Bauer: Ohne Verlängerung fehlen ab 2040 4.000 Zivildiener

Wien - Die für den Zivildienst zuständige Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat sich am Mittwoch für eine Verlängerung stark gemacht und die Wehrdienstreform verteidigt. Gibt es keine Verlängerung, würden ab 2040 aufgrund sinkender Geburtenraten jährlich 4.000 Zivildiener fehlen, sagte sie bei einer Pressekonferenz mit dem Roten Kreuz. Die Klausel, nach der der Zivildienst für alle verlängert wird, wenn es zu wenige Grundwehrdiener gibt, könnte schon nach einem Jahr schlagend werden.

BMW baut weltweit 8.000 Jobs in Verwaltung ab

München/Steyr - Jetzt also auch BMW: Als letzter deutscher Autokonzern legen die Münchner ein großes Stellenabbauprogramm auf. Weltweit sollen rund 8.000 Jobs wegfallen, wie Medien unter Berufung auf Unternehmenskreise am Mittwoch berichteten. Auf APA-Anfrage hieß es von BMW in Österreich, dass das Werk in Steyr nicht von einem Abbau betroffen sei. Generell seien keine Werke in Deutschland oder Österreich betroffen, der Abbau finde in der Verwaltung statt.

Sorge wegen Hitze und Wind in Frankreichs Waldbrandgebiet

Bordeaux/Madrid/Paros - Während sich in Spanien die Waldbrandsituation langsam zu entspannen scheint, bereiten Hitze, Wind und Trockenheit den Einsatzkräften an der südwestfranzösischen Atlantikküste große Probleme. Die Feuerwehr in dem Waldbrandgebiet bei Bordeaux setzte am Mittwoch alles daran, eine erneute Ausbreitung der Feuer zu verhindern. Temperaturen von bis zu 41 Grad, sinkende Luftfeuchtigkeit und Windstöße von bis zu 45 km/h könnten die Flammen wieder unkontrolliert anfachen.

Österreich mit neuem Ärzterekord

Wien - Die österreichische Ärzteschaft wird zunehmend von Frauen geprägt. Herrschte 2024 noch mehr oder weniger Gleichstand, waren Ende 2025 laut der am Mittwoch präsentierten Jahresstatistik schon 400 Frauen mehr Mitglieder der Ärztekammer als Männer. Insgesamt wurde mit 51.501 Ärzten in Österreich ein Höchststand erreicht. Dennoch warnt die Ärztekammer vor einem möglichen Mangel.

SOS Kinderdorf beginnt mit Umsetzung von Reformen

Wien - SOS-Kinderdorf beginnt mit der Umsetzung der Empfehlungen, die eine nach publik gewordenen Missständen an mehreren Standorten eingesetzte Reformkommission erarbeitet hat. Es handle sich um einen "ersten Schritt", hieß es am Mittwochmittag gegenüber der APA. Der Bericht sei "ein Arbeitsauftrag", stellte Carolin Porcham, Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf, in einer Aussendung fest: "Die Empfehlungen der Reformkommission sind für uns keine Liste einzelner Maßnahmen."

Causa Ruck: WK-Landeskammern stellen sich hinter Schultz

Wien - Die Präsidenten der Landeskammern haben in einer gemeinsamen Erklärung ihre Unterstützung für WKÖ-Präsidentin Martha Schultz in der Causa Ruck betont. Von einem "kolportierten internen Machtkampf" könne keine Rede sein: "Wir stehen uneingeschränkt hinter unserer Präsidentin Martha Schultz", hieß es in der Erklärung, die der APA über die Wirtschaftskammer Vorarlberg zuging. Die mutmaßlichen Aussagen Rucks seien Sache der WKW, belasteten inzwischen aber die ganze Organisation.

Social-Media-Altersnachweis kommt auch für Pornoseiten

Wien - Der für Social-Media-Plattformen mit süchtigmachenden Inhalten von der Regierung verkündete verpflichtende Altersnachweis wird auch von Pornoseiten angewandt werden müssen. Das berichtete das Magazin "Profil" am Dienstagabend online unter Berufung auf das Medienministerium. In Sozialen Netzwerken muss ein Tool zur Altersverifikation übermitteln, dass die Nutzerin oder der Nutzer 14 Jahre oder älter ist, auf Videoplattformen mit pornografischen Inhalten sind es 18 Jahre.

Hattmannsdorfer: Drei weitere Schritte für EABG-Umsetzung

Wien - Um die im Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) vorgesehene Neugestaltung der Energieinfrastruktur in Österreich umzusetzen, stehen drei weitere Schritte auf dem Programm. Das seien die Aufforderung an alle Netzbetreiber, ihre Netz- und Trassenplanungen zu übermitteln, eine Speicherstudie für Österreich sowie eine Potenzialanalyse zu den bestehenden Wasserkraft- und Pumpspeicherkraftwerken, sagte Minister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Mittwoch in Wien.

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red