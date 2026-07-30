Wiener Wirtschaftskammerchef Walter Ruck zurückgetreten

Wien - Der zuletzt wegen umstrittener Aussagen in einem publik gewordenen Privatgespräch unter Druck geratene Chef der Wiener Wirtschaftskammer (WKW) und des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes, Walter Ruck, ist zurückgetreten. Die bisherige WKW-Vizepräsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits wird an seine Stelle an der Spitze von WKW und Wirtschaftsbund Wien treten, teilte der Wirtschaftsbund in einer Aussendung mit.

Vier Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Khan Younis/Jerusalem - Trotz der geltenden Waffenruhe haben neue israelische Angriffe im Gazastreifen mindestens vier Menschen getötet. In Khan Younis habe ein Luftangriff einen Mann und ein achtjähriges Mädchen getötet, meldete die örtliche Gesundheitsbehörde am Donnerstag. Zudem habe eine Rakete in Al-Bureij ein 18 Monate altes Kind getötet und mindestens acht Menschen verletzt. Außerdem hätte israelischer Beschuss in der Nähe von Gaza-Stadt einen Menschen getötet und zehn verletzt.

USA greifen erstmals seit fast einer Woche Iran an

Washington/Teheran/Amman - Erstmals seit fast einer Woche hat die US-Armee wieder Ziele im Iran angegriffen. Es sei "erfolgreich eine massive Angriffswelle gegen den Iran abgeschlossen" worden, erklärte das zuständige US-Regionalkommando CENTCOM am Mittwoch (Ortszeit). Die Angriffe seien "als Reaktion" auf die "versuchten Raketenangriffe auf US-Truppen" zuvor in der Region erfolgt. Daraufhin meldeten Jordanien und Kuwait erneut iranische Angriffe, in Kuwait starb eine Person.

Zahl der Opfer durch Beben in Japan auf 34 gestiegen

Tokio - Die Zahl der Opfer durch das schwere Erdbeben im Südwesten Japans ist auf mindestens 34 gestiegen. Sieben Tote seien aus einem teilweise eingestürzten Einkaufszentrum in der Stadt Kashima geborgen worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde der Region Kumamoto am Donnerstag mit. Zudem seien in einer Papierfabrik in der Stadt Yatsushiro acht Menschen ums Leben gekommen. Fünf Menschen befanden sich der Behörde zufolge nach dem Beben vom Dienstag noch in Lebensgefahr.

Aufräumarbeiten nach Murenabgängen im Tiroler Sölden

Sölden/Vent/St. Leonhard im Pitztal - Nach den Murenabgängen infolge kurzer, schwerer Unwetter im Tiroler Tourismusort Sölden im hinteren Ötztal Mittwochabend sind die Aufräumarbeiten am Donnerstag in vollem Gange gewesen. Besonders betroffen war der Ortsteil Vent. Bei den Rofenhöfen war eine große Mure abgegangen, rund 30 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. Indes rückte ein Klärwerk nördlich der Gemeinde in den Fokus: Schlamm, Geröll und Steine rutschten auf dieses ab. Verletzt wurde niemand.

Spanien hebt nationalen Notstand nach Waldbränden auf

Bordeaux - Nach Erfolgen im Kampf gegen die Waldbrände in Spanien hat Regierungschef Pedro S?nchez den nationalen Notstand wieder aufgehoben. S?nchez verkündete die Entscheidung am Donnerstag nach einer Sitzung mit den Verantwortlichen in den Regionen. Die Behörden hatten zuvor mitgeteilt, im Waldbrandgebiet nahe der Hauptstadt Madrid gebe es "kaum noch Flammen", ein weiteres Feuer in der Region Avila sei stabilisiert.

Gastpatienten-Klage aus NÖ am Handelsgericht abgewiesen

Wien/St. Pölten - Die vom Land Niederösterreich unterstützte Klage im Gastpatientenstreit gegen das zur Stadt Wien gehörende Krankenhaus Speising ist am Donnerstag am Handelsgericht abgewiesen worden. Der Richter sah die in einem Schadenersatzprozess erforderliche Rechtswidrigkeit und das Verschulden der beklagten Partei nicht gegeben. Der Rechtsvertreter des vom Land Niederösterreich unterstützten Gastpatienten meldete Berufung an.

Hitzewelle hat vor allem Osten Österreichs im Griff

Wien - Die neue Hitzewelle hat in den kommenden Tagen insbesondere den Osten Österreichs fest im Griff. Vor allem am Freitag und am Samstag klettern die Temperaturen hier auf bis zu 39 Grad. Am Sonntag werden dann von den Expertinnen und Experten der Geosphere Austria in weiten Teilen des Landes Niederschläge und Gewitter prognostiziert. Am Dienstag könnten dann - wiederum im Osten des Landes - 40 Grad erreicht werden.

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red