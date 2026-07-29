Bauer: Ohne Verlängerung fehlen ab 2040 4.000 Zivildiener

Wien - Die für den Zivildienst zuständige Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat sich am Mittwoch für eine Verlängerung stark gemacht und die Wehrdienstreform verteidigt. Gibt es keine Verlängerung, würden ab 2040 aufgrund sinkender Geburtenraten jährlich 4.000 Zivildiener fehlen, sagte sie bei einer Pressekonferenz mit dem Roten Kreuz. Die Klausel, nach der der Zivildienst für alle verlängert wird, wenn es zu wenige Grundwehrdiener gibt, könnte schon nach einem Jahr schlagend werden.

Tote bei US-Angriffen mit Saudi-Arabien im Irak

Washington/Riad - Bei den Luftangriffen der USA und Saudi-Arabiens sind nach Angaben der vom Iran unterstützten irakischen Miliz 20 ihrer Mitglieder getötet worden. 32 Menschen seien bei den Angriffen auf mehrere Stützpunkte im Irak verletzt. Die Hashd al-Shaabi erklärte am Mittwoch, dass mehrere ihrer "offiziellen Hauptquartiere" in verschiedenen Regionen des Landes angegriffen worden seien. "Diese Angriffe führten zum Märtyrertod mehrerer Menschen und verletzten weitere Personen."

Einsatz nach Waldbrand im Tiroler Unterland beendet

Kufstein - Der Großeinsatz infolge des am Dienstag ausgebrochenen Waldbrandes im Gaisbachtal im Gemeindegebiet von Kufstein in Tirol ist Mittwochnachmittag beendet worden. Gegen 16.00 Uhr habe man "Brand aus" geben können, sagte Alexander Schulz von der Feuerwehr Scheffau zur APA. Zuvor war noch ein Kontroll-Drohnenflug durchgeführt worden. Das Ergebnis: Es waren keine Glutnester mehr vorhanden. 8.000 Quadratmeter an Fläche waren betroffen gewesen.

Selenskyj stellt Besuch von Witkoff in Kiew in Aussicht

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt einen baldigen Besuch der US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner in Aussicht. Es sei möglich, dass Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump in den kommenden zwei Wochen zu Beratungen nach Kiew kommen, sagte er am Mittwoch dem US-Nachrichtenportal "Axios". Die Vermittler waren seit Kriegsbeginn noch nicht in der Ukraine, während Witkoff als Sondergesandter bereits siebenmal in Russland war.

RBI gewinnt Kampf um Addiko-Übernahme

Wien - Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat den Kampf um die Übernahme der Addiko Bank gewonnen. Nach Ablauf der Annahmefrist haben die Aktionärinnen und Aktionäre der Bank 56,16 Prozent ihrer Aktien angedient, wie die RBI Mittwochnachmittag mitteilte. Damit wurde die von der RBI gesetzte Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent überschritten. Trotz eines preislich deutlich höheren Angebots muss sich der slowenische Konkurrent Nova Ljubljanska banka (NLB) nun geschlagen geben.

Aufregung um Strasser-Geburtstagsfeier im Innenministerium

Wien - Ein vom Innenministerium ausgerichtetes und bezahltes Geburtstagsfest für dessen ehemaligen Hausherren und späteren EU-Parlamentarier, Ernst Strasser, sorgt für Aufregung bei FPÖ und NEOS. Wie eine parlamentarische Anfrage der FPÖ zeigt, über die der "Standard" berichtet, kostete das Fest am 29. April 2026 den Steuerzahler knappe 9.000 Euro. 77 Personen seien eingeladen gewesen, 61 gekommen.

Visa übertrifft Erwartungen und streicht rund 2.600 Jobs

Foster City (Kalifornien) - Visa hat im dritten Quartal dank robuster Konsumausgaben und einer starken Reisenachfrage die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der weltgrößte Zahlungsabwickler steigerte den Nettoumsatz um 14 Prozent auf 11,63 Mrd. Dollar, wie der US-Konzern mitteilte. Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt mit 11,39 Mrd. Dollar gerechnet. Der bereinigte Nettogewinn kletterte um 8 Prozent auf 6,3 Mrd. Dollar oder 3,32 Dollar je Aktie und lag damit ebenfalls über den Prognosen.

Asbest: Zweite Messreihe im Burgenland abgeschlossen

Eisenstadt - Die Taskforce des Landes Burgenland hat ihre zweite Messreihe zur Asbestbelastung in der Luft abgeschlossen. Die Ergebnisse werden nun nach und nach auf der Homepage des Landes veröffentlicht, teilte das Landesmedienservice am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Der bisher höchste Wert wurde mit rund 13.000 Fasern pro Kubikmeter Luft im Mai in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) gemessen. Dort wurden Maßnahmen gesetzt und danach keine erhöhten Werte mehr festgestellt, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red