

Wien - Der Tag, an dem die Menschen weltweit alle natürlichen Ressourcen für das Jahr 2026 verbraucht haben, fällt heuer auf den 30. Juli. Der Welterschöpfungstag habe sich laut Global 2000 in den vergangenen 30 Jahren von Oktober in den Juli verlegt. Für die Umweltschutzorganisation seien Kreislaufwirtschaft und ein Gesetz gegen Fast Fashion unabdingbar. Österreich hat den "Overshoot Day" bereits am 2. April verbraucht und ist damit eines der ressourcenhungrigsten Länder.

Verletzte und schwere Schäden nach Erdbeben in Japan

Tokio - Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,1 hat am Dienstag die südjapanische Insel Kyushu erschüttert und teils schwere Schäden angerichtet. "Wir sind bereits darüber informiert worden, dass Menschen verletzt wurden", sagte Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in Tokio zu Journalisten. Allein ein Krankenhaus in Kumamoto meldete dem Sender NHK zufolge mehr als 50 Verletzte. Über 150.000 Menschen wurden aufgefordert, Evakuierungszentren aufzusuchen.

Kein Kontakt von Berlin-Attentäter zu Österreichs Islamisten

Wien/Berlin - Die österreichischen Staatsschützer sehen keine Verbindung des Attentäters von Berlin zur Islamistenszene Österreichs. Das sagte die Chefin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer, am Dienstag gegenüber dem Ö1-"Morgenjournal". Deutsche Medien hatten zuvor berichtet, dass Abdul B. in den Jahren 2023-24 nach islamischem Recht mit einer Frau aus Salzburg verheiratet gewesen sei.

Drohnen treffen Wohnhaus und Recyclinganlage bei Moskau

Moskau - Die Ukraine hat nach russischen Angaben bei einem großen Drohnenangriff auf Moskau im Umland der Hauptstadt schwere Schäden angerichtet. Eine Drohne sei in einem Wohnblock eingeschlagen, teilte der Gouverneur des Moskauer Umlands, Andrej Worobjow, mit. "Außerdem sind durch eine abgestürzte Drohne Reifen auf einer Freifläche in Brand geraten", schrieb er auf Telegram. Auch Moskau selbst war in der Nacht auf Dienstag Ziel von Angriffen.

Causa Ruck - Vize Wirth sieht keinen Rücktrittsgrund

Wien/Eisenstadt - Der stellvertretende Wirtschaftsbund-Präsident Andreas Wirth sieht für Walter Ruck keinen Rücktrittsgrund. Die kolportierten Aussagen des Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten seien nicht bestätigt und Aufnahmen illegal angefertigt worden. In die Angelegenheiten eines anderen Bundeslandes wolle er sich nicht einmischen, erklärte Wirth am Rande eines Pressetermins am Dienstag in Eisenstadt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red