Ukrainischer Präsident Selenskyj im Weißen Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag im Weißen Haus empfangen. Das Treffen fand hinter verschlossenen Türen statt und endete US-Medien zufolge nach gut einer Stunde. Beim Gespräch sei es um eine Stärkung der ukrainischen Flugabwehr gegen russische Raketenangriffe gegangen, teilte Selenskyj im Anschluss auf der Plattform X mit. "Der Präsident und ich haben über Lizenzen zur Herstellung von Patriot-Abfangraketen gesprochen."

Berichte über Tote in Einkaufszentrum nach Erdbeben in Japan

Tokio - Bei einem Erdbeben sind am Dienstag in Japan mehrere Menschen ums Leben gekommen. In einem teilweise eingestürzten Einkaufszentrum in der Präfektur Kumamoto werden nach einer Explosion zahlreiche weitere Tote befürchtet, wie die Polizei mitteilte. Das Beben der Stärke 7,1 erschütterte die südjapanische Insel Kyushu. Laut Ministerpräsidentin Sanae Takaichi würde noch das volle Ausmaß der Schäden ermittelt. Allein ein Krankenhaus in Kumamoto meldete mehr als 50 Verletzte.

Teilerfolge bei Waldbränden, Feuer flammen immer wieder auf

Bordeaux/Madrid - Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände blicken die Einsatzkräfte mit Sorge auf eine neue Hitzewelle: Für Frankreich erwarteten die Meteorologen bereits ab Dienstag, für Spanien ab Mittwoch sengende Temperaturen, teils von mehr als 40 Grad. An der französischen Atlantikküste kämpften die Einsatzkräfte gegen zahlreiche wieder aufflammende Feuer. Tagsüber habe es 14 Neuausbrüche der Brände in der Region gegeben, sagte die Präfektin von Bordeaux, Sophie Brocas.

Großeinsatz wegen Waldbrandes im Tiroler Unterland

Scheffau - Ein Waldbrand bei Scheffau am Wilden Kaiser im Tiroler Unterland (Bezirk Kufstein) hat Dienstagnachmittag einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Dichter Rauch war weithin zu sehen, rund 1.000 Quadratmeter in sehr unwegsamem, felsigem Gelände standen laut Medienberichten in Flammen. Löschflüge mit Hubschraubern führten am frühen Abend offenbar zu einem ersten Erfolg, das Feuer breitete sich vorerst nicht weiter aus, hieß es.

Trauerfeier für US-Senator Graham

Washington - Mit lobenden Worten hat US-Präsident Donald Trump an den gestorbenen US-Senators Lindsey Graham erinnert. "Nirgendwo auf der Welt" sei etwas ohne Grahams Meinung geschehen und kein Gesetz sei ohne sein Mitwirken verabschiedet worden, sagte er bei der Trauerfeier über seinen langjährigen Verbündeten, den er als "einen geliebten Freund, einen treuen Bruder, einen hoch angesehenen Staatsmann, eine prägende Figur des US-Senats und ein wahres amerikanisches Original" bezeichnete.

Neuregelung soll Abschiebungen aus den USA beschleunigen

Washington - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Abschiebungen weiter beschleunigen. Eine am Dienstag veröffentlichte Neuregelung soll Asylverfahren verkürzen und könnte fast 445.000 Menschen betreffen, wie das Heimatschutzministerium in Washington mitteilte. Migrationsanwälte befürchten eine Aushöhlung des US-Asylrechts. Das Heimatschutzministerium erklärte, mit dem verkürzten Verfahren solle der Rückstau bei anhängigen Asylanträgen verringert werden.

Netanyahu trifft Trump in Washington

Washington - Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Weißen Haus ist beendet. Das teilte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt am Dienstag nach dem Ende der knapp eineinhalbstündigen Begegnung hinter verschlossenen Türen auf der Plattform X mit. Beide Seiten äußerten sich im Anschluss zufrieden über das Treffen, nachdem es in den vergangenen Monaten deutliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Politikern gegeben hatte.

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red