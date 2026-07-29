Selenskyj: Trump hat uns Patriot-Lizenzen zugesagt

Washington - US-Präsident Donald Trump soll laut ukrainischem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Ukraine die vielfach geforderten Lizenzen zur Herstellung von Patriot-Abfangraketen zugesichert haben. "Er hat zugesagt, uns die Lizenzen zu erteilen", sagte Selenskyj im Interview des Fox-News-Moderators Sean Hannity. Er hofft dadurch, die Produktion der dringend benötigten Abwehrraketen selbst schneller steigern zu können. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.

Zahl der Toten bei Erdbeben in Japan steigt auf 13

Tokio - Nach dem schweren Erdbeben im Südwesten Japans steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Die Behörden hätten 13 Tote bestätigt, gab Ministerpräsidentin Sanae Takaichi am Tag nach dem Beben in der Präfektur Kumamoto auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu bekannt. Möglicherweise seien sogar Dutzende Menschen ums Leben gekommen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf einen Regierungsbeamten.

US-Militär fängt iranische Raketen in Nahost ab

Washington - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen iranischen Angriff mit mehreren ballistischen Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgewehrt. "Alle iranischen Raketen wurden erfolgreich abgefangen", teilte das US-Regionalkommando CENTCOM auf der Plattform X mit. Welches Ziel der Angriff hatte, wurde nicht genannt. Nach Informationen des US-Nachrichtenportals "Axios" flogen die Raketen in Richtung eines US-Stützpunktes in Jordanien.

US-Angriffe gemeinsam mit Saudi-Arabien auf Ziele im Irak

Washington/Riad - Die USA und Saudi-Arabien haben gemeinsame Angriffe auf Ziele im Irak ausgeführt. Diese hätten sich gegen "mit dem Iran verbündete Terroristen" gerichtet, erklärte Dienstagabend das zuständige US-Regionalkommando CENTCOM. Die Milizen hätten in den vergangenen Tagen mehr als zwei Dutzend Drohnenangriffe ausgeführt. Die Milizen im Irak seien von den iranischen Revolutionsgarden "angewiesen" worden, "US-Streitkräfte und die saudische Energieinfrastruktur anzugreifen".

Teilerfolge bei Waldbränden, Feuer flammen immer wieder auf

Bordeaux/Madrid - Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände blicken die Einsatzkräfte mit Sorge auf eine neue Hitzewelle: Für Frankreich erwarteten die Meteorologen bereits ab Dienstag, für Spanien ab Mittwoch sengende Temperaturen, teils von mehr als 40 Grad. An der französischen Atlantikküste kämpften die Einsatzkräfte gegen zahlreiche wieder aufflammende Feuer. Tagsüber habe es 14 Neuausbrüche der Brände in der Region gegeben, sagte die Präfektin von Bordeaux, Sophie Brocas.

Mehr als 1.000 Experten fordern KI-Bremsmechanismus

San Francisco - Mehr als 1.000 Mitarbeiter führender KI-Entwicklerfirmen sprechen sich dafür aus, die Voraussetzungen zum Bremsen des Fortschritts bei Künstlicher Intelligenz zu schaffen. Sie warnen vor einem Kontrollverlust und appellieren an Washington, sich an internationalen Bemühungen für technische und Regulierungsmaßnahmen zur Steuerung des Entwicklungstempos zu beteiligen. Der Brief folgt auf einen Zwischenfall, bei dem sich KI eigenständig Zugang zum offenen Internet verschaffte.

Hitzewelle bringt wieder hohe Waldbrandgefahr in Österreich

Wien - Nach einer kurzen Entspannung bringt die prognostizierte neue Hitzewelle wieder eine erhöhte Waldbrandgefahr für Österreich. Nach den aktuellen Risikokarten des Umweltministeriums konzentrieren sich Gebiete mit hoher Gefährdung auf das östliche Niederösterreich, Teile Kärntens sowie inneralpine Trockentäler Tirols. Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) appellierte: "Mehr als acht von zehn Bränden werden durch menschliches Verhalten verursacht und sind damit vermeidbar."

Großeinsatz wegen Waldbrandes im Tiroler Unterland

Scheffau - Ein Waldbrand bei Scheffau am Wilden Kaiser im Tiroler Unterland (Bezirk Kufstein) hat Dienstagnachmittag einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Dichter Rauch war weithin zu sehen, rund 1.000 Quadratmeter in sehr unwegsamem, felsigem Gelände standen laut Medienberichten in Flammen. Löschflüge mit Hubschraubern führten am frühen Abend offenbar zu einem ersten Erfolg, das Feuer breitete sich vorerst nicht weiter aus, hieß es.

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red