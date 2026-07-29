Bauer: Ohne Verlängerung fehlen ab 2040 4.000 Zivildiener

Wien - Die für den Zivildienst zuständige Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat sich am Mittwoch für eine Verlängerung stark gemacht und die Wehrdienstreform verteidigt. Gibt es keine Verlängerung, würden ab 2040 aufgrund sinkender Geburtenraten jährlich 4.000 Zivildiener fehlen, sagte sie bei einer Pressekonferenz mit dem Roten Kreuz. Die Klausel, nach der der Zivildienst für alle verlängert wird, wenn es zu wenige Grundwehrdiener gibt, könnte schon nach einem Jahr schlagend werden.

Selenskyj stellt Besuch von Witkoff in Kiew in Aussicht

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt einen baldigen Besuch der US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner in Aussicht. Es sei möglich, dass Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump in den kommenden zwei Wochen zu Beratungen nach Kiew kommen, sagte er am Mittwoch dem US-Nachrichtenportal "Axios". Die Vermittler waren seit Kriegsbeginn noch nicht in der Ukraine, während Witkoff als Sondergesandter bereits siebenmal in Russland war.

SOS Kinderdorf beginnt mit Umsetzung von Reformen

Wien - SOS-Kinderdorf beginnt mit der Umsetzung der Empfehlungen, die eine nach publik gewordenen Missständen an mehreren Standorten eingesetzte Reformkommission erarbeitet hat. Es handle sich um einen "ersten Schritt", hieß es am Mittwochmittag gegenüber der APA. Der Bericht sei "ein Arbeitsauftrag", stellte Carolin Porcham, Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf, in einer Aussendung fest: "Die Empfehlungen der Reformkommission sind für uns keine Liste einzelner Maßnahmen."

Visa übertrifft Erwartungen und streicht rund 2.600 Jobs

Foster City (Kalifornien) - Visa hat im dritten Quartal dank robuster Konsumausgaben und einer starken Reisenachfrage die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der weltgrößte Zahlungsabwickler steigerte den Nettoumsatz um 14 Prozent auf 11,63 Mrd. Dollar, wie der US-Konzern mitteilte. Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt mit 11,39 Mrd. Dollar gerechnet. Der bereinigte Nettogewinn kletterte um 8 Prozent auf 6,3 Mrd. Dollar oder 3,32 Dollar je Aktie und lag damit ebenfalls über den Prognosen.

Asbest: Zweite Messreihe im Burgenland abgeschlossen

Eisenstadt - Die Taskforce des Landes Burgenland hat ihre zweite Messreihe zur Asbestbelastung in der Luft abgeschlossen. Die Ergebnisse werden nun nach und nach auf der Homepage des Landes veröffentlicht, teilte das Landesmedienservice am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Der bisher höchste Wert wurde mit rund 13.000 Fasern pro Kubikmeter Luft im Mai in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) gemessen. Dort wurden Maßnahmen gesetzt und danach keine erhöhten Werte mehr festgestellt, hieß es.

Aufregung um Strasser-Geburtstagsfeier im Innenministerium

Wien - Ein vom Innenministerium ausgerichtetes und bezahltes Geburtstagsfest für dessen ehemaligen Hausherren und späteren EU-Parlamentarier, Ernst Strasser, sorgt für Aufregung bei FPÖ und NEOS. Wie eine parlamentarische Anfrage der FPÖ zeigt, über die der "Standard" berichtet, kostete das Fest am 29. April 2026 den Steuerzahler knappe 9.000 Euro. 77 Personen seien eingeladen gewesen, 61 gekommen.

Frei zum Chef der deutschen Unionsfraktion gewählt

Berlin - Der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei ist zum neuen Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Deutschland gewählt worden. Er erhielt in der Sondersitzung der Fraktion am Mittwoch nach Teilnehmerangaben 91,9 Prozent der Stimmen. Frei ist damit Nachfolger des in der Debatte um eine Leihmutterschaft in den USA zurückgetretenen CDU-Politikers Jens Spahn.

Goldene Mini-Mozarts in Salzburg beliebtes Diebesgut

Salzburg - Am 15. Juli wurden im Salzburger Mirabellgarten 230 goldfarbene, 50 Zentimeter große Mozart-Figuren aus Kunststoff ausgestellt. Ob die Skulptureninstallation des deutschen Konzeptkünstlers Ottmar Hörl tatsächlich wie geplant bis 30. August zu sehen sein wird, ist jedoch fraglich. Wie die Internationale Stiftung Mozarteum als Auftraggeber des Kunstwerks am Mittwoch der APA mitteilte, wurden bereits weit über 80 der Figuren gestohlen. Ganz überraschend komme das aber nicht.

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red