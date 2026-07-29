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29.07.2026 22:30:00
APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K
Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem drohenden "massiven" russischen Luftangriff in der Nacht auf Donnerstag gewarnt. "Die Russen haben vor einigen Tagen einen massiven Angriff vorbereitet, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff heute Nacht ausgeführt wird", schrieb Selenskyj am Mittwochabend im Kurzbotschaftendienst X. Er rief die Bevölkerung im ganzen Land auf, auf einen möglichen Luftalarm zu achten.
Tote bei US-Angriffen mit Saudi-Arabien im Irak
Washington/Riad - Bei den Luftangriffen der USA und Saudi-Arabiens sind nach Angaben der vom Iran unterstützten irakischen Miliz 20 ihrer Mitglieder getötet worden. 32 Menschen seien bei den Angriffen auf mehrere Stützpunkte im Irak verletzt. Die Hashd al-Shaabi erklärte am Mittwoch, dass mehrere ihrer "offiziellen Hauptquartiere" in verschiedenen Regionen des Landes angegriffen worden seien. "Diese Angriffe führten zum Märtyrertod mehrerer Menschen und verletzten weitere Personen."
US-Notenbank lässt Leitzinsen wie erwartet unverändert
Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins wie erwartet ein weiteres Mal unverändert. Der Zentralbankrat stimmte am Mittwoch mit neun zu drei Stimmen für eine erneute Zinspause. Damit bleibt die Spanne zum fünften Mal in Folge in diesem Jahr bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Die drei Abweichler sprachen sich dabei für eine Zinserhöhung um einen Schritt (25 Basispunkte) aus.
UNO-Sicherheitsrat: Erste Abstimmung über Guterres-Nachfolge
New York - Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beginnt am Donnerstag der mehrstufige Auswahlprozess für den Posten des UNO-Generalsekretärs. Vier Frauen und drei Männer bewerben sich um die Nachfolge des Portugiesen Ant�nio Guterres, der den Spitzenposten nach zehn Jahren abgibt. Die Abstimmungen im UN-Sicherheitsrat erfolgen geheim und traditionell in mehreren Runden. Vetomächte wie die USA, China und Russland können Bewerber blockieren.
UNO nennt Ebola-Ausbreitung in DR Kongo dramatisch
Kinshasa/Bunia/Kampala - Angesichts des sich weiter ausbreitenden Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo rufen Experten der Vereinten Nationen zu einer massiven Ausweitung der Hilfsmaßnahmen auf. "Die Zahl der Fälle steigt exponentiell an und verdoppelt sich alle 20 Tage. Dies ist ein weitaus schnelleres Wachstum als der Ausbau unserer Hilfsmaßnahmen", sagte Julien Harneis, UNO-Ebola-Koordinator.
Causa Ruck - Medienberichte über weitere Gesprächsteilnehmer
Wien - Die Causa rund um den Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien (WKW), Walter Ruck, ist seit Mittwoch um eine Posse reicher. Der TV-Sender oe24 hat am Vormittag Audiopassagen sowie die Namen der Teilnehmer an jenem Gespräch veröffentlicht, das die Affäre ins Rollen gebracht hatte. Der Fernsehsender mutmaßte darüber, welche Person hinter dem Leak stecken könnte, was der Genannte gegenüber der APA klar zurückwies. Sein Anwalt prüft nun medienrechtliche Schritte gegen den Sender.
Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.
red
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Börse aktuell - Live TickerBilanzflut: US-Börsen klettern -- ATX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen steigen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.