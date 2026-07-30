Nach Selenskyj-Warnung Explosionen und Toter in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Nur wenige Stunden nach der Warnung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor einem drohenden "massiven" russischen Angriff ist in Kiew Luftalarm ausgelöst worden. Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete in der Nacht auf Donnerstag von mehreren Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt. Dabei wurde laut offiziellen Angaben mindestens ein Mensch getötet. Die Ukraine griff indes wieder den russischen Online-Händler Wildberries an.

"Gravierende Mängel" - Kritik an Konzept für "Auszeit-WG"

Wien - Nach dem Start der Wiener "Auszeit-WG" für Intensivtäter unter 14 Jahren attestiert der renommierte forensische Kinder- und Jugendpsychiater Patrick Frottier einem Konzeptpapier des Trägervereins "gravierende fachliche Mängel". Es entspräche "nicht einmal im Ansatz einem Konzept für eine Einrichtung mit dieser Tragweite", so Frottier, der das Papier auf APA-Anfrage unter die Lupe nahm. Ein ähnliches Fazit fällte der Österreichische Berufsverband der Sozialen Arbeit (OBDS).

USA greifen erstmals seit fast einer Woche Iran an

Washington/Teheran - Erstmals seit fast einer Woche hat die US-Armee nach eigenen Angaben wieder Ziele im Iran angegriffen. Damit solle eine "kraftvolle" Antwort auf iranische Angriffsversuche auf US-Stützpunkte in der Region gegeben werden, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X mit. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit "harten" Vergeltungsangriffen auf den Iran gedroht.

Bundespräsident muss in der Hofburg übersiedeln

Wien - Ab dem kommenden Jahr werden die Leitungen im Leopoldinischen Trakt der Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg saniert. Betroffen sind davon auch das bekannte Maria-Theresienzimmer mit der Tapetentür sowie die Arbeitsräumlichkeiten von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, bestätigte man in der Präsidentschaftskanzlei Informationen der APA. Van der Bellen wird in dieser Zeit auf andere Räume in der Präsidentschaftskanzlei ausweichen.

Abhebelimit bei hunderten Bankomaten auf 200 Euro gesenkt

Wien - Österreicher gelten als besonders Cash-affin. Sogar ein Gesetz zur Annahmepflicht von Bargeld oder Cash im Verfassungsrang ist wiederholt Thema. Doch einzelne Bankomaten spucken plötzlich pro Behebung nicht mehr wie gewohnt bis zu 400, sondern beispielsweise nur mehr 200 Euro aus - es geht um hunderte Geräte österreichweit, bestätigt die Nationalbank der APA "teilweise niedrigere Abhebelimits". Um an 400 Euro zu kommen, muss man gegebenenfalls mehrfach hintereinander abheben.

UNO-Sicherheitsrat: Erste Abstimmung über Guterres-Nachfolge

New York - Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beginnt am Donnerstag der mehrstufige Auswahlprozess für den Posten des UNO-Generalsekretärs. Vier Frauen und drei Männer bewerben sich um die Nachfolge des Portugiesen Ant�nio Guterres, der den Spitzenposten nach zehn Jahren abgibt. Die Abstimmungen im UN-Sicherheitsrat erfolgen geheim und traditionell in mehreren Runden. Vetomächte wie die USA, China und Russland können Bewerber blockieren.

Muren nach Unwettern im Tiroler Sölden, Alarm ausgelöst

Sölden/Vent - Schwere Unwetter haben Mittwochabend in Sölden im Tiroler Ötztal (Bezirk Imst) zu Murenabgängen geführt. Bei den sogenannten Rofenhöfen nahe des Ortsteils Vent verlegte eine Mure offenbar eine Straße, rund 30 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden, sagte Bürgermeister Ernst Schöpf zur APA. Man verzeichne Sachschäden, verletzt wurde hingegen niemand. Indes waren für die Gemeinde kurzzeitig AT-Alert sowie Zivilschutzalarm ausgelöst worden.

US-Notenbank lässt Leitzinsen wie erwartet unverändert

Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins wie erwartet ein weiteres Mal unverändert. Der Zentralbankrat stimmte am Mittwoch mit neun zu drei Stimmen für eine erneute Zinspause. Damit bleibt die Spanne zum fünften Mal in Folge in diesem Jahr bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Die drei Abweichler sprachen sich dabei für eine Zinserhöhung um einen Schritt (25 Basispunkte) aus.

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red