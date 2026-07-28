Ukrainischer Präsident Selenskyj im Weißen Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag im Weißen Haus empfangen. Das Treffen fand hinter verschlossenen Türen statt und endete US-Medien zufolge nach gut einer Stunde. Beim Gespräch sei es um eine Stärkung der ukrainischen Flugabwehr gegen russische Raketenangriffe gegangen, teilte Selenskyj im Anschluss auf der Plattform X mit. "Der Präsident und ich haben über Lizenzen zur Herstellung von Patriot-Abfangraketen gesprochen."

Berichte über Tote in Einkaufszentrum nach Erdbeben in Japan

Tokio - Bei einem Erdbeben sind am Dienstag in Japan mehrere Menschen ums Leben gekommen. In einem teilweise eingestürzten Einkaufszentrum in der Präfektur Kumamoto werden nach einer Explosion zahlreiche weitere Tote befürchtet, wie die Polizei mitteilte. Das Beben der Stärke 7,1 erschütterte die südjapanische Insel Kyushu. Laut Ministerpräsidentin Sanae Takaichi würde noch das volle Ausmaß der Schäden ermittelt. Allein ein Krankenhaus in Kumamoto meldete mehr als 50 Verletzte.

Teilerfolge bei Waldbränden, aber Sorge wegen Hitze

Bordeaux - Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände blicken die Einsatzkräfte mit Sorge auf eine neue Hitzewelle: Für Frankreich erwarteten die Meteorologen bereits ab Dienstag, für Spanien ab Mittwoch sengende Temperaturen, teils von mehr als 40 Grad. Die Feuerwehr im Südwesten Frankreichs sah sich im Vorfeld der neuen Hitze in der "Offensive" gegen die Flammen, in Spanien konnten die Einsatzkräfte nach den Worten von Regierungschef Pedro S�nchez "Licht am Ende des Tunnels" sehen.

Nach CSD-Anschlag in Berlin Bekennervideo auf Handy gefunden

Berlin - Nach dem Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin hat die Polizei auf dem Handy des Attentäters Abdul B. ein Bekennervideo gefunden. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigte am Dienstag einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Das Video beinhalte unter anderem einen Treueschwur auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Laut "Spiegel" spricht der Mann in dem Video auf Arabisch und zeigt sich verhüllt, es soll sich aber um B. handeln.

Brennerbasistunnel: Durchschlag der Haupttunnelröhren

Brenner/Pfons/Mauls - Beim Megaprojekt Brennerbasistunnel (BBT) kann ein weiterer Erfolg verbucht werden: Am Dienstag um 10.35 Uhr wurden die beiden Haupttunnelröhren unter der Staatsgrenze am Brenner durchbrochen und von Mineuren passiert. Somit sind Österreich und Italien erstmals über die Haupttunnel verbunden. Dies teilte die Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE am Dienstag mit. Mitte September 2025 war dort bereits der Durchschlag des Erkundungsstollens erfolgt.

Netanyahu trifft Trump in Washington

Washington - Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Weißen Haus ist beendet. Das teilte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt nach dem Ende der knapp anderthalbstündigen Begegnung auf der Plattform X mit. Unmittelbar zuvor hatte Trump dort bereits den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen. "Beide Treffen verliefen positiv und produktiv!", schrieb Leavitt.

Freiwillige Zivildienstverlängerung stößt auf geteiltes Echo

Wien - Die von der Regierung geplante, zunächst freiwillige Verlängerung des neunmonatigen Zivildienstes um zwei Monate stößt bei den Trägerorganisationen auf ein geteiltes Echo. Für den Samariterbund ist das "eindeutig zu wenig", er hätte sich einen zwölfmonatigen Zivildienst gewünscht. Grundsätzlich positiv standen hingegen das Rote Kreuz, die Lebenshilfe und die Volkshilfe der Regelung gegenüber. Die Diakonie pochte darauf, dass Zivil- und Wehrdienst gleich lang sein sollten.

Causa Ruck - Vize Wirth sieht keinen Rücktrittsgrund

Wien/Eisenstadt - Der stellvertretende Wirtschaftsbund-Präsident und burgenländische Wirtschaftskammer-Chef Andreas Wirth sieht für Walter Ruck keinen Rücktrittsgrund. Die kolportierten Aussagen des Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten seien nicht bestätigt und Aufnahmen illegal angefertigt worden. In die Angelegenheiten eines anderen Bundeslandes wolle er sich nicht einmischen, erklärte Wirth am Rande eines Pressetermins am Dienstag in Eisenstadt.

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red