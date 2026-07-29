Mindestens 13 Tote nach Erdbeben in Japan

Tokio - Nach dem schweren Erdbeben im Südwesten Japans steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Die Behörden hätten 13 Tote bestätigt, gab Ministerpräsidentin Sanae Takaichi am Tag nach dem Beben in der Präfektur Kumamoto auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu bekannt. Möglicherweise seien sogar Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Durch das Beben der Stärke 7,1 vom Dienstagnachmittag wurden Gebäude und Straßen teils stark beschädigt, Dutzende Menschen erlitten Verletzungen.

Selenskyj: Trump hat uns Patriot-Lizenzen zugesagt

Washington - US-Präsident Donald Trump soll laut ukrainischem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Ukraine die vielfach geforderten Lizenzen zur Herstellung von Patriot-Abfangraketen zugesichert haben. "Er hat zugesagt, uns die Lizenzen zu erteilen", sagte Selenskyj im Interview des Fox-News-Moderators Sean Hannity. Er hofft dadurch, die Produktion der dringend benötigten Abwehrraketen selbst schneller steigern zu können. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.

US-Militär fängt iranische Raketen in Nahost ab

Washington - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen iranischen Angriff mit mehreren ballistischen Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgewehrt. "Alle iranischen Raketen wurden erfolgreich abgefangen", teilte das US-Regionalkommando CENTCOM auf der Plattform X mit. Welches Ziel der Angriff hatte, wurde nicht genannt. Nach Informationen des US-Nachrichtenportals "Axios" flogen die Raketen in Richtung eines US-Stützpunktes in Jordanien.

Offenbar Tote bei US-Angriffen mit Saudi-Arabien im Irak

Washington/Riad - Bei den gemeinsamen Luftangriffen der USA und Saudi-Arabiens auf Ziele im Irak sind nach Angaben einer inzwischen in die irakische Armee eingegliederten früheren pro-iranischen Miliz mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Die Hashd al-Shaabi erklärte am Mittwoch, dass mehrere ihrer "offiziellen Hauptquartiere" in verschiedenen Regionen des Landes angegriffen worden seien. "Diese Angriffe führten zum Märtyrertod mehrerer Menschen und verletzten weitere Personen."

Ein Toter, sieben Verletzte bei Verkehrsunfall in Salzburg

Piesendorf - Beim Zusammenstoß zweier Kleinbusse auf der Mittersiller Straße (B168) in Piesendorf (Pinzgau) ist am Dienstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Sieben Insassen wurden verletzt - zwei davon so schwer, dass sie mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Schwarzach und Salzburg transportiert werden mussten. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Bei dem Toten dürfte es sich um einen Einheimischen handeln, der zweite Wagen soll mit Touristen besetzt gewesen sein.

Waldbrände auf Paros: Mehrere Dörfer evakuiert

Athen - Auf der bei Urlaubern beliebten griechischen Ägäis-Insel Paros kämpfen Feuerwehrleute seit Stunden gegen einen großen Waldbrand. Mehrere Ortschaften wurden wegen der vorrückenden Flammenfront evakuiert, Bewohner sollten laut Medienberichten auf Geheiß der Rettungskräfte an die Strände flüchten. Die Feuerwehr auf der Kykladen-Insel ist laut der Zeitung "Proto Thema" seit Dienstag mit Dutzenden Kräften im Dauereinsatz und forderte Unterstützung an.

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red