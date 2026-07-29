BMW baut weltweit 8.000 Jobs in Verwaltung ab

München/Steyr - Jetzt also auch BMW: Als letzter deutscher Autokonzern legen die Münchner ein großes Stellenabbauprogramm auf. Weltweit sollen rund 8.000 Jobs wegfallen, wie Medien unter Berufung auf Unternehmenskreise am Mittwoch berichteten. Auf APA-Anfrage hieß es von BMW in Österreich, dass das Werk in Steyr nicht von einem Abbau betroffen sei. Generell seien keine Werke in Deutschland oder Österreich betroffen, der Abbau finde in der Verwaltung statt.

US-Militär fängt iranische Raketen in Nahost ab

Washington - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen iranischen Angriff mit mehreren ballistischen Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgewehrt. "Alle iranischen Raketen wurden erfolgreich abgefangen", teilte das US-Regionalkommando CENTCOM auf der Plattform X mit. Welches Ziel der Angriff hatte, wurde nicht genannt. Nach Informationen des US-Nachrichtenportals "Axios" flogen die Raketen in Richtung eines US-Stützpunktes in Jordanien.

Tote bei US-Angriffen mit Saudi-Arabien im Irak

Washington/Riad - Bei den Luftangriffen der USA und Saudi-Arabiens sind nach Angaben der vom Iran unterstützten irakischen Miliz 20 ihrer Mitglieder getötet worden. 32 Menschen seien bei den Angriffen auf mehrere Stützpunkte im Irak verletzt. Die Hashd al-Shaabi erklärte am Mittwoch, dass mehrere ihrer "offiziellen Hauptquartiere" in verschiedenen Regionen des Landes angegriffen worden seien. "Diese Angriffe führten zum Märtyrertod mehrerer Menschen und verletzten weitere Personen."

Social-Media-Altersnachweis kommt auch für Pornoseiten

Wien - Der für Social-Media-Plattformen mit süchtigmachenden Inhalten von der Regierung verkündete verpflichtende Altersnachweis wird auch von Pornoseiten angewandt werden müssen. Das berichtete das Magazin "Profil" am Dienstagabend online unter Berufung auf das Medienministerium. In Sozialen Netzwerken muss ein Tool zur Altersverifikation übermitteln, dass die Nutzerin oder der Nutzer 14 Jahre oder älter ist, auf Videoplattformen mit pornografischen Inhalten sind es 18 Jahre.

SOS Kinderdorf beginnt mit Umsetzung von Reformen

Wien - SOS-Kinderdorf beginnt mit der Umsetzung der Empfehlungen, die eine nach publik gewordenen Missständen an mehreren Standorten eingesetzte Reformkommission erarbeitet hat. Es handle sich um einen "ersten Schritt", hieß es am Mittwochmittag gegenüber der APA. Der Bericht sei "ein Arbeitsauftrag", stellte Carolin Porcham, Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf, in einer Aussendung fest: "Die Empfehlungen der Reformkommission sind für uns keine Liste einzelner Maßnahmen."

Mindestens 18 Tote und viele Schäden nach Erdbeben in Japan

Tokio - Einen Tag nach dem schweren Erdbeben im Südwesten Japans ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 18 gestiegen. Die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi sprach am Mittwoch in Tokio zunächst von 13 Todesopfern. Es seien zudem "umfangreiche Schäden" gemeldet worden, darunter eingestürzte Gebäude, Brände und Schäden an Straßen. Später meldeten die Behörden in der Stadt Yatsushiro fünf weitere Todesopfer in einer Papierfabrik.

Österreich mit neuem Ärzterekord

Wien - Die österreichische Ärzteschaft wird zunehmend von Frauen geprägt. Herrschte 2024 noch mehr oder weniger Gleichstand, waren Ende 2025 laut der am Mittwoch präsentierten Jahresstatistik schon 400 Frauen mehr Mitglieder der Ärztekammer als Männer. Insgesamt wurde mit 51.501 Ärzten in Österreich ein Höchststand erreicht. Dennoch warnt die Ärztekammer vor einem möglichen Mangel.

Rückruf von Babynahrung: Vorarlberger Familie klagt Nestl?

Vevey/Bregenz - Eine Familie aus Dornbirn hat wegen potenziell verunreinigter BEBA-Pre-Säuglingsnahrung Klage gegen den Nestl?-Konzern eingebracht. Wie die "Vorarlberger Nachrichten" ("VN") am Mittwoch berichteten, handelt es sich um den ersten österreichischen Zivilprozess rundum Anfang 2026 zurückgerufene Säuglingsnahrung. Das Kleinkind der Familie hatte Ende 2025 mehrere Wochen mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen, nachdem es mit der Babynahrung gefüttert worden war.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red