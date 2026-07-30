Wiener Wirtschaftskammerchef Walter Ruck zurückgetreten

Wien - Der zuletzt wegen umstrittener Aussagen in einem publik gewordenen Privatgespräch unter Druck geratene Chef der Wiener Wirtschaftskammer (WKW) und des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes, Walter Ruck, ist zurückgetreten. Die bisherige WKW-Vizepräsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits wird an seine Stelle an der Spitze von WKW und Wirtschaftsbund Wien treten, teilte der Wirtschaftsbund in einer Aussendung mit.

Mehr als 1.500 Migranten erreichen spanische Exklave Ceuta

Madrid/Ceuta - Nach der Ankunft von mehr als 1.500 Migranten binnen weniger Tage sind die Aufnahmeeinrichtungen in der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika überfüllt. Das erklärte Regionalpräsident Juan Jes�s Vivas. Hunderte weitere Menschen gelangten am Donnerstag in das an Marokko grenzende Gebiet, mindestens neun Menschen ertranken bei dem Versuch, bis zur spanischen Exklave zu schwimmen. Die Regierung in Madrid kündigte unterdessen die Entsendung von Soldaten an.

Europäer drohen mit WM-Boykott - CONCACAF gegen FIFA-Plan

Nyon - Die 55 Mitglieder der Europäischen Fußball-Union drohen dem Weltverband (FIFA) geschlossen mit einem WM-Boykott, falls dieser den angekündigten Investorendeal durchzieht. Das gab die UEFA nach einem Dringlichkeitsmeeting am Donnerstag bekannt. "Als Konsequenz aus der heutigen Diskussion werden keine UEFA-Nationalmannschaften an FIFA-Wettbewerben teilnehmen, solange diese Vorschläge im Raum stehen", teilte die UEFA mit. Auch CONCACAF sprach sich gegen den FIFA-Plan aus.

Russen schossen laut Selenskyj mit nordkoreanischer Rakete

Kiew (Kyjiw) - Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland bei seinem schweren Luftangriff erstmals seit längerer Zeit wieder eine Rakete aus Nordkorea eingesetzt. Gerade diese Rakete habe das Wohnhaus einer Großfamilie in Raduschne bei Krywyj Rih getroffen, sagte Selenskyj per Video aus Kiew. "Natürlich wird es noch Untersuchungen geben, alles wird überprüft werden, aber nach derzeitigem Stand handelt es sich um eine nordkoreanische ballistische Rakete."

Mangel an Kühlwasser: Ungarn nimmt AKW Paks vom Netz

Budapest - Wegen eines historischen Rekordtiefs des Donau-Wasserstandes und damit Kühlwassermangels wird das ungarische Atomkraftwerk Paks völlig vom Netz genommen. Dies verkündete Regierungschef P�ter Magyar am Donnerstag, der Betreiber des AKW bestätigte dies auf seiner Website. Es sei in den nächsten 24 bis 72 Stunden unvermeidlich, das AKW völlig abzuschalten, was die Einstellung der Stromerzeugung zur Folge habe, hieß es.

Saudi-Arabien plant Koalition zum Schutz des Roten Meeres

Riad/Sanaa - Saudi-Arabien will nach den Angriffen der mit dem Iran verbündeten Houthi-Miliz eine multinationale Militärkoalition zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer gründen. Vertreter aus 43 Ländern und der Europäischen Union hätten an einem Treffen teilgenommen, bei dem die Pläne erörtert wurden, teilte das saudi-arabische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Saudi-Arabien solle die Koalition als Gründungs- und Führungsstaat leiten und das Hauptquartier stellen.

Grynspan führt bei erstem Votum über Guterres-Nachfolge

New York - Die Politikerin Rebeca Grynspan aus Costa Rica hat laut Diplomatenkreisen in einer ersten Probeabstimmung im UNO-Sicherheitsrat über die Nachfolge von UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres die meisten Stimmen bekommen. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, habe den dritten Platz hinter Guyanas UNO-Botschafterin in New York, Carolyn Rodrigues Birkett, belegt, erfuhr die dpa aus informierten Kreisen.

Trump will Widerstand bei Justizminister-Wahl umgehen

Washington - Bei der Umbildung seines Kabinetts bekommt US-Präsident Donald Trump aus der eigenen Partei Gegenwind im Senat. Trump, der seinen früheren persönlichen Anwalt Todd Blanche zum Justizminister machen will, erwägt bei andauernder Kritik deshalb, die Nominierung vorerst zurückzuziehen. Das schrieb der Republikaner auf Truth Social. Es wäre ein taktischer Schritt mit dem Ziel, perspektivisch eine andere Ausgangslage für die Abstimmung zu der Personalie im Senat zu schaffen.

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red